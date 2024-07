Sanremo: il Rocker Giuseppe Pipoli, in arte Mister Pipoli, sul palco dell'Arena del Momprancen's Got Talent

Mister Pipoli é pronto per salire sul palco dell'Arena del Momprancen's Got Talent. Sabato 13 Luglio alle ore 21.00 il Rocker Giuseppe Pipoli, in arte Mister Pipoli. di Monopoli legato alla Liguria da anni, personaggio televisivo e cantante rock, si esibirà sul mega palco dell'Arena Parco Castelli di Brescia accompagnato alla chitarra dal maestro Andrea Ferìgo di Verona.

“Un un’emozione indescrivibile dopo aver ricevuto la straordinaria notizia di essere stato selezionato tra i 10 concorrenti del Momprancen's Got Talent”, ci dice. Il rocker Pugliese si esibirà con tutta la sua verve in un medley di brani inediti tratti dal suo repertorio. Al contest una giuria professionale di esperti. In palio previsti premi in denaro ed il premio della critica.



Al momento Mister Pipoli si trova a Sanremo dove è impegnato in tour, festival e manifestazioni con la nuova band capitanata dal suo amico e collaboratore Andrea Ferìgo chitarrista. In attesa del nuovo album in uscita nel mese di gennaio 2025 la redazione del Sanremonews augura all'artista Pugliese un in bocca al lupo per un’estate in musica 2024 piena di successi e per i progetti futuri.