A Pompeiana arriva il prestigiatore Maninò: appuntamento lunedì 8 luglio

Il prestigiatore Maninò l'Invisibile si esibirà lunedì 8 luglio, alle 21,30, in piazza Dante a Pompeiana con lo spettacolo "Magic Show - Magìa e zig-zag Girl". Il "mago" presenterà una serie di numeri di alto livello, in parte da lui stesso creati e altri che sono stati ideati dai più grandi maghi al mondo.

D'altra parte si tratta di un artista che ha lavorato in tutta Italia e in diversi paesi stranieri. Una serata dedicata a sparizioni e ricomparizioni, con oggetti che vengono trasformati in altri diversi, oppure addirittura moltiplicati. Non solo. Una ragazza sarà anche divisa in tre parti, per poi essere spostata da una parte all'altra.

Una serie di numeri, con la collaboratrice Aurora, che lo vedono anche interagire con il pubblico fino a far diventare "maghi" dei bambini con una mini-lezione di magia in diretta. Lo spettacolo, per tutti, sotto l'egida del Comune, è proposto dall'associazione culturale Liberalia della presidente Maria Maddalena Garibaldi.