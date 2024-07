Rassegna di musica, danza, laboratori e tanto altro per i bambini: domenica torna 'Made in Taggia'

Torna, questa domenica, "Made in Taggia". Una ricca rassegna che offre (tutto gratuitamente!) musica, danza, laboratori, body painting, mostre di fotografia e pittura, visite guidate, momenti dedicati ai bambini e un gran finale con il teatro itinerante. L'appuntamento è dalle 17 alle 23, in via Soleri e piazza Cavour a Taggia.

La manifestazione è curata dalle associazioni "La luna e i suoi raggi" e "LiberArte Famkoré". Il pomeriggio ecco i laboratori sia per adulti che per bambini. Quelli con Valeria Laudino (Sassi dipinti), Patrizia Garino e Lorenzo Orengo (Creiamo insieme con fantasia), Maria Elena Rondalli (Un po' di découpage...), Roberta Badassarre (Giochiamo con... i lego?), Laura Molinari e Barbara Dulbecco (Ecoprint e stampa botanica), Marco Muratore (Biodanza), Rossana Rubino (Collage con stampe di piante e fiori), Vittorio Toesca (Arte... che passione), Graziella Caliò (Un mosaico è per sempre), Punto donna Taggia (Un punto... all'uncinetto), Levà c'è (Creiamo con la carta) e Paloma Almelia (Disegna la tua idea).

Negli spazi musicali interverranno Davide Dj Killer, Claudia Murachelli, Mirko Schiappapietre e Federica Chichi. Il truccabimbi è affidato a Chiara Grappiolo, il body painting a Eleonora Olivieri, i costumi fantasy sono di Giulia Danese, le acconciature d'arte di Luca Rolando le danze sono a cura di Arte Danza Taggia e Nadija's Oriental Dance. Insieme ci saranno visite guidate alla Fondazione Ezio Rovera, con oggetti d'arte e dipinti. Imoegnate anche le infioratrici della Pro Loco di Taggia.

Alla sera, dalle 21, ecco il teatro itinerante. Sei attori, tre uomini e tre donne, impersoneranno ognuno un pittore o una pittrice fra i più celebri di sempre. Reciteranno Consuelo Benedetti (con la ballerina Cristina Valente), Maura Polito (con Emanuele Ardoino), Graziella Tufo, Marco Silvano Corradi, Marino Longo e Cristiano Peri.

Il pomeriggio e la sera sono esposti quadri dei pittori Domenico Sassarini, Patrizia Tinelli, Grazia De Munari, Barbara Callio, Stefania Gironda, Daniel Morcillo, Marina Bergamin, Mirko Zucchetto, Federica Sacchi, Dorina Ghidella, Silvia Berro, Rossana Rubino, Giuseppe Venturelli, Cristian Di Fraia, Eleonora Venezia, Roberta Arciuolo, Adelina Castrovinci, Emma De Paolis, Caterina Colonna, Selene Perilli, Cinzia Paolini, Walter Schivo, Nadia Griseri, Valeria Laudino e Virginia Niglio.

In esposizione foto di Mauro Caruso, Giuseppe Trifirò, Elena Carrara, Franca Zavattieri, Attilio Longhi, Federica Mafodda, Annamaria Maccaboni, Andrea Biondo, Franco Reichtein, Claudio Cecchi, Davide Avena, Morgane Martinez, Valentina Apolloni e Simona Giudici.

"Siamo sempre animati - spiega l'organizzatore Angelo Cirimele - da quello spirito innovativo che da anni ci contraddistingue. Quest'anno ci cimentiamo con un evento speciale dedicato all'Arte a 360 gradi. Per l'occasione è d'obbligo ringraziare l'Amministrazione comunale che ancora una volta ha creduto in noi, tutti i miei collaboratori, associati, ogni artista, gli sponsor, l'associazione LiberArteFamkoré, le Infioratrici Pro Loco Taggia e la Fondazione Ezio Rovera per la fattiva, proficua, competente collaborazione.. Buon evento a tutti!".

