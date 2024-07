Tutti gli appuntamenti e manifestazioni da lunedì 1 a domenica 7 luglio in Riviera e Côte d'Azur

Maratona non competitiva 'StraSanSiro 2024’ per il centro storico di Sanremo

LUNEDI’ 1 LUGLIO



SANREMO 20.30. Per i festeggiamenti parrocchiali di San Siro, ‘StraSanSiro 2024’: maratona non competitiva per le vie della Parrocchia. A seguire buffet offerto dall'organizzazione. Ritrovo e partenza da Piazza San Siro IMPERIA



21.00 & 21.45. ‘Cantar d’Amor… Sacro e Profano’: concerto itinerante dei coro polifonico dei Cantores Bormani alla Chiesa di San Gottardo (h 21) + Piazzetta San Giovanni (h 21.45). Frazione Torrazza, ingresso libero VENTIMIGLIA



8.45-18.45. ‘Basketball’: City Camp a cura dello Sport Club Ventimiglia Basket. Palaroja 19.00-24.00. ‘Euphoria - Food Art Wine’: 3 serate enogastronomiche negli spazi esterni dei Giardini Botanici Hanbury. Prima serata dedicata al Franciacorta con Bellavista. Evento a cura della Coop Omnia in collaborazione con Marixx e l'Altro Gasoline, info 0184 840483 (più info), fino al 3 luglio VALLECROSIA 15.00-19.00. ‘Scivolone’ acquatico alto quindici metri e lungo cinquanta, e diversi giochi gonfiabili per bambini (feriali h 15/19, festivi e prefestivi h 11/13-15/19). Vallecrosia Beach, fino al 1 settembre 20.40-24.00. Giochi gonfiabili per i più piccoli a Vallecrosia Beach



BORDIGHERA



8.00, 8.50 & 18.00. ‘Bordighera Sun&Fun’: attività gratuite di tutti i tipi sulla Rotonda S. Ampelio e sul Lungomare Argentina (consultare il programma a questo link), fino al 1 settembre 17.00-19.00. ‘Mes petits bonheurs - Acquerelli in viaggio’: mostra della pittrice Graziella Biga. sede dell'UCD-ANPI, via Al Mercato 8, fino al 7 luglio



17.00. Bordighera storie e leggende: accompagnati dalla guida turistica Marco Macchi si visiterà il centro storico, partendo dalla chiesa di Sant’Ampelio, per poi salire alla batteria del ‘Marabutto’, passare davanti al palazzo comunale ed infine salire al centro storico (10 euro), prenotazione obbligatoria al 338 1375423 (più info) 18.00-22.00. ‘Sulle tracce del reale’: esposizione collettiva d’arte all’aperto organizzata dall’Accademia Balbo nei Giardini Monet con la partecipazione di 36 artisti tra locali, nazionali e internazionali (fino al 6 luglio) 20.45-24.00. ‘Bordilandia Park’: parco giochi per il divertimento dei bambini con gonfiabili, tiro a segno e tante altre attrazioni e iniziative. Piazzale Mediterraneo (ex area dei Pennoni) sul Lungomare Argentina, fino al 7 settembre



OSPEDALETTI



10.00. Attrazione per bambini con gonfiabili in Piazza Europa e sulla Pista ciclabile presso la Piccola (fino al 25 agosto)



TAGGIA 9.00-19.00. 1° Torneo Open di Tennis in occasione del 60° anniversario dell'associazione sportiva. Circolo Amatori Tennis ad Arma, fino al 5 luglio



DIANO MARINA



21.30. Balliamoci l’estate 2024: musica e animazione con Gianni Rossi. Molo delle Tartarughe



ENTROTERRA

TRIORA 10.30-18.30. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (aperto tutti i giorni h 14.30/18.30). Museo Etnografico, corso Italia 1 (più info)



FRANCIA

MONACO 10.00-18.00. ‘Pasolini in chiaroscuro’: mostra dedicata all'ultimo intellettuale europeo di fama mondiale con estratti da ‘Accattone’ , ‘Théorème’ , ‘Salò’, ecc., affiancati a dipinti di Pontormo, Pieter Claesz, Giorgio Morandi, Fernand Léger e Francis Bacon. Nuovo Museo Nazionale di Monaco a Villa Sauber, avenue Princesse Grace, tutti i giorni fino al 29 settembre (più info)





Per conoscere tutti gli eventi di oggi in Costa Azzurra cliccare su www.montecarlonews.it



WORK IN PROGRESS...





MARTEDI’ 2 LUGLIO



SANREMO



9.00. Visita guidata alla Sanremo di Italo Calvino lungo la Strada di San Giovanni. A cura di Liguria da Scoprire (10 euro). Ritrovo davanti al ‘pino’ di Piazza Colombo, info 327 0824866 (più info) 17.00. Visita guidata alla Sanremo della Belle Epoque a cura dell’associazione ‘Liguria da Scoprire’ (10 euro, ragazzi fino a 15 anni gratis). Ritrovo davanti alla statua della Primavera in corso Imperatrice, info 338 1375423 (più info) 18.30-20.30. Per ‘Folies Royal 2024’, ‘Kids Show’: spettacolo per i più piccoli a cura di ‘Puppets Production’. Ristorante Corallina del Royal Hotel, Corso Imperatrice 80, info 0184 5391 21.00. Per i festeggiamenti parrocchiali di San Siro, Giochi di società: serata di divertimento e intrattenimento ludico per tutte le età. Piazza San Siro 21.00. Per ‘Una sera d’estate con i Martedì Letterari’, nel sessantennale dalla morte di Vittorio Osvaldo Tommasini, in collaborazione con l’Accademia della Pigna di Sanremo, presentazione libro ‘Farfa a Sanremo’ (Lo Studiolo) con interventi di Stefania Stefanelli, Fabio Barricalla, Freddy Colt, Marco Innocenti. Teatro xell’Opera del casinò, ingresso libero



VENTIMIGLIA



7.00-8.30. Lezioni di Yoga gratuite a cura Tra terra e cielo ASD. Forte dell’Annunziata 19.00-24.00. ‘Euphoria - Food Art Wine’: 3 serate enogastronomiche negli spazi esterni dei Giardini Botanici Hanbury. Seconda serata dedicata a champagne e gin, con protagonisti i raffinati champagne Taittinger e una selezione di gin di Montecarlo Prince Explorer. Evento a cura della Coop Omnia in collaborazione con Marixx e l'Altro Gasoline, info 0184 840483 (più info), fino al 3 luglio 21.00. Spettacolo teatrale di beneficenza ‘Il Dissoluto… Dissolto’ a cura Yacht Club Cala del Fort. Porto cittadino VALLECROSIA 15.00-19.00. ‘Scivolone’ acquatico alto quindici metri e lungo cinquanta, e diversi giochi gonfiabili per bambini (feriali h 15/19, festivi e prefestivi h 11/13-15/19). Vallecrosia Beach, fino al 1 settembre 20.40-24.00. Giochi gonfiabili per i più piccoli a Vallecrosia Beach



