Sanremo, biker si sente male lungo il sentiero di San Romolo, interviene l'elisoccorso

I vigili del fuoco e l'elisoccorso sono intervenuto sul sentiero Cinque Stelle tra Perinaldo e San Romolo, nell'entroterra di Sanremo, per un biker di circa 60 anni, caduto dalla propria bicicletta.

La squadra arrivata sul posto ha dovuto tagliare alcune piante della vegetazione per permettere all'elicottero di vericellare l'infortunato. Sul posto oltre ai vigili del fuoco, sono intervenuti i sanitari del 118, e, come detto, l'elicottero Grifo, che ha trasportato il ferito all'ospedale Santa Corona di Pietra Ligure in codice giallo. Allertato anche il Soccorso Alpino.