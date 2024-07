Sanremo: degrado rifiuti sparsi dappertutto in Strada San Lorenzo, le foto di un lettore

Ancora una volta siamo a denunciare uno stato di estremo degrado in Strada San Lorenzo per i rifiuti sparsi un po' dappertutto in balia di topi e gabbiani. Ad inviarci una serie di immagini molto esplicative è un nostro lettore stufo, anche lui, del fatto che il comune non riesca ad organizzare un sistema che non implichi l'abbandono della spazzatura perchè non si è in possesso della chiave per aprire i cassonetti o che, essendo troppo piccoli, non riescono a soddisfare le esigenze dei residenti.