BORDIGHERA 8.50, 18.00 & 18.30. ‘Bordighera Sun&Fun’: attività gratuite di tutti i tipi sulla Rotonda S. Ampelio e sul Lungomare Argentina (consultare il programma a questo link), fino al 1 settembre 17.00-19.00. ‘Mes petits bonheurs - Acquerelli in viaggio’: mostra della pittrice Graziella Biga. sede dell'UCD-ANPI, via Al Mercato 8, fino al 7 luglio 18.00-22.00. ‘Sulle tracce del reale’: esposizione collettiva d’arte all’aperto organizzata dall’Accademia Balbo nei Giardini Monet con la partecipazione di 36 artisti tra locali, nazionali e internazionali (fino al 6 luglio) 20.45-24.00. ‘Bordilandia Park’: parco giochi per il divertimento dei bambini con gonfiabili, tiro a segno e tante altre attrazioni e iniziative + Face Art Novità, Truccabimbi e Caricaturista di Ops!. Piazzale Mediterraneo (ex area dei Pennoni) sul Lungomare Argentina, fino al 7 settembre



OSPEDALETTI



10.00. Attrazione per bambini con gonfiabili in Piazza Europa e sulla Pista ciclabile presso la Piccola (fino al 25 agosto) 18.00-24.00. ‘I Colori dell'Arte’: mercatino di artigianato e aziende agricole. A cura dell'Ass. Culturale Amici della Musica e delle Arti. Pista ciclabile (tutti i martedì fino al 3 settembre) TAGGIA ARMA 9.00-19.00. 1° Torneo Open di Tennis in occasione del 60° anniversario dell'associazione sportiva. Circolo Amatori Tennis ad Arma, fino al 5 luglio 21.30. ‘Circustime’ con ‘Circustellar’: nuovo show con Squilibrio in Piazza Tiziano Chinotti ad Arma 21.00. Per la ‘Rassegna letteraria ‘Di libro in libro’, Patrizia Massano presenta ‘Una serata in compagnia della magia di Patty e dei suoi libri’ e dialoga con l'autrice Sara Di Vittori, a cura di Antea Edizioni. Non mancheranno animazioni, giochi e truccabimbi con Eleonora Olivieri. Giardini di Villa Boselli DIANO MARINA 21.15. Diano in Musica: evento itinerante che caratterizza l'estate dianese con esibizione live di band nel centro cittadino



ENTROTERRA

TRIORA



10.30-18.30. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (aperto tutti i giorni h 14.30/18.30). Museo Etnografico, corso Italia 1 (più info)



VESSALICO 9.00. Fiera dell’Aglio (264ª edizione): l'Aglio di Vessalico, raccontato attraverso pittura, arte, musica e show coking + Campionato Nazionale di Salse al Mortaio con l’Aglio di Vessalico (1ª edizione) + zona aglio di Vessalico + zona Prodotti tipici ed Artigianato Artistico + servizi bar e ristoro + serata musicale con animazione musicale a cura del dj Lenny e dj Bonny



FRANCIA

ANTIBE JUAN-LES-PINS 19.00. 27ª edizione del The Big Reggae Festival con esibizione dell'headliner Naâman; Ky-Mani Marley, figlio del leggendario Bob Marley; Taïro, che ha appena pubblicato il suo nuovo album estivo, Soleil rose; e il senegalese baye fall Lidiop, con il suo reggae afro-pop. Pinède Gould (più info)



MONACO 8.30-19.00. ‘Forum 2D Ocean Space’: evento che riunisce figure di spicco del mondo della ricerca, della politica e dell’impresa, per evidenziare come la tecnologia New Space stia contribuendo a promuovere la gestione sostenibile della nostra risorsa più preziosa: l’oceano. Musée Océanographique de Monaco (il programma) 10.00-18.00. ‘Pasolini in chiaroscuro’: mostra dedicata all'ultimo intellettuale europeo di fama mondiale con estratti da ‘Accattone’ , ‘Théorème’ , ‘Salò’, ecc., affiancati a dipinti di Pontormo, Pieter Claesz, Giorgio Morandi, Fernand Léger e Francis Bacon. Nuovo Museo Nazionale di Monaco a Villa Sauber, avenue Princesse Grace, tutti i giorni fino al 29 settembre (più info)



18.00-21.00. Inaugurazione della 6ª Monaco Art Week: la Monaco Art Week propone un nuovo percorso artistico nel Principato, dando modo di scoprire le varie mostre allestite dalle gallerie e dalle case d'asta partecipanti. Principato di Monaco, fino al 7 luglio (il programma)



21.30. Serata di apertura della stagione 2024 al Teatro Fort Antoine: concerto di Fred, Nico e Francè, un trio di cantanti e musicisti corsi specializzati in cover di successi famosi e anche la propria musica originale. Teatro Fort Antoine (più info)





MERCOLEDI’ 3 LUGLIO



SANREMO



19.00. ‘Torneo Lions Club Sanremo Matutia’ (4ª edizione) a favore dei cani guida Lions: torneo sociale giallo ad estrazione maschile e femminile riservato a tutti i tennisti di tutte le categorie di età. Campi gioco Tennis Sanremo e tennis Ospedaletti, fino al 13 luglio, info 388 136932 19.30. Per ‘Folies Royal 2024’, Music Time’ con il ‘Good Mood Intha Hood trio’ formato da Edoardo Cinalski (voce), Lorenzo Herrnhut Girola (chitarra), Enzo Cioffi (batteria). Ristorante Corallina del Royal Hotel, Corso Imperatrice 80, info 0184 5391



20.30 & 21.00. Per i festeggiamenti parrocchiali di San Siro, ‘Magia e Cinema in piazza’: Spettacolo di magia con il mago Sasà (h 20.30) + Proiezione film dedicato ai più piccoli in piazza San Siro (h 21)

21.00. Visita guidata della ‘Pigna’: si visiterà la Piazza della Cattedrale di San Siro, per poi salire nella città Medioevale, tra piazzette e carruggi per arrivare al belvedere dei Giardini Regina Elena e più su fino al Santuario della Madonna della Costa. Discesa poi attraverso le porte di Santa Maria, Piazza Capitolo, Piazza Santa Brigida e Piazza dei Dolori (più info)

