Nei giorni scorsi, rituale passaggio di consegne al lions club Sanremo Matutia (foto)

Venerdì scorso il lions club Sanremo Matutia ha celebrato il rituale passaggio delle consegne .La presidente Alessandra Solerio ha passato il testimone ad Elena Cravet Lanteri che guiderà il club per l'anno 2024-2025.

Ci ha ricevuto in modo molto accogliente il Grand Hotel del Mare a Bordighera dove il cerimoniere Vincenzo Palmero aveva fatto allestire elegantemente i tavoli a bordo piscina attorno ai quali i numerosi soci, famigliari ed invitati hanno potuto gustare un’ottima cena a base di pesce freschissimo e a conclusione di una gigantesca ottima millefoglie alla frutta.

Il cerimoniere Palmero ha aperto la serata nominando gli ospiti presenti: Peppino Del Torto e Bianca, Piero Fogliarini (Panathlon), Vincenzo Benza, futuro Governatore distretto 108ia3, Giancarlo Alessi, Silvia De Francesco col marito Gianfranco Garozzo, Giorgio Cravaschino e Iolanda, Raffaella Canessa, Bruno Tacchi, Lanteri Nuccio, Diana Revello, Mary Palmero, Luciano e Antonella Cestonato.

Sono seguiti momenti emozionanti in quanto la presidente uscente Alessandra ha attribuito una bella targa come riconoscimento ai numerosi soci che si sono distinti per la dedizione al servizio in questo anno sociale! E poi la bella sorpresa! La socia Eleonora Colombi è stata insignita del Mjf progressivo per il suo incessante, utile apporto al club nell’organizzazione di service quali ‘Incontro con il laboratorio di Airole in cui la biodiversità e le api diventano promotori di opportunità’, e ‘La presentazione di un progetto didattico di inclusione per soggetti diversamente abili’ apprezzato per altro dal Governatore Oscar Bielli che ha omaggiato il nostro club di un contributo speciale.

Anno del tutto particolare in cui si sono rinsaldati rapporti sereni e collaborativi, opera della presidente Alessandra che ha in tutti i modi saputo creare sentimenti di amicizia e sintonia tra soci con il supporto del Consiglio Direttivo al quale ha rivolto un caloroso ringraziamento.

Ed ecco giungere il momento ‘clou’ della serata il passaggio del testimone tra Alessandra ed Elena che è stata accolta con calore e d estrema simpatia: ”Spero che il bel clima che si è respirato quest’anno continui inalterato col prezioso aiuto del C.D. che ora ho l’onore di presentare“ ha detto Elena:

PRESIDENTE: Elena Cravet Lanteri, VICE PRESIDENTE 1 Gianni Ostanel, VICE PRESIDENTE 2 Rosangela Bracco, SEGRETARIA M.Grazia Tacchi, CERIMONIERE Rosangela Bracco, TESORIERE Gianni Ostanel, PRESIDENTE COMITATO SOCI Alessandra Solerio, PRESIDENTE comitato Service Luisa Bianchi, COORDINATORE LCIF M.Luisa Ballestra, Comunicazione e informatica Stefano Bianchi, CENSORE Patrizia Carli.

Elena ha avuto il previlegio di essere spillata dal Governatore Enzo Bensa che le ha rivolto un augurio per il prestigioso ruolo di Presidente del club per il prossimo anno sociale. Enzo ha poi preso la parola e con la sua naturale simpatia ha salutato i soci confermando la stima che ha da sempre nei riguardi del Matutia, dei suoi Officer che sono numerosi e di tutti ai quali riconosce un impegno collettivo e continuativo!!! Stima ed alta considerazione che tutti nutriamo per lui non solo in quanto rappresenta la massima carica del distretto i08 ia3 bensì per le sue doti altamente umanitarie e conformi al motto LIONS WE SERVE.

Lions club Sanremo Matutia

M.Luisa Ballestra (addetto stampa del club)

Sanremo 29 giugno 2024.