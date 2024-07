CINEMA: orari, trame e stellette dei film in programmazione oggi, mercoledì 3 luglio

La programmazione nelle sale della provincia di Imperia. In locandina il film al Roof 3 dell'Ariston di Sanremo

SANREMO

Ariston (tel. 0184 506060)

Chiuso

Cinema Ritz (tel. 0184 506060)

Chiuso

Roof 1 (tel. 0184 506060)

- INSIDE OUT 2 – ore 17.00 - 19.00 - 21.30 – di Pete Docter, Kelsey Mann – Animazione - "Riley è diventata ufficialmente una teenager: il che significa apparecchio per i denti, sonni inquieti e un'improvvisa voglia di rispondere male ai genitori. Il fatto è che con la pubertà la consapevolezza di sé di Riley è andata in crisi, complice anche la scoperta che le sue due migliori amiche, Grace e Bree, andranno in un liceo diverso dal suo dopo l'estate. Al momento però le tre ragazze sono in partenza per un campo estivo di hockey che durerà tre giorni, durante i quali Riley cercherà di farsi accettare da un nuovo gruppo per non correre il rischio di restare da sola in futuro. Il nuovo gruppo è una squadra di hockey composta da ragazze più grandi che la vedono come una primina un po' ‘cringe’, tranne Viv, la caposquadra, che prende Riley sotto la sua ala. Ma Riley sta provando nuove emozioni e nella sala comandi della sua psiche, finora abitata da Gioia, Rabbia, Tristezza, Paura e Disgusto, arrivano Ennui, Invidia, Imbarazzo e soprattutto Ansia, potenza distruttiva che minaccia di sabotare ogni azione messa in piedi dal dream team capitanato dall'esuberante Gioia...”

Voto della critica: ****

Roof 2 (tel. 0184 506060)

- A QUIET PLACE – GIORNO 1 – ore 17.15 - 19.15 - 21.15 – di Michael Sarnoski - con Lupita Nyong'o, Joseph Quinn, Alex Wolff, Djimon Hounsou, Denis O'Hare – Horror/Drammatico - "Mentre New York City è invasa da creature aliene che cacciano attraverso il suono, una donna di nome Sammy lotta per sopravvivere...”

Voto della critica: n.p.

Roof 3 (tel. 0184 506060)

- MARYAM OF TSYSON: ASSUMPTA EST IN CAELUM - cap 3 – ore 17.15 – 18.45 – 20.15 – 21.30 – di Fabio Corsaro - con Giovanni Paolo Corsaro, Giuseppe Laureri, Camilla Nardini, Adria Pinelli – Storico/religioso - "Si narra la parte della vita della Vergine Maria, Madre di Cristo, a partire dalla morte in Croce di Gesù (Jeshua) nell' anno 4029 del calendario Ebraico (nascita di Jeshua: il 25 dicembre dell' anno 3997, 18 Tevet - corrispondente al 2 a.c. del calendario Gregoriano - resurrezione di Jeshua: 25 marzo dell' anno 4029, 15 Nisan Pesach I – corrispondente al 31 d.c. del calendario Gregoriano) fino alla sua assunzione in cielo (dormizione) avvenuta ad Efeso all' età anagrafica (ma non fisica) di 64 anni, nell' anno 46 d.c.”

Voto della critica: n.p.

Roof 4 (tel. 0184 506060)

- IL GATTOPARDO (cinema revolution a 3,50 euro) – ore 16.45 - 20.15 (1963) – di Luchino Visconti - con Burt Lancaster, Alain Delon, Claudia Cardinale, Paolo Stoppa, Rina Morelli - Drammatico - "Dall'alto della propria villa, la famiglia nobiliare dei Corbera accoglie con preoccupazione la notizia dello sbarco delle truppe garibaldine in Sicilia per rovesciare il regno borbonico e avviare il processo di unificazione dell'Italia. Il capofamiglia Fabrizio, principe di Salina, sfruttando la propria intelligenza politica e l'attivismo dell'ambizioso nipote Tancredi Falconeri fra le file delle camicie rosse, comprende che i tempi stanno cambiando e che il potere politico e istituzionale è ormai in mano ad una nuova classe di ricchi borghesi. Per adattarsi al tramonto dell'aristocrazia e difendere il prestigio della propria casata, il principe decide così di attendere la presa di Palermo da parte dei garibaldini, appoggiare apertamente l'annessione all'Italia ed accettare le nozze fra l'adorato Tancredi e la bella figlia di un sindaco ricco e incolto, perché ‘affinché niente cambi, bisogna che tutto cambi’...”