IMPERIA

8.15. ‘Dolcedo e le sue borgate - i laghetti di Lecchiore’: escursione accompagnati dalla guida GAE Marina Caramellino (10 euro). Partenza da Imperia Prino, info 337 106 6940 (più info)

18.00. ‘La Neuropsichiatria in Provincia di Imperia: le Periferie Ignorate’: convegno a cura del gruppo PD in Regione per discutere le criticità esistenti, promuovere una maggiore consapevolezza e stimolare l'adozione di interventi concreti a favore delle zone più trascurate del territorio. Biblioteca Civica Lagorio (locandina)

21.00. Per la Rassegna ‘Un libro aperto - storie, parole, pagine’, Lorenzo Tosa presenta il libro ‘Vorrei chiederti di quei giorno’. A cura dell’Associazione Settecinque. Piazza Antica dell'Ospizio



21.00. Porte aperte alla Musica: spettacolo a cura di ISAH Onlus. Banchina Aicardi, fino al 5 luglio

VENTIMIGLIA



19.00-24.00. ‘Euphoria - Food Art Wine’: ultima di 3 serate enogastronomiche negli spazi esterni dei Giardini Botanici Hanbury. Terza serata dedicata al Rosé Minuty, vino rosato di eccellenza della Provenza. Evento a cura della Coop Omnia in collaborazione con Marixx e l'Altro Gasoline, info 0184 840483 (più info)

VALLECROSIA

15.00-19.00. ‘Scivolone’ acquatico alto quindici metri e lungo cinquanta, e diversi giochi gonfiabili per bambini (feriali h 15/19, festivi e prefestivi h 11/13-15/19). Vallecrosia Beach, fino al 1 settembre

20.40-24.00. Giochi gonfiabili per i più piccoli a Vallecrosia Beach

BORDIGHERA



8.50, 17.30 & 21.00. ‘Bordighera Sun&Fun’: attività gratuite di tutti i tipi sulla Rotonda S. Ampelio e sul Lungomare Argentina (consultare il programma a questo link), fino al 1 settembre

17.00-19.00. ‘Mes petits bonheurs - Acquerelli in viaggio’: mostra della pittrice Graziella Biga. sede dell'UCD-ANPI, via Al Mercato 8, fino al 7 luglio

18.00-22.00. ‘Sulle tracce del reale’: esposizione d’arte all’aperto organizzata dall’Accademia Balbo nei Giardini Monet con la partecipazione di 36 artisti tra locali, nazionali e internazionali (fino al 6 luglio)

20.45-24.00. ‘Bordilandia Park’: parco giochi per il divertimento dei bambini con gonfiabili, tiro a segno e tante altre attrazioni e iniziative. Piazzale Mediterraneo (ex area dei Pennoni) sul Lungomare Argentina, fino al 7 settembre



OSPEDALETTI



10.00. Attrazione per bambini con gonfiabili in Piazza Europa e sulla Pista ciclabile presso la Piccola (fino al 25 agosto)



TAGGIA



9.00-19.00. 1° Torneo Open di Tennis in occasione del 60° anniversario dell'associazione sportiva. Circolo Amatori Tennis ad Arma, fino al 5 luglio



21.00. Festival Internazionale di musica classica: concerto nell’ambito della rassegna ‘Frequenze 20.0’. Oratorio di San Sebastiano e Fabiano a Taggia

21.30. Balliamo l'estate: animazione musicale con Gianni Rossi. Piazza Tiziano Chiorotti

SANTO STEFANO AL MARE



21.30. ‘Il Ladro’: farsa in due atti messa in scena dalla Compagnia Stabile di Vallecrosia ‘Teatro della luna’. Piazza Baden Powell

SAN LORENZO AL MARE



21.00. Per la rassegna ‘Due parole in riva al mare’ (13ª edizione), Alessandro Barbaglia presenta ‘L'invenzione di Eva’ (Mondadori). Piazza al mare (più info)

DIANO MARINA

21.30. ‘Diano SottoMarina’: immagini e racconti del mare a cura di InfoRmare sul tema ‘Il polmone verde di Diano Marina, una passeggiata nei boschi sommersi di Posidonia oceanica’. Piazza Martiri della Libertà



ENTROTERRA

TRIORA



10.30-18.30. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (aperto tutti i giorni h 14.30/18.30). Museo Etnografico, corso Italia 1 (più info)



FRANCIA

MONACO

9.00-18.00. 11esimo Monaco Energy Boat Challeng: appuntamento delle nuove tecnologie e delle energie alternative con la partecipazione di giovani ingegneri provenienti da scuole e università di tutto il mondo, mettendoli in contatto con i protagonisti del comparto nautico. Evento a cura dello Yacht Club Momaco. Baia di Monaco, fino al 6 luglio (più info)

10.00-20.00. ‘Arte in movimento’: mostra di caschi da ciclismo che fa di un normale oggetto di equipaggiamento di sicurezza in una vera opera d'arte comprendente una varietà di generi, dall'illustrazione all'arte astratta, e i pezzi unici sono esposti insieme ai dipinti degli artisti partecipanti provenienti dalla Svizzera e dalla Costa Azzurra. Espace 22, fino al 10 luglio (più info)

10.00-18.00. ‘Pasolini in chiaroscuro’: mostra dedicata all'ultimo intellettuale europeo di fama mondiale con estratti da ‘Accattone’ , ‘Théorème’ , ‘Salò’, ecc., affiancati a dipinti di Pontormo, Pieter Claesz, Giorgio Morandi, Fernand Léger e Francis Bacon. Nuovo Museo Nazionale di Monaco a Villa Sauber, avenue Princesse Grace, tutti i giorni fino al 29 settembre (più info)



15.00-19.30. 6ª Monaco Art Week: la Monaco Art Week propone un nuovo percorso artistico nel Principato, dando modo di scoprire le varie mostre allestite dalle gallerie e dalle case d'asta partecipanti. Principato di Monaco, fino al 7 luglio (il programma)



GIOVEDI’ 4 LUGLIO



SANREMO

9.00. ‘I parchi di Sanremo e il Museo del Fiore’: visita guidata ai parchi di Sanremo e al Museo del Fiore con la guida Marco Macchi (10 euro). Ritrovo davanti alla biglietteria della stazione ferroviaria, prenotazione obbligatoria al 327 0824866 (più info)

