Calcio. L’Ospedaletti rinforza la difesa con il ritorno in orange di Elia Ambesi

Elia Ambesi, roccioso difensore classe 1991, torna a vestire la maglia dell’Ospedaletti.

La società ha raggiunto nelle ultime ore l’accordo per il suo ritorno in maglia orange, vestita in precedenza per quattro stagioni dal 2018 al 2022 con tanto di storica promozione in Eccellenza.



Nelle ultime due annate Ambesi ha giocato nell’Argentina Arma ed è stato tra i protagonisti della doppia scalata della formazione rossonera dalla Seconda Categoria alla Promozione.

Nella sua carriera ha giocato anche con Taggia, Bordighera Sant’Ampelio e Ventimiglia.



Elia Ambesi sarà subito a disposizione di mister Fabio Luccisano per la preparazione in vista del campionato 2024/2025 di Prima Categoria.