Calcio: ASD Virtus Sanremo Calcio 2011 è pronta a ripartire con Pino Fava al comando

ASD Virtus Sanremo Calcio 2011 è pronta a ripartire per la prossima stagione in prima categoria (al suo terzo anno consecutivo) e lo fa con tantissime novità, cominciando dall'entrata in società di una figura di spicco e di esperienza come Pino Fava in qualità di Direttore Generale, ex dg della Sanremese nei campionati nazionali dilettanti e di numerose società sia in Liguria che in Piemonte.