10.00 & 11.15. ‘Ariston Tour’: percorso guidato nei camerini, nei corridoi e nelle sale da cui sono passati i più importanti artisti del mondo alla scoperta dei segreti e delle curiosità di questo luogo magico (durata 60 minuti). Apertura cassa mezz’ora prima del tour (9 euro). Ingresso dalla hall del Teatro Ariston (più info)

17.00-23.00. ‘I giganti delle onde – viaggi e viaggiatori, una storia italiana’: esposizione di manifesti, da collezione privata di Bernardo Berio con la curatela di Enzo Ferrari, che racconta attraverso la grafica e le fotografie di Fondazione Ansaldo un capitolo molto importante della storia navale e di costume tutta italiana. Magazzino di Levante del Forte di Santa Tecla, fino all’8 settembre (più info)

17.30-21.00. Per i festeggiamenti parrocchiali di San Siro, Rosario e Vespri + triduo di preparazione alla Solennità di San Siro con Celebrazione Eucaristica in Basilica + alle 21, ‘Le carte di Angiolina’: omaggio a Faber e alla sua Genova, per voci ed archi con Il Teatro dell'Albero. Piazza San Siro

18.00. Presentazione della raccolta poetica ‘Nell’orto chiuso’ di Giuliano Raimondo. Ubik Sanremo Libri in Via Roma 91



19.00. Yoga al Forte a cura di Centro Tama. Terrazze del Forte di Santa Tecla (compatibilmente con il meteo), info per prenotazioni e tariffe: tamayogasanremo@gmail.com

19.00. ‘Torneo Lions Club Sanremo Matutia’ (4ª edizione) a favore dei cani guida Lions: torneo sociale giallo ad estrazione maschile e femminile riservato a tutti i tennisti di tutte le categorie di età. Campi gioco Tennis Sanremo e tennis Ospedaletti, fino al 13 luglio, info 388 136932

19.00. Per i ‘Concerti di Villa Nobel’, ‘Malinconie e leggerezza’: concerto a cura di Claudio Merlo (violoncello) e Nicola Giribaldi (pianoforte) con musiche di Tchaikovsky, Sibelius, Milhaud, Strawinsky. Evento preceduto da una presentazione storico-musicale del Prof. Fabio Marra (10 euro, gratuito per i minori di 18 anni). Villa Nobel (più info)

20.15-21.30. Per ‘Folies Royal 2024’, ‘Kids Show’: spettacolo per i più piccoli ‘Prestigi’ con Gaspar. Ristorante Corallina del Royal Hotel, Corso Imperatrice 80, info 0184 5391

21.15. ‘Cinema sotto le stelle’ a tema ‘Cinema, pianeta femminile’ con proiezione film ‘She said – Anche io’ (2022) di Maria Sharader. Piazza San Costanzo, ingresso gratuito

IMPERIA



21.00. Porte aperte alla Musica: spettacolo a cura di ISAH Onlus. Banchina Aicardi, fino al 5 luglio

21.00. Per le ‘Serate Organistiche Leonardiane’, concerto del M° Giorgio Revelli, organista titolare e responsabile degli eventi culturali della Concattedrale di San Maurizio e Compagni Martiri. Duomo di San Maurizio

21.00. Sempre Curiosa Festival 2024 (1ª edizione): manifestazione dedicata alla musica, alla danza e allo spettacolo con artisti provenienti da varie regioni italiane. Presentano i giornalisti e conduttori radio televisivi Joy Cadenasso e Claudio Gambaro. Direttore artistico Bruno Santoro. Calata Aicardi sul molo corto a Oneglia, ingresso gratuito

VENTIMIGLIA



18.30-22.00. Mostra ‘SeaArt&Craft’ dell’artista Giancarlo Mazzoni. Cala del Forte, fino al 7 luglio (giovedì, venerdì, sabato e domenica)

19.15-20.45. Lezione di Yoga gratuita a cura Scuola Yoga Pramiti (tutti i giovedì di Giugno, Luglio e Agosto. Forte dell’Annunziata

VALLECROSIA

15.00-19.00. ‘Scivolone’ acquatico alto quindici metri e lungo cinquanta, e diversi giochi gonfiabili per bambini (feriali h 15/19, festivi e prefestivi h 11/13-15/19). Vallecrosia Beach, fino al 1 settembre

20.40-24.00. Giochi gonfiabili per i più piccoli a Vallecrosia Beach

BORDIGHERA



8.00 & 8.50. ‘Bordighera Sun&Fun’: attività gratuite di tutti i tipi sulla Rotonda S. Ampelio e sul Lungomare Argentina (consultare il programma a questo link), fino al 1 settembre

17.00-19.00. ‘Mes petits bonheurs - Acquerelli in viaggio’: mostra della pittrice Graziella Biga. sede dell'UCD-ANPI, via Al Mercato 8, fino al 7 luglio



18.00-22.00. ‘Sulle tracce del reale’: esposizione d’arte all’aperto organizzata dall’Accademia Balbo nei Giardini Monet con la partecipazione di 36 artisti tra locali, nazionali e internazionali (fino al 6 luglio)

20.45-24.00. ‘Bordilandia Park’: parco giochi per il divertimento dei bambini con gonfiabili, tiro a segno e tante altre attrazioni e iniziative. Piazzale Mediterraneo (ex area dei Pennoni) sul Lungomare Argentina, fino al 7 settembre



OSPEDALETTI



10.00. Attrazione per bambini con gonfiabili in Piazza Europa e sulla Pista ciclabile presso la Piccola (fino al 25 agosto)

TAGGIA

9.00-19.00. 1° Torneo Open di Tennis in occasione del 60° anniversario dell'associazione sportiva. Circolo Amatori Tennis ad Arma, fino al 5 luglio

17.00-23.00. ‘Artigianato sotto le Stelle’: Fiera promozionale a cura dell'Associazione Culturale 'Amici della musica & dell'arte. Lungomare

21.30. Per il progetto musicale ‘Live music from local bands of Taggia’, Funky Monks Live Show. Via Lido, lungomare

SANTO STEFANO AL MARE



19.00. Spinning sul Mare in Piazza Baden Powell

DIANO MARINA

10.30. Visita guidata al percorso espositivo del Museo Civico Archeologico del Lucus Bormani alla riscoperta degli antichi abitanti del Golfo di Diana. Museo Civico



ENTROTERRA

TRIORA



10.30-18.30. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (aperto tutti i giorni h 14.30/18.30). Museo Etnografico, corso Italia 1 (più info)



FRANCIA

CANNES



22.00. Festival d’Arte Pirotecnica con esibizione dell’azienda ‘Hermanos Caballer’ (Spagna) sul tema ‘Il significato del cammino’. Baia di Cannes (più info)



