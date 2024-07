Nel week end si accende l'estate Sportiva Sturla con il Memorial Morena e il Trofeo Panarello

Il 37° Memorial Morena e il 20° Trofeo Panarello-Torneo del Mare sono sulla rampa di lancio. Due grandi appuntamenti dell'estate di manifestazioni natatorie firmate Sportiva Sturla nell'ambito del programma di "Genova 2024 Capitale Europea dello Sport". Da venerdì 5 a domenica 7 luglio, l'impianto natatorio My Sport Sciorba ospiterà il 37° Memorial Morena. Sabato 6 e domenica 7 luglio la Baia di Sturla, insieme alla piscina sociale e a quelle di Arenzano e Camogli, accoglierà il 20° Trofeo Panarello Torneo del Mare.

Il Memorial Morena, in ricordo del giudice arbitro di serie A1 di pallanuoto Enrico Morena, è sostenuto da Comune di Genova e Regione Liguria insieme alla partecipazione di Federazione Italiana Nuoto, Lega Europea di Nuoto e Coni. Gareggeranno Esordienti “B”, Esordienti “A” e Ragazzi,insieme a Junior e Cadetti, novità del 2024 per allargare la partecipazione anche a chi, a causa della lunga sospensione, non ha potuto partecipare alla competizione tra il 2020 e il 2023. Si confrontano 770 atleti (nati tra il 2004 e il 2015 in forza a 26 società, di cui tre straniere: i francesi dell'Olympic Nice Natation e del Team Marseille Natation, insieme ai rumeni del Delphin Inot Club Constanta. In totale 2300 presenze/gara, con 120 premiazioni nell'arco delle tre giornate di confronti alla Sciorba e 6 premi speciali riservati alle migliori prestazioni. La novità del 2024 è rappresentata dalle finali all'australiana (skin race) per le gare da 50m della categoria Cadetti. 2004 e il 2015. Tra gli atleti di rilievo, ci saranno Anna Balbis (Rari Nantes Imperia); atleta della Nazionale giovanile vincitrice dell'oro nei 100 rana e nella 4x100 misto alla Mediterranean Cup di Limassol, Klaudio Agaj (Genova Nuoto My Sport), vincitore di due medaglie d’oro (100 e 200 rana); un argento (200 misti) e un bronzo (400 misti) ai Criteria di Riccione, Virginia Uccelli (Superba Nuoto), bronzo nei 200 e 800 stile libero ai Criteria di Riccione e al Campionato Italiano Fondo Indoor, e Valentina Solari (Genova Nuoto My Sport) medagliata ai Criteria di Riccione nei 200 farfalla.

Il programma prevede domani, venerdì 5 luglio, la sfilata dei partecipanti alle 14, una speciale esibizione di nuoto artistico alle 14:45 e, dopo il riscaldamento, il via alle competizioni a partire dalle 16. Sabato il programma del mattino andrà dalle 9 alle 13:35 e dalle 16:30 alle 20 con sessioni di riscaldamento previste dalle 7:45 alle 8:45 e dalle 15:30 alle 16:15. Domenica ancora gare dalle 9:30 alle 12:40 (inizio premiazioni) e dalle 16 alle 18:40 (inizio premiazioni). L'evento è sostenuto da Locanda San Biagio, Timossi e MP Fun & Sport.



Il Trofeo Panarello-Torneo del Mare nasce nel 2003 da un'idea condivisa dall'allora allenatore della prima squadra di pallanuoto, Franco Falcone, insieme ai senatori Massimo Chiabrera e Lorenzo Ferrari. L'obiettivo, rinnovato anche in questa ventesima edizione, è unire il lato sportivo con quello più evocativo e romantico del mare. Promuovere la Pallanuoto in mare, come alle origini, è una mission speciale per la Sportiva Sturla e per tutta l'estate sarà possibile nel campo allestito nelle acque antistanti la sede sociale di via V maggio. Sabato 6 luglio, con inizio alle 14:30, avranno luogo le fasi eliminatorie mentre le finali, dalle 17, si disputeranno nella baia di Sturla. Grande partecipazione nelle categorie Master, Juniores, Under 11 e Under 9 con oltre 340 atleti. Master (attività in mare), Under 9 (attività in piscina) e Under 11 (attività in piscina) giocheranno tutte le partite a Sturla, le eliminatorie e le semifinali degli Junior si giocheranno in mare sabato ad Arenzano e Camogli (finali in mare domenica a Sturla). Tra i Master, Sturla, Vintage RSA To81, Vintage Youth To81, NoticNantes, Sori e Savona. Tra gli Junior, in acqua Arenzano, Aragno, Camogli, Sori, Locatelli, Chiavari e Crocera. Tra gli Under 11 Sturla, Andrea Doria, Quinto, Camogli, Sori e Bogliasco. Tra gli Under 9, Sturla, Bogliasco, Sori e Quinto. Domenica, alle 18:45 a Sturla, il pubblico potrà assistere a uno speciale match tra giocatori in costumi d'epoca e le premiazioni avverranno alle 19:15 sulla terrazza sociale. II Trofeo Panarello-Torneo del Mare si avvale del fondamentale sostegno di Panarello, di Maruzzella, Pastificio Alta Valle Scrivia, Il Pesto di Pra', Scialla, Latte Tigullio, Cellini, Tre Più, ai Troeggi e Ninni.