Arma di Taggia, si stacca un pezzo di cornicione in via della Stazione: nessun ferito (foto)

In via della Stazione si è staccato un pezzo di cornicione intorno alle 12.15. L'episodio è avvenuto nella piazzetta dove si trovano diverse attività commerciali, precisamente esattamente tra lo studio di Confcommercio di Arma di Taggia e il bar Giardino. Fortunatamente il materiale caduto, di piccole dimensioni, non ha colpito nessuno dei presenti.