MONACO

9.00-19.30. 11esimo Monaco Energy Boat Challeng: appuntamento delle nuove tecnologie e delle energie alternative con la partecipazione di giovani ingegneri provenienti da scuole e università di tutto il mondo, mettendoli in contatto con i protagonisti del comparto nautico. Evento a cura dello Yacht Club Monaco. Baia di Monaco, fino al 6 luglio (più info)



10.00-20.00. ‘Arte in movimento’: mostra di caschi da ciclismo che fa di un normale oggetto di equipaggiamento di sicurezza in una vera opera d'arte comprendente una varietà di generi, dall'illustrazione all'arte astratta, e i pezzi unici sono esposti insieme ai dipinti degli artisti partecipanti provenienti dalla Svizzera e dalla Costa Azzurra. Espace 22, fino al 10 luglio (più info)

10.00-18.00. ‘Pasolini in chiaroscuro’: mostra dedicata all'ultimo intellettuale europeo di fama mondiale con estratti da ‘Accattone’ , ‘Théorème’ , ‘Salò’, ecc., affiancati a dipinti di Pontormo, Pieter Claesz, Giorgio Morandi, Fernand Léger e Francis Bacon. Nuovo Museo Nazionale di Monaco a Villa Sauber, avenue Princesse Grace, tutti i giorni fino al 29 settembre (più info)



11.00-19.00. 6ª Monaco Art Week: la Monaco Art Week propone un nuovo percorso artistico nel Principato, dando modo di scoprire le varie mostre allestite dalle gallerie e dalle case d'asta partecipanti. Principato di Monaco, fino al 7 luglio (il programma)



16.30. ‘Jumping Internazionale di Monte-Carlo’: evento che riunisce i migliori cavalieri del mondo, ai piedi del Palazzo dei Principi. Port Hercule, fino a 6 luglio (più info)





VENERDI’ 5 LUGLIO

SANREMO

9.00-12.00. Mostra fotografica di Bart Herreman con protagonisti i fiori di Sanremo, fotografati recentemente durante una sua vacanza in riviera, e alcune delle fotografie più famose dell'autore. Museo di Villa Luca in Coldirodi, fino al 14 luglio (venerdì h 9/12, sabato h 9/12-15/18, domenica h 15/18), info 338 8498397

10.00. Alfred Nobel ritorna a Sanremo: visita della villa e del parco, accompagnati dal sosia del famoso scienziato (10 euro). Ritrovo all’ingresso Villa Nobel, in Corso Cavallotti 116, info 338 1375423 (più info)



10.00, 11.15 & 16.00. ‘Ariston Tour’: percorso guidato nei camerini, nei corridoi e nelle sale da cui sono passati i più importanti artisti del mondo alla scoperta dei segreti e delle curiosità di questo luogo magico (durata 60 minuti). Apertura cassa mezz’ora prima del tour (9 euro). Ingresso dalla hall del Teatro Ariston (più info)



17.30-19.30. Per i festeggiamenti parrocchiali di San Siro, Rosario e Vespri + triduo di preparazione alla Solennità di San Siro con Celebrazione Eucaristica in Basilica + dalle 19.30 Serata gastronomica e danzante con l'orchestra Fantasia in piazza San Siro, anche domani

17.00-23.00. ‘I giganti delle onde – viaggi e viaggiatori, una storia italiana’: inaugurazione (h 18) esposizione di manifesti, da collezione privata di Bernardo Berio con la curatela di Enzo Ferrari, che racconta attraverso la grafica e le fotografie di Fondazione Ansaldo un capitolo molto importante della storia navale e di costume tutta italiana. Magazzino di Levante del Forte di Santa Tecla, fino all’8 settembre (più info)

19.00. ‘Torneo Lions Club Sanremo Matutia’ (4ª edizione) a favore dei cani guida Lions: torneo sociale giallo ad estrazione maschile e femminile riservato a tutti i tennisti di tutte le categorie di età. Campi gioco Tennis Sanremo e tennis Ospedaletti, fino al 13 luglio, info 388 136932



19.00. Per i ‘Concerti di Villa Nobel’, ‘Il pianoforte virtuoso’: concerto di Davide Scarabottolo, pianoforte, con musiche di Chopin, Liszt, Stravinsky, Agosti. Evento preceduto da una presentazione storico-musicale del Prof. Fabio Marra (10 euro, gratuito per i minori di 18 anni). Villa Nobel (più info)

19.45. Per ‘Folies Royal 2024’, ‘Music Time’ con Massimo Spinetti (piano e voce). Ristorante Corallina del Royal Hotel, Corso Imperatrice 80, info 0184 5391



20. 00. Apertura festeggiamenti per Sant’Anna: gastronomia e musica con Dj 'El Coach’. Campo da basket di Codirodi



IMPERIA



8.15. ‘La fioritura dei rododendri nel Parco Alpi Liguri’: escursione accompagnati dalla guida GAE Marina Caramellino (12 euro). Partenza da Imperia Mc Donald, info 337 106 6940 (più info)

21.00. Porte aperte alla Musica: spettacolo a cura di ISAH Onlus. Banchina Aicardi

21.00. Per la rassegna ‘Musica al Santuario’, recital al pianoforte a cura del solista Carlo Balzaretti. Santuario N.S. Grazie Montegrazie, ingresso ad offerta libera a favore del restauro dell’abside centrale del Santuario



VENTIMIGLIA



18.30-22.00. Mostra ‘SeaArt&Craft’ dell’artista Giancarlo Mazzoni. Cala del Forte, fino al 7 luglio (giovedì, venerdì, sabato e domenica)

21.00. Torneo estivo in notturna a 7 giocatori (categoria 2009) a cura Ventimiglia Calcio. Campo Sportivo Simone Morel, anche domani

21.15. ‘Ludo et Disco’: giocare assieme per imparare. Attività per bambini e famiglie (tutti i venerdì di luglio e agosto). Museo Civico Archeologico ‘Girolamo Rossi’, Via Verdi 41, info 0184 351181

VALLECROSIA



15.00-19.00. ‘Scivolone’ acquatico alto quindici metri e lungo cinquanta, e diversi giochi gonfiabili per bambini (feriali h 15/19, festivi e prefestivi h 11/13-15/19). Vallecrosia Beach, fino al 1 settembre

20.40-24.00. Giochi gonfiabili per i più piccoli a Vallecrosia Beach



21.00. Concerto del gruppo musicale ‘Ligustica Ensemble’ dedicato a De André. Lungomare De André

BORDIGHERA



8.50, 18.00 & 21.00. ‘Bordighera Sun&Fun’: attività gratuite di tutti i tipi sulla Rotonda S. Ampelio e sul Lungomare Argentina (consultare il programma a questo link), fino al 1 settembre

