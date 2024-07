Si svolgerà lunedì 8 prossimo alle 18, in via Escoffier a Sanremo, una ‘Maratona Oratoria’ sul carcere per sensibilizzare la popolazione su un tema così delicato ed importante.

L’appuntamento è stato organizzato tenendo conto delle precarie condizioni umane e sanitarie, dovute anche al sovraffollamento, in cui sono costretti a vivere i detenuti italiani e del gran numero di suicidi che si registrano.