Tennistavolo Regina Sanremo Taggia in partenza per i Mondiali Master di Roma 2024

Sotto l'egida della International Table Tennis Federation, dal 6 al 14 Luglio 2024, Roma ospiterà i Campionati Mondiali Master presso la Nuova Fiera Internazionale.

"La ciclopica organizzazione della Federazione Italiana Tennistavolo - si spiega nel comunicato - ha allestito una platea di ben 350 tavoli da gioco messi a disposizione dalla azienda indiana Stag Global.

Una colossale presenza di 6100 atleti 'Over 40' dei quali il 30% di donne, più una miriade di 2500 accompagnatori provenienti da 111 paesi dei cinque continenti.

Le delegazioni europee più numerose saranno quelle di Germania, Italia e Francia, mentre oltre oceano sarà il continente asiatico il più rappresentato, con Cina, Giappone e India.

L’atleta più anziana è la statunitense Wa Yuet Yu, che a ottobre compirà 100 anni. La seguono il belga Jozef Janssens e il francese Guy Bizeul di 95 anni, la svedese Ragnhild Lundberg e il tedesco Paul Juchems di 93 anni e il finlandese Orvo Kattainen, le giapponesi Yasu Watanabe e Hyun Youngja, il francese Henri Yahiel, gli italiani Italo Bolther e Silvio Maracchia, l’australiano Hans Eberhard Pappon, il tedesco Horst Fischer, la giapponese Teruko Fujitani e il lettone Georgijs Lobonosovs di 91 anni.

Saranno 11 le categorie di età in gara, che si contenderanno i titoli nei singolari maschili e femminili, nei doppi maschili, femminili e misti.

Anche la nostra piccolissima realtà, sullo scacchiere internazionale, del sodalizio rivierasco della 'A.S.D. T.T. Regina Sanremo Taggia' sarà presente con Salvatore Lombardo ed Agostino Bolognese a difendere i colori degli italiani che senza dubbio non faranno la mala figura del calcio azzurro a livello europeo 2024.

Lombardo Salvatore per la Categoria Over 70 parteciperà alle seguenti gare : Mentre nel Singolare Maschile (Lunedì 8 Luglio 2024 alle ore 15.30 in diretta Streaming) al tavolo N° 27 affronterà Pospiech Harald (Germania) Jikia Tengizi (Georgia) e Manni Jouko (Finlandia) nel Doppio Maschile e nel Doppio Misto restiamo ancora in attesa dei nomi delle coppie avversarie che scenderanno in campo...

Bolognese Agostino per la Categoria Over 65 parteciperà alle seguenti gare : Mentre nel Singolare Maschile (Lunedì 8 Luglio 2024 alle ore 17.40 in diretta Streaming) al tavolo N° 155 affronterà Peisker Norbert (Germania) Zilla Jaroslav (SVK) e Soler Codina Antoni (Spagna) nel Doppio Maschile e nel Doppio Misto restiamo ancora in attesa di conoscere i nominativi delle coppie avversarie...

Tutti in coro, dalla Riviera dei Fiori di Liguria, un grido d'augurio ed un ...in bocca al lupo... ai temerari nostri veterani 'Lombardo & Bolognese' da parte di tutti i pongisti della Scuola Tennistavolo Regina Academy.

La dirigenza del sodalizio rivierasco 'reginotto' auspica di poter vedere riuniti a Roma tutti gli atleti italiani Over 40, così da dimostrare al mondo intero la forza del nostro movimento e la voglia di competere a qualsiasi età nell'amato nostro sport olimpico!!!".