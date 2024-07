Airole: cade nelle campagne sotto la Statale 20, uomo trasportato in elicottero al Santa Corona (Foto)

Mobilitazione di soccorsi, questa sera in località Noceire ad Airole, sotto la strada statale 20 del Colle di Tenda, a ridosso della galleria.

Un uomo di nazionalità olandese di 76 anni, proprietario di una casa nel piccolo centro dell’entroterra ventimigliese, è caduto da un muro per cause ancora in via d’accertamento. Si procurato una serie di ferite e fratture in diverse parti del corpo.

Sul posto è intervenuto il personale medico del 118, i Vigili del Fuoco di Ventimiglia, l’ambulanza della Croce Verde Intemelia e l’elicottero ‘Grifo’, che ha trasportato l’uomo al Santa Corona di Pietra Ligure, in codice rosso di massima gravità.