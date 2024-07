Sanremo, tra maltempo e cantieri il primo giorno di saldi parte a rilento (Foto e video)

Piene le vie del centro, ma non i negozi. Si può riassumere in parte così la prima giornata di saldi a Sanremo, fatta salva qualche eccezione. Come per i balneari e ristoratori, anche per i commercianti il maltempo e i cantieri, presenti lungo le autostrade che collegano la Riviera di Ponente con Lombardia, Piemonte e Francia, sono stati i veri nemici in questa prima giornata di sconti.

"Quest'anno i saldi sono cominciati un po' a rilento, seppur in linea con lo scorso anno - afferma Paolo Lavista (Confcommercio Tessile) - Tutto questo è dovuto dal tempo, che non è stato positivo e dalle code che fermano i nostri clienti: questo comporta un disagio su tutto il comparto della moda".

Diverso, in parte, il commento di un altro storico commerciante di Sanremo, ossia Antonio Fontanelli. "Ci aspettavamo un flusso importante e così è stato - afferma - Il maltempo ha condizionato il lavoro delle settimane scorse, ma ora con l'arrivo dei primi caldi la situazione si sta sbloccando. Per noi è stato un primo giorno positivo".

A proposito di cantieri. Come detto, le lunghe code hanno rallentato anche gli arrivi dei turisti francesi: "Dalla Francia ne arrivano meno, poi da loro i saldi iniziano prima e quindi le mani al portafoglio sono già state messe (ride, ndr), quindi quando arrivano qui prendono quello che rimane", ha concluso Lavista.