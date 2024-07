Arma di Taggia, proseguono i lavori di messa in sicurezza lungo il torrente Argentina

I lavori di abbattimento degli alberi lungo il torrente Argentina proseguono regolarmente. Manca infatti davvero poco al taglio definitivo dei pioppi presenti sull'argine destro del fiume. Come da programma, una volta terminato si procederà con la rimozione degli alberi presenti sull'argine sinistro, ovviamente dopo le dovute verifiche sull'eventuale presenza di nidi nascosti.

I lavori rientrano nel progetto della messa in sicurezza dei due argini del torrente Argentina, ad opera della Regione Liguria. Lavori che, come detto, prevedono l’abbattimento degli alberi a ridosso del torrente e subito dopo l’innalzamento degli argini sino a 1 metro di altezza. Le barriere di contenimento saranno realizzate in 500 giorni, come prevede il cronoprogramma.

La rimozione è la conseguenza di una norma nazionale che vieta in maniera tassativa la presenza di alberi di alto fusto posti a meno di 4 metri dalla linea di argine. Ad ogni modo, il Comune ha assicurato che al posto dei pioppi tagliati saranno piantumati 32 alberi nuovi.