Alla mostra d’arte contemporanea ‘I Percorsi dell’Arte a Saborga’ anche l’artista sanremese Floriana Vittani

Come pittrice, mi avventuro oltre i confini della tela, utilizzando il colore come un linguaggio che parla direttamente all'anima. I miei quadri, come ‘Nel giardino che nessuno sa’, attualmente in Giappone, sono inviti a esplorare paesaggi interiori, giardini segreti dell'anima dove la bellezza si manifesta in forme inaspettate. Come poeta, mi esprimo con la stessa intensità e sensibilità che caratterizzano le opere visive. Le mie poesie sono tessiture di parole che si intrecciano con le immagini, creando un dialogo tra il visibile e l'invisibile, tra il detto e il non detto. In conclusione, sono un'artista che non si limita a creare, ma invito lo spettatore e il lettore a partecipare attivamente all'opera, a cercare significati più profondi e a connettersi con le emozioni e le riflessioni che emergono dalle mie creazioni”.