17.00-19.00. ‘Mes petits bonheurs - Acquerelli in viaggio’: mostra della pittrice Graziella Biga. sede dell'UCD-ANPI, via Al Mercato 8, fino al 7 luglio

18.00-22.00. ‘Sulle tracce del reale’: esposizione collettiva d’arte all’aperto organizzata dall’Accademia Balbo nei Giardini Monet con la partecipazione di 36 artisti tra locali, nazionali e internazionali (fino al 6 luglio)

19.00. ‘Inside Monet VR Experience’: mostra ‘en plein air’ dedicata a Claude Monet per vivere un’esperienza immersiva di Realtà Virtuale nell’arte del Maestro dell’impressionismo con passeggiata all’aria aperta indossando visori che consentono di immergersi in sei famosissimi capolavori di Monet (ogni venerdì e sabato sino al 27 ottobre - 15 euro, ridotto 10 euro). Ritrovo presso lo IAT in Via Vittorio Emanuele II 172 (info e prenotazioni a questo link)

20.45-24.00. ‘Bordilandia Park’: parco giochi per il divertimento dei bambini con gonfiabili, tiro a segno e tante altre attrazioni e iniziative. Piazzale Mediterraneo (ex area dei Pennoni) sul Lungomare Argentina, fino al 7 settembre

21.15. Per ‘Cinema in Giardino’, proiezione film ‘Le 8 Montagne’. Giardini Lowe, ingresso gratuito

OSPEDALETTI



10.00. Attrazione per bambini con gonfiabili in Piazza Europa e sulla Pista ciclabile presso la Piccola (fino al 25 agosto)

18.00-24.00. ‘Artisti sotto le Stelle’: mercatino di artigianato A cura dell'Ass. Arte e Party. Pista ciclabile (tutti i venerdì fino al 13 settembre)

TAGGIA

9.00-19.00. Ultimo giorno del 1° Torneo Open di Tennis in occasione del 60° anniversario dell'associazione sportiva. Circolo Amatori Tennis ad Arma

21.30. Esibizione musicale dei ‘Lost in blues’. Piazza Tiziano Chierotti

SANTO STEFANO AL MARE



10.00-23.00. Street Food e intrattenimento nel Lungomare Colombo a ovest, fino al 7 luglio

DIANO MARINA



21.00. Per la rassegna ‘Incontri ravvicinati con il Cantautore’, incontro culturale con esibizione musicale di Enrico Ruggeri. Molo delle Tartarughe



ENTROTERRA

CASTEL VITTTORIO



19.30. ‘A Cena con le Stelle - In viaggio lungo la Via Lattea’: cena dalle ore 19.30 osservazioni dalle ore 21.30. Serata a oltre 1000 metri di quota sul suggestivo ‘Sentiero delle Stelle’. Agriturismo ‘Il Rifugio’ a Colle Langan, prenotazione obbligatoria con messaggio WhatsApp al +39 348 552 0554 (più info)

PERINALDO



18.00. Per la Rassegna Letteraria ‘Seconda Stella a destra…’, Paola Maccario presenta il libro ‘I migranti del tempo' con relatrice Doriana Valesini + espone Pino Venditti + intrattenimento musicale a cura di Umberto Bianchi e Anna Odobashi (Violino). Biblioteca Comunale, ingresso libero

SAN BIAGIO DELLA CIMA

9.15. Per gli ‘Itinerari di Letteratura 2024’, presentazione nuovo libro di Sandro Campani, ‘Alzarsi presto (il libro dei funghi e di mio fratello)’. Introduce Simona Morando, presente l’autore. Centro polivalente ‘Le rose’, ingresso libero

TRIORA



14.30-18.00. Apertura al pubblico della Chiesa di San Bernardino, piccolo grande gioiello della Valle Argentina che custodisce un patrimonio artistico notevole e suggestivo (da venerdì a domenica fino al 30 settembre), info allo 0184 94676

10.30-18.30. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (aperto tutti i giorni h 14.30/18.30). Museo Etnografico, corso Italia 1 (più info)



FRANCIA

CAGNES-SUR-MER



21.00. ‘Jazz au Château 2024’: festival del Jazz con esibizione di Benjamin Bobenrieth (Jazz manouche). Place du Docteur Maurel della città alta (più info)

MONACO



9.00-19.30. 11esimo Monaco Energy Boat Challeng: appuntamento delle nuove tecnologie e delle energie alternative con la partecipazione di giovani ingegneri provenienti da scuole e università di tutto il mondo, mettendoli in contatto con i protagonisti del comparto nautico. Evento a cura dello Yacht Club Momaco. Baia di Monaco, fino al 6 luglio (più info)

10.00-20.00. ‘Arte in movimento’: mostra di caschi da ciclismo che fa di un normale oggetto di equipaggiamento di sicurezza in una vera opera d'arte comprendente una varietà di generi, dall'illustrazione all'arte astratta, e i pezzi unici sono esposti insieme ai dipinti degli artisti partecipanti provenienti dalla Svizzera e dalla Costa Azzurra. Espace 22, fino al 10 luglio (più info)

10.00-18.00. ‘Pasolini in chiaroscuro’: mostra dedicata all'ultimo intellettuale europeo di fama mondiale con estratti da ‘Accattone’ , ‘Théorème’ , ‘Salò’, ecc., affiancati a dipinti di Pontormo, Pieter Claesz, Giorgio Morandi, Fernand Léger e Francis Bacon. Nuovo Museo Nazionale di Monaco a Villa Sauber, avenue Princesse Grace, tutti i giorni fino al 29 settembre (più info)



11.00-16.00. 6ª Monaco Art Week: la Monaco Art Week propone un nuovo percorso artistico nel Principato, dando modo di scoprire le varie mostre allestite dalle gallerie e dalle case d'asta partecipanti. Principato di Monaco, fino al 7 luglio (il programma)



16.30. ‘Jumping Internazionale di Monte-Carlo’: evento che riunisce i migliori cavalieri del mondo, ai piedi del Palazzo dei Principi. Port Hercule, fino a 6 luglio (più info)



18.30. ‘U Sciaratu - Carnevale estivo’ a tema ‘Pirati e Principesse’ con spettacoli, attività, truccabimbi, tatuaggi, artisti di palloncini, bolle giganti, sfilate di strada e bancarelle che vendono granita e zucchero filato. La giornata di divertimento e festa si concluderà con un Gran Ballo condotto da un DJ, dove le famiglie potranno ballare sulla Place de la Mairie a partire dalle 22. Monaco Ville



