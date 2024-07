Arma di Taggia, proseguono i lavori al Park24: in via della Stazione tornano i parcheggi

Proseguono i lavori relativi al Park24 ad Arma di Taggia. Nelle scorse ore è stata infatti conclusa la pulizia e la sistemazione del tratto lungo via della Stazione, che quindi abbandona il suo 'status' di degrado. Non solo. Perché da quanto risulta saranno ripristinati anche i parcheggi, che in passato erano stati tolti per consentire i lavori.

Entrando nei dettagli, in via della Stazione è stato realizzato un cordolo, propedeutico per la futura piazza, e sistemata una ringhiera provvisoria: seppur trattasi di una recinzione di cantiere, l'amministrazione ha deciso di farla "più bella dal punto di vista dell’arredo urbano perché il cantiere durerà per i prossimi 18 mesi. Una volta conclusa l'opera, la recinzione sarà spostata e utilizzata per altri fini, lasciando così la piazza aperta", spiegano dal Comune.

Ora torniamo alla questione parcheggi. Come detto verranno presto ripristinati, mentre nella parte in terra (come è possibile vedere dalle foto, ndr) sarà creato un camminamento pedonale (altezza strada) che permetterà di unire via Sant’Erasmo all’ex stazione e al centro di Arma: il tratto in questione sarà poi inglobato nel progetto definitivo della piazza. A questo si aggiunge la sistemazione, già presente, delle palme tra i parcheggi di cui sopra e il percorso pedonale, che va quindi a creare il viale alberato previsto dal progetto definitivo della piazza.