Voto della critica: ****

Cinema Centrale (tel. 0184 506060)

- HITMAN: KILLER PER CASO – ore 17.15 - 19.30 - 21.30 – di Richard Linklater - con Glen Powell, Adria Arjona, Austin Amelio, Retta, Sanjay Rao - Commedia, Azione - "Gary Johnson è il killer professionista più ricercato di New Orleans. Chi lo assolda per uccidere la moglie o un socio ingombrante, però, farebbe meglio a guardarsi le spalle. Johnson, infatti, dietro i tanti travestimenti che indossa, è un professore universitario e un collaboratore della polizia. Dotato di un talento naturale per l'interpretazione drammatica, incastra uno dopo l'altro i suoi malcapitati clienti e li consegna alla giustizia. Le cose si complicano, però, quando incontra e s'invaghisce della bella Madison, disposta a tutto pur di liberarsi di un marito violento..."

Voto della critica: **** Cinema Tabarin (tel. 0184 506060)

- THE BIKERIDERS – ore 17.00 - 19.15 - 21.30 – di Jeff Nichols - con Austin Butler, Jodie Comer, Tom Hardy, Michael Shannon (II), Mike Faist - Drammatico - "Midwest, all'alba degli anni Sessanta. Un fotografo segue il neonato club dei Vandals, una compagnia di motociclisti di Chicago che si è formata attorno all'idea e al carisma del camionista Johnny. Tornerà anni dopo, per farsi raccontare da Kathy come sono andate le cose. Perché la storia dei Vandals è anche quella del matrimonio di Kathy con il silenzioso Benny, il favorito di Johnny. E la storia di come un gruppetto di ragazzi che preferiva stare con gli amici anziché seguire le orme dei genitori è diventato un modello per altri come loro in tutti gli Stati Uniti e poi ha perso la strada, sbandando nella droga e imboccando l'autostrada della violenza...”

Voto della critica: ****

IMPERIA

Centrale (tel. 0183 63871)

- INSIDE OUT 2 – ore 20.45 – di Pete Docter, Kelsey Mann – Animazione

Voto della critica: ****

Voto della critica: ****

Imperia - Sala 1 (tel. 0183 292745)

Chiuso

Imperia - Sala 2 (tel. 0183 292745)

Chiuso

DIANO MARINA

Politeama Dianese (tel. 0183 495930)

- SHOSHANA – ore 21.15 – di Michael Winterbottom - con Douglas Booth, Irina Starshenbaum, Harry Melling, Aury Alby, Ian Hart - Thriller - "Shoshana Borochov è un'ebrea arrivata a Tel Aviv alla fine degli anni Venti con madre e fratello dall'Ucraina, insieme ad altri circa centomila europei. Una popolazione di esuli che a metà anni Trenta raggiungerà il mezzo milione di individui. È il periodo tra le due guerre, detto Mandatory Palestine, ossia la Palestina mandataria sotto il controllo britannico (1920-1948). Un prologo di immagini tratte da immagini di cronaca e cinegiornali d'epoca commentate dalla voce di Shoshana in voce fuori campo riassume i primi scontri tra arabi e ebrei per la rivendicazione della Palestina. In particolare, l'esecuzione di Shlomo Ben Yosef, giustiziato nel 1938 per aver attaccato con armi da fuoco un autobus pieno di civili arabi e automaticamente divenuto martire della causa sionista...”

Voto della critica: ***

BORDIGHERA

Olimpia (tel. 0184 261955)

- INSIDE OUT 2 – ore 16.30 – 18.30 – 21.00 – di Pete Docter, Kelsey Mann – Animazione

Voto della critica: ****

Voto della critica: ****

Multisala Zeni - Sala 1 (tel. 0184 260699)

Chiuso

Multisala Zeni - Sala 2 (tel. 0184 260699)

Chiuso





