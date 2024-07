Taggia, la segnalazione di un nostro lettore: "Via Revelli finalmente asfaltata, ma auto perennemente in divieto di sosta"

"Finalmente via Salvatore Revelli a Taggia è stata riasfaltata tutta anche in maniera molto rapida da parte della ditta incaricata". A scrivere così il nostro lettore Lorenzo.

"Nota molto negativa è che finito il lavoro ( già dalla data di fine lavori) nonostante il divieto di sosta H24 sono presenti giorno e notte auto in sosta mai sanzionate dalla Polizia locale visto le numerose auto. La cosa più triste è vederle parcheggiate anche in entrambi i lati ostacolando un eventuale mezzo di soccorso come già successo tempo fa in occasione di un soccorso persona in casa con difficoltà di transito di un autoscala dei Vigili del Fuoco e un incendio abitazione con difficoltà di transito di autobotte VF. Spero si provveda a risolvere il problema prima che sia troppo tardi".