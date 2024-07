Taggia, al via i lavori per il nuovo asilo nido all'interno delle ex caserme Revelli (Foto)

Un passo verso il futuro. A Taggia è partito il countdown per la realizzazione del nuovo asilo nido all'interno delle ex caserme Revelli. Con la demolizione degli ultimi capannoni in disuso rimasti, si può dire che adesso ci sono tutti i presupposti per dare il via alla costruzione della nuova struttura, la quale, secondo il Comune, sarà pronta entro la fine del 2025.

Una struttura nuova ed elegante, ma soprattutto strategica. Con il nuovo asilo sarà infatti possibile rispondere alla grande mole di richieste di iscrizioni proveniente da Taggia, ma soprattutto dalla Valle Argentina e dagli altri comuni limitrofi. Tutto questo grazie alla capienza significativa dell'asilo, che permetterà di ospitare fino a 50 bambini.

"In questi giorni ho effettuato un primo sopralluogo al cantiere per la realizzazione del nuovo asilo nido comprensoriale all’interno delle ex caserme Revelli", spiega il sindaco Mario Conio. "Nei giorni scorsi si è conclusa la demolizione dei fabbricati abbandonati e nei prossimi giorni partirà lo scavo per la realizzazione delle fondamenta. Si tratta di un passaggio importante e fondamentale per quello che sarà il futuro di quest’area. Sarà una scuola innovativa, moderna, realizzata con le migliori tecniche, ecocompatibile, immersa nel verde, dove i nostri piccoli troveranno un ambiente salubre e ideale per la loro crescita".

Nei prossimi giorni, quindi, si partirà con gli scavi per la fondazione e poi, come detto, con la realizzazione della nuova struttura, che sarà in parte in legno e in parte in muratura. L'importo complessivo dei lavori è di 1.540.000 milioni di euro previsti dal fondo Pnrr.

Non solo. Adiacente al cantiere del nido, i lavori del nuovo Istituto Alberghiero, di responsabilità della Provincia di Imperia, procedono a passo spedito.