21.30. Teatro Fort Antoine: ‘En cas de péril imminent’, spettacolo teatrale con Jérôme Rouger. Teatro Fort Antoine (più info)



SABATO 6 LUGLIO



SANREMO

8.00-19.00. Mercato del Piccolo Brocante in Piazza San Siro (primo e secondo sabato di ogni mese)



9.00-18.00. Mostra fotografica di Bart Herreman con protagonisti i fiori di Sanremo, fotografati recentemente durante una sua vacanza in riviera, e alcune delle fotografie più famose dell'autore. Museo di Villa Luca in Coldirodi, fino al 14 luglio (venerdì h 9/12, sabato h 9/12-15/18, domenica h 15/18), info 338 8498397

10.00. ‘Memorial Franco Botti’: gara ciclistica su percorso cittadino categoria giovanissimi 7-12 anni. A cura di ASD US Sanremese 1904 – sez. ciclismo, info ussanre1904.ciclismo@libero.it (più info)

10.00, 11.15 & 16.00. ‘Ariston Tour’: percorso guidato nei camerini, nei corridoi e nelle sale da cui sono passati i più importanti artisti del mondo alla scoperta dei segreti e delle curiosità di questo luogo magico (durata 60 minuti). Apertura cassa mezz’ora prima del tour (9 euro). Ingresso dalla hall del Teatro Ariston (più info)

17.00-23.30. ‘I giganti delle onde – viaggi e viaggiatori, una storia italiana’: esposizione di manifesti, da collezione privata di Bernardo Berio con la curatela di Enzo Ferrari, che racconta attraverso la grafica e le fotografie di Fondazione Ansaldo un capitolo molto importante della storia navale e di costume tutta italiana. Magazzino di Levante del Forte di Santa Tecla, fino all’8 settembre (più info)



17.30-23.30. Mostra ‘Luce e colori di Sanremo. L'opera pittorica di Giuseppe 'Pipin' Ferrari’ a cura di Anna Maria Ferrari (inaugurazione h 18). Quartiere dei Soldati del Forte di Santa Tecla, fino al 4 agosto (più info)



17.30-19.30. Per i festeggiamenti parrocchiali di San Siro, Rosario e Vespri + triduo di preparazione alla Solennità di San Siro con Celebrazione Eucaristica in Basilica + dalle 19.30 Serata gastronomica e danzante con l'orchestra Fantasia in piazza San Siro, anche domani

19.00. ‘Torneo Lions Club Sanremo Matutia’ (4ª edizione) a favore dei cani guida Lions: torneo sociale giallo ad estrazione maschile e femminile riservato a tutti i tennisti di tutte le categorie di età. Campi gioco Tennis Sanremo e tennis Ospedaletti, fino al 13 luglio, info 388 136932

19.45. Per ‘Folies Royal 2024’, ‘Music Time’ con il duo Blu Syrio dormato da Sabrina Bonfadelli (voce) e Cristina Silvestro (violino). Ristorante Corallina del Royal Hotel, Corso Imperatrice 80, info 0184 5391

20.00. Per i festeggiamenti di Sant’Anna, serata musicale e gastronomica con ‘I Menestrelli’. Via Castello a Coldirodi

IMPERIA

9.00-19.00. ‘Viva i Saldi’: giornata commerciale nel Centro di Oneglia

21.00. Amore in musica: concerto del Trio musicale con Damiano Della Torre. Tiro a Volo

VENTIMIGLIA

10.00. Mostra Collettiva d’arte e artigianato a cura Comitato San Secondo. Chiostro Sant’Agostino, anche domani



10.00. Mostra degli artisti Maggia-Orsini. Centro Culturale San Francesco, fino al 19 luglio

18.30-22.00. Mostra ‘SeaArt&Craft’ dell’artista Giancarlo Mazzoni. Cala del Forte, fino al 7 luglio (giovedì, venerdì, sabato e domenica)

19.00. ‘Il Cielo dal Paradiso Terrestre’: visita guidata con breve introduzione storica del parco e, a seguire, osservazione astronomica dalla terrazza di Palazzo Hanbury a cura dell'associazione Stellaria. Giardini Hanbury (15 euro), prenotazione obbligatoria al 0184 229507

20.00. Cena in Bianco Unconventional Dinner Edizione 2024 a cura di Comitato Pro Centro Storico. Giardini Pubblici Tommaso Reggio, partecipazione gratuita, info e prenotazioni 347 2356624

21.00. Torneo estivo in notturna a 7 giocatori (categoria 2009) a cura Ventimiglia Calcio. Campo Sportivo Simone Morel, anche domani

21.00. Presentazione Agosto Medievale, Palio Marinaro con conferenza ‘La pirateria nella storia del Mar Ligure’ + concerto di musica antica con Intermezzi teatrali a cura Ente Agosto Medievale. Sala Convegni di Sant’Agostino

VALLECROSIA



8.30-18.30. ‘AnticArte’: mercatino commerciale di antiquariato e collezionismo. Solettone sud (ogni primo sabato di tutti i mesi)

11.00-19.00. ‘Scivolone’ acquatico alto quindici metri e lungo cinquanta, e diversi giochi gonfiabili per bambini (feriali h 15/19, festivi e prefestivi h 11/13-15/19). Vallecrosia Beach, fino al 1 settembre

20.40-24.00. Giochi gonfiabili per i più piccoli a Vallecrosia Beach

BORDIGHERA



8.30 & 9.10. ‘Bordighera Sun&Fun’: attività gratuite di tutti i tipi sulla Rotonda S. Ampelio e sul Lungomare Argentina (consultare il programma a questo link), fino al 1 settembre

17.00-19.00. ‘Mes petits bonheurs - Acquerelli in viaggio’: mostra della pittrice Graziella Biga. sede dell'UCD-ANPI, via Al Mercato 8, fino al 7 luglio

18.00-22.00. ‘Sulle tracce del reale’: ultimo giorno dell’esposizione d’arte all’aperto organizzata dall’Accademia Balbo nei Giardini Monet con la partecipazione di 36 artisti tra locali, nazionali e internazionali

19.00. ‘Inside Monet VR Experience’: mostra ‘en plein air’ dedicata a Claude Monet per vivere un’esperienza immersiva di Realtà Virtuale nell’arte del Maestro dell’impressionismo con passeggiata all’aria aperta indossando visori che consentono di immergersi in sei famosissimi capolavori di Monet (ogni venerdì e sabato sino al 27 ottobre - 15 euro, ridotto 10 euro). Ritrovo presso lo IAT in Via Vittorio Emanuele II 172 (info e prenotazioni a questo link)



20.00. Serata gastronomica e danzante in frazione Sasso

20.45-24.00. ‘Bordilandia Park’: parco giochi per il divertimento dei bambini con gonfiabili, tiro a segno e tante altre attrazioni e iniziative. Piazzale Mediterraneo (ex area dei Pennoni) sul Lungomare Argentina, fino al 7 settembre



21.00. Per ‘Summer in Winter 2024, concerto della ‘OpenOrchestra’ diretta dal M° Marco Reghezza. Giardini Winter, località Arziglia



21.30. Balliamoci l’estate: intrattenimento musicale alla Rotonda S. Ampelio, ingresso gratuito

OSPEDALETTI



10.00. Attrazione per bambini con gonfiabili in Piazza Europa e sulla Pista ciclabile presso la Piccola (fino al 25 agosto)

TAGGIA



10.00. Weekend di scrittura, escursioni e meditazione (6-8 luglio) con una scrittrice e la guida escursionistica Marina Caremellino. Ritrovo alla stazione di Taggia con proseguimento per Carpasio e sistemazione in ostello (i costi e dettagli dell’iniziativa a questo link)



20.30. ‘Travelling Blues Festival’: serata Rodc'n'Blues con la partecipazione di Little Til & The Gangbuster e Gnola Blues Band di Maurizio Glielmo. A cura dell'associazione Note Stonate. Mercato coperto all’ingresso di Taggia, ingresso gratuito



SANTO STEFANO AL MARE



10.00-23.00. Street Food e intrattenimento nel Lungomare Colombo a ovest, fino al 7 luglio



SAN LORENZO AL MARE

21.00. Per il ciclo ‘Scorribande d’estate’, ‘Le fiabe del ponente ligure’: ‘Lo strano caso di Ramò, sbevazzone incallito’ e ‘La pelle di pulce’. Evento a cura del filosofo e appassionato storico Francesco Bianchi. Ritrovo al Belvedere vicino al Circolo Nautico, partecipazione libera e gratuita



DIANO MARINA

8.00-24.00. Horror Night: Shopping a tema per le vie del centro per tutto il giorno. A cura di Confcommercio

9.00. Marabilia: le attività sanitarie incontrano le attività ricreative. Sala consigliare Comune (locandina)



ENTROTERRA

BAJARDO

9.00-17.00. 6° Memorial Jose Littardi: manifestazione dedicata al compianto Jose Littardi, ex sindaco di Bajardo, con auto da rallye. Vie del paese

CARPASIO

10.00-18.00. Apertura del museo della lavanda (tutti i fine settimana luglio h 10/13-15/18, agosto tutti i giorni h 10/13-15/18)



CERIANA



19.00. Apericena in piazza: un momento conviviale per gustare un aperitivo in compagnia prima del concerto

21.00. Concerto dei ‘Nuovi Solidi e dell'orchestra Note Libere’: omaggio musicale a Lucio Battisti, uno dei cantautori più amati d'Italia

MOLINI DI TRIORA

21.15. Per gli incontri a Casa Balestra, ‘Terra Golosa’: ‘Vi canto dell'inferno’ di Dante Alighieri’, recita l'attore Gioacchino Loqico + ‘Ode al pane’ do Pablo Neruda. Letture a cura dell’attore Elio Marchese + ‘Quel goloso di mio papà’: racconti di cucina e principi alimentari di Libereso Guglielmi. Racconta Tanya Guglielmi. Ricreatorio San G.B. Lantrua in Via Grande, ingresso libero

PIEVE DI TECO

9.30-18.30. Apertura Mostra con affreschi medievali, pale barocche di autori che hanno reso celebre l’arte ligure nei secoli tra cui una maestosa statua lignea di Anton Maria Maragliano e la grande ultima Cena di Domenico Piola. Museo Diocesano (tutti i sabati e le domeniche, da aprile ad ottobre, h 9.30/13-14.30/18.30)



PORNASSIO

14.00-18.00. ‘Selvatica - Istanti rubati alla Fauna delle Alpi Liguri’: mostra fotografica a cura dell’Associazione Nova Kronos e Comune di Pornassio con una serie di panelli rappresentanti alcuni degli animali selvatici presenti sul territorio. Forte Centrale al Colle di Nava (sabato e domenica fino al 1 settembre), info 331 8369495

TRIORA



10.30-18.30. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (aperto tutti i giorni h 14.30/18.30). Museo Etnografico, corso Italia 1 (più info)

14.30-18.00. Apertura al pubblico della Chiesa di San Bernardino, piccolo grande gioiello della Valle Argentina che custodisce un patrimonio artistico notevole e suggestivo (da venerdì a domenica fino al 30 settembre), info allo 0184 94676



FRANCIA

MENTON



7.00-23.00. Fête de la Saint-Pierre: giornata alla scoperta della storia locale. Luoghi vari (il programma)



MONACO

9.00-20.00. 11esimo Monaco Energy Boat Challeng (ultimo giorno): appuntamento delle nuove tecnologie e delle energie alternative con la partecipazione di giovani ingegneri provenienti da scuole e università di tutto il mondo, mettendoli in contatto con i protagonisti del comparto nautico. Evento a cura dello Yacht Club Momaco. Baia di Monaco (più info)



10.00-20.00. ‘Arte in movimento’: mostra di caschi da ciclismo che fa di un normale oggetto di equipaggiamento di sicurezza in una vera opera d'arte comprendente una varietà di generi, dall'illustrazione all'arte astratta, e i pezzi unici sono esposti insieme ai dipinti degli artisti partecipanti provenienti dalla Svizzera e dalla Costa Azzurra. Espace 22, fino al 10 luglio (più info)

10.00-18.00. ‘Pasolini in chiaroscuro’: mostra dedicata all'ultimo intellettuale europeo di fama mondiale con estratti da ‘Accattone’ , ‘Théorème’ , ‘Salò’, ecc., affiancati a dipinti di Pontormo, Pieter Claesz, Giorgio Morandi, Fernand Léger e Francis Bacon. Nuovo Museo Nazionale di Monaco a Villa Sauber, avenue Princesse Grace, tutti i giorni fino al 29 settembre (più info)



10.30-18.30. 6ª Monaco Art Week: la Monaco Art Week propone un nuovo percorso artistico nel Principato, dando modo di scoprire le varie mostre allestite dalle gallerie e dalle case d'asta partecipanti. Principato di Monaco, fino al 7 luglio (il programma)



14.00-18.00. Artmonte-Carