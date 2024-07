Tempo di funghi grazie alla stagione umida: a Triora 100 permessi per cercarli nella 'Foresta di Sanson'

Stagione umida e funghi in arrivo: il comune di Triora ha messo di nuovo a disposizione degli appassionati gli ambitissimi permessi per la ‘Foresta di Sanson’, in territorio francese.

Sono 100 i permessi previsto, al costo di 100 euro per l’anno in corso. Primi cestini pieni e partono i controlli da parte della Polizia Provinciale, che grazie a un finanziamento straordinario ottenuto da Regione Liguria a favore dell'Unione dei Comuni delle Valli Argentina e Armea potrà potenziare i controlli sulla raccolta funghi cosi come richiesto dal Comune di Triora per i territori di propria competenza.

Il Sindaco, che ricorda come con i proventi vengano finanziati gli interventi di pulizia dei sentieri comunali, e evidenzia che quest'anno il Comune per rendere fruibili tali sentieri ha già investito oltre 15.000 euro, in quanto le forti piogge che ormai da 6 mesi hanno interessato il territorio hanno fatto proliferare in maniera incredibile la vegetazione. Per informazioni e rilascio dei permessi ci si può rivolgere direttamente al Comune di Triora.