Pornassio: il presidente ad interim della Regione Piana e assessore Scajola a 75esimo raduno degli alpini a Colle di Nava

Il presidente ad interim della Regione Liguria Alessandro Piana e l'assessore all'Urbanistica e alla Formazione Marco Scajola hanno preso parte oggi al 75esimo raduno degli Alpini a colle di Nava, frazione di Pornassio. L'evento è organizzato dall'Associazione Nazionale Alpini, sezione di Imperia, in ricordo della Divisione alpina Cuneense.



"Un momento molto significativo per tutti noi, tanto che vi partecipo con particolare assiduità e attenzione - dice il presidente ad interim della Regione Liguria Alessandro Piana - anche perché, con il filo della storia, lega diverse generazioni ricordando tutti coloro che hanno sacrificato la propria vita nei conflitti passati e in particolare nella campagna di Russia con la Divisione Cuneense. Una cerimonia aggregativa con gli alpini del Nord-Ovest d’Italia che ci fa riflettere anno dopo anno sulle nostre radici, sulla forza degli alpini, sui nostri valori e sulle conseguenze delle guerre. Un segnale di condivisione e di attenzione che dà valore alla storia e alle pagine che abbiamo il dovere di ricordare”.



"Da anni partecipo con piacere ed emozione a ogni edizione del raduno nazionale degli alpini al Colle di Nava - sottolinea l'assessore all'Urbanistica e alla Formazione di Regione Liguria Marco Scajola-. Siamo giunti alla settantacinquesima, ma il ricordo delle migliaia di uomini caduti nella campagna di Russia è più vivo che mai in un momento in cui, purtroppo, la guerra è di nuovo presente alle porte dell’Europa. Onore alla Divisione alpina Cuneense, ma anche a tutti i morti causati dai conflitti. Desidero, in questa occasione, ringraziare gli alpini per quanto storicamente fatto e per quanto fanno ancora oggi per il bene della nostra comunità".