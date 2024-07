Due poliziotti penitenziari sono stati aggrediti e feriti nel carcere di Imperia con una prognosi rispettivamente di 30 e 5 giorni da un detenuto italiano, in carcere in attesa di giudizio per reati legati maltrattamenti in famiglia che pretendeva un colloquio con i figli. La denuncia dell’ennesimo episodio di violenza, è di Fabio Pagani segretario generale Uilpa Polizia penitenziaria Liguria.

