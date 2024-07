Sanremo: per 'I Concerti di Villa Nobel', appuntamento conclusivo con il giovane talento lettone Daniil Bulayev

Il giovane talento lettone Daniil Bulayev sarà il protagonista del Concerto di chiusura, giovedì 11 luglio alle ore 19, della Stagione Concertistica Internazionale 2024 VI Edizione de ‘I Concerti di Villa Nobel - Estate musicale’ promossa e organizzata dall'Associazione Musica a Santa Tecla con il sostegno del Comune di Sanremo, Regione Liguria, Club per l'Unesco di Sanremo, Banca Intesa Sanpaolo con ‘La magia del violino’.

Accompagnato al pianoforte e al violino dal talentuoso Andrey Yogorov, l'affermato violinista di Riga sarà' il protagonista di un intenso e particolarissimo programma dedicato alla letteratura violinistica fra '800 e '900 in un luminoso affresco storico e musicale, da Ysaye con la Sonata per due violini di raro ascolto, fino a Say e Shoenfeld.

Una serata di festa per celebrare la grande Musica nella splendida sala affrescata di Villa Nobel. Come di consueto il Concerto sarà preceduto da una guida all'ascolto con una presentazione storico- musicale del Prof. Fabio Marra.

Ingresso 10 euro. Gratuito per i minori fino a 18 anni. Consigliata la prenotazione: 0184- 501017 Villa Nobel; 338-2987503