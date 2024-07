Dopo un giugno di gare ed appuntamenti anche l'estate sarà ricca per la Ginnastica Riviera dei Fiori

Inizia un’estate piena di impegni, progetti ed emozioni per la Ginnastica Riviera dei Fiori impegnata su più fronti per soddisfare le aspettative dei suoi atleti ed offrire ‘servizi’ interessanti per tutti coloro che volessero conoscere ed avvicinarsi alle discipline ed allo storico sodalizio sportivo.

Dal 21 al 23 giugno, al Forum di Assago a Milano, si è svolta l’ultima tappa della ‘World Cup 2024’ di ginnastica ritmica, con la presenza di molte delle ginnaste individuali e squadre più forti in assoluto nel mondo, con l’esecuzione degli esercizi che porteranno in gara nelle imminenti Olimpiadi parigine con la presenza delle mitiche ‘farfalle’ della nazionale italiane e le due eccellenti individualiste Sofia Raffaeli e Milena Baldassari. Nell’occasione l’associazione ponentina ha potuto contribuire a rendere le premiazioni più ‘colorate’ fornendo i bouquet da consegnare per tutte le ginnaste sui podi. I fiori, consegnati di persona dal presidente Claudio Frascarelli (consigliere del Comitato Regionale FGI Liguria) e dal tecnico Prof. Daniela Breggion, sono stati gentilmente offerti dalla Cooperativa del Golfo di Napoli, ed i bouquet sono stati realizzati dalla fiorista Cinzia Frascarelli. Il presidente ha svolto alcuni colloqui con i vertici della Federazione Ginnastica che hanno confermato l’interesse per la palestra dedicata in esclusiva alla ginnastica presente presso il Polo Sportivo del Mercato dei Fiori a Sanremo.

Per le attività di promozione, i gruppi Gymevents e le agoniste della sezione ritmica, accompagnate dalle nostre tecniche Monia Stabile, Ilaria Cavicchia e Vittoria Arieta, domenica 22 giugno sono state invitate alla serata Macumba Fitness organizzata da Elisa Rosano all’Auditourim di Ospedaletti. Per le ginnaste è stata una simpatica serata di sport e divertimento, proponendo 5 coreografie molto apprezzate dal numeroso pubblico presente.

Per le attività addestrative, dopo due settimane di riposo, stanno riprendendo tutti gli allenamenti delle sezioni agonistiche per preparare la seconda parte di stagione che per la Federginnastica, avendo scelto un calendario seguendo l’anno solare, proporrà una serie di appuntamenti di livello. Per essere pronti, i ginnasti si alleneranno e parteciperanno a collegiali e stage, oltre ad esibirsi in più occasioni negli eventi estivi organizzati dalle amministrazioni del territorio. Artistica maschile, femminile, ritmica, trampolino elastico ed acrobatica sono le nostre sezioni agonistiche attive.

La Ginnastica Riviera dei Fiori, anche in questa estate, è tra le società capofila della 6a edizione del progetto ‘Educamp Coni’. Tre i centri estivi multisport proposti dalla Polisportiva dei Fiori 2.3 (che unisce l’Olimpia Basket, la Nuova Lega Pallavolo Sanremo e la Ginnastica RdF). I camp hanno frequenza settimanale, sono partiti lunedì 24 giugno e termineranno venerdì 26 luglio.

Le attività proposte coinvolgono le amministrazioni dei Comuni di Sanremo, Taggia e Santo Stefano al Mare e molte società sportive presenti sul territorio che forniscono sedi e tecnici qualificati per far conoscere e praticare un’ampia gamma di discipline, senza trascurare l’aspetto ludico-creativo e le ore in spiaggia e piscina. Il camp ha il patrocinio della Regione Liguria che, attraverso il FILSE, riconoscerà agli aventi diritto, un contributo economico ai genitori.