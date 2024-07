Shiba Shootout, ecco come comprare in modo semplice i token della nuova meme coin P2E

La procedura per acquistare token SHIBASHOOT è molto semplice. Partecipare alla prevendita di questo nuovo progetto P2E presenta molti vantaggi, soprattutto in termini di prezzo d’accesso per i token. Il costo è attualmente fissato a 0,0194$ per token, acquistabili tramite ETH, BNB, USDT e carta di credito.

Cos’è Shiba Shootout

Il progetto fa parte della nicchia P2E per le meme coin, acronimo che sta per Play-to-Earn. Nello specifico, Shiba Shootout è un gioco già creato dal team di sviluppo e il cui arrivo è previsto su Google Play Store per smartphone Android e App Store per smartphone Apple con iOS.

La meme coin fa del suo volto principale il cagnolino della razza Shiba Inu, qui in veste di cowboy che si aggira nel deserto della frontiera digitale. Tutti i cowboy che si uniscono alla presale sono Shiba Sharpshooters che puntano a far crescere le attività nella città Shiba Gulch. Il token serve per partecipare alle attività comunitarie, come per esempio le storie dei falò o il picchettamento del cactus. Tutte opportunità per guadagnare ulteriori token SHIBASHOOT interagendo con il gioco e con il resto dei trader.

Come acquistare token SHIBASHOOT: guida pratica

Abbiamo realizzato questa guida pratica per guidarvi nell’acquisto di token SHIBASHOOT. Sebbene la procedura sia semplice, come già sottolineato, è necessario sapere che ci sono dei passaggi obbligatori per ottenere i propri token.

1 - Ottenere un wallet

Per poter ottenere i token e riscattarli alla fine della presale, è innanzitutto necessario disporre di un wallet. Se ne avete già uno, potete passare al terzo passaggio. In caso contrario potete scegliere tra varie opzioni.

Quello che consigliamo in questo frangente è Metamask, molto semplice da utilizzare e ottenibile anche su smartphone oltre che come estensione del browser. Dopo aver creato un account su Metamask, avete compiuto il primo passaggio principale per comprare i token SHIBASHOOT.

2 - Acquistare criptovalute

Consigliamo Metamask perché il wallet consente già di acquistare criptovalute, altro elemento cruciale per poter ottenere i token del progetto Shiba Shootout. In quest’ultimo basta selezionare “Acquista”, indicare la valuta da acquistare e poi scegliere l’importo della stessa.

Per Shiba Shootout, le criptovalute utilizzate sono per esempio ETH e USDT. Completate la transazione e avrete la valuta necessaria per completare l’acquisto di SHIBASHOOT.

3 - Collegare il wallet e acquistare token

Sul sito ufficiale di Shiba Shootout, cliccate innanzitutto su Connetti il portafoglio. Poi scegliete dalla lista il wallet di cui disponete (nel nostro caso Metamask). Seguite la procedura a schermo e inserite il quantitativo di token Shiba Shoot da acquistare. Per completare questa fase dovrete concludere la transazione dal vostro wallet.

4 - Riscattare i token al termine della presale

Ora che avete acquistato i token, dovrete attendere il termine della prevendita per riscattarli. Potrete farlo dal sito ufficiale e questi verranno subito accreditati sul vostro wallet.

Passaggio bonus: ottieni token SHIBASHOOT gratuitamente

Il progetto prevede anche un giveaway per fornire token SHIBASHOOT gratuitamente a chi si iscrive alla newsletter. Sulla pagina ufficiale, scorrete in basso per trovare il form da compilare. Dopo aver collegato il vostro wallet come visto nella guida precedente, dovrete inserire nome, email e numero di telefono. Spuntate l’accettazione dei termini di servizi e poi cliccate sul pulsante “Submit”.

Tante attività per guadagnare token

L’utilità di Shiba Shootout è stata elogiata da molte figure di spicco nella community dei trader. Non si tratta semplicemente di una meme coin fine a sé stessa, alimentata dall’entusiasmo degli appassionati della cultura meme, ma essendo un vero e proprio progetto P2E, è caratterizzato da attività a cui i trader possono partecipare per guadagnare ricompense in maniera attiva e passiva.

Lo staking è ideale per chi non vuole partecipare attivamente, con un alto tasso di ricompense stimato attualmente al 2218%. Ma non è l’unica opportunità di Shiba Shootout. Uno degli elementi in grado di creare un senso di comunità è l’attività chiamata “campfire stories”, ovvero le storie del falò. I possessori di SHIBASHOOT possono condividere le proprie storie di trading, con la possibilità di ricompense sotto forma di token. Dando un’occhiata al White Paper del progetto è possibile vedere tutte le attività previste in tal senso, fattore davvero convincente che permette di capire la chiara visione del team di sviluppo.

