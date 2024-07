Una persona è rimasta bloccata in ascensore in un condominio in Piani Paorelli 23, a Costarainera.

Sono stati attimi terribili, ma fortunatamente non ci sono state conseguenze per il suo stato di salute. Sul posto è intervenuta una squadra dei vigili del fuoco di Imperia e un mezzo di soccorso della Croce Bianca del capoluogo.