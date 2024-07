Sanremo: conclusi ieri sera con notevole successo i Festeggiamenti di San Siro

Ieri alla sua seconda serata di sagra, in piazza san Siro si sono registrate un numero elevatissimo di presenze, di piatti preparati, di birre bevute. La temperatura ideale ha favorito la folta partecipazione di sanremesi e di 'foresti' che ormai considerano questo momento come una tappa fondamentale nelle loro vacanze matuziane.

La fatica di questi giorni è stata ampiamente ripagata: vedere volti sorridenti ovunque fa bene al cuore; e anche se la stanchezza accumulata è tanta, si fa finta di non sentirla.

Seduti ai tavoli famiglie, amici e semplici conoscenti improvvisati hanno trascorso ore tranquille chiacchierando e si sono lanciati in danze sfrenate fino a tardi; c'era il Sindaco che ha voluto essere presente come il suo predecessore e ha fraternamente salutato i volontari, c'era il Vescovo che pur impegnato in impegni pastorali ha fatto il possibile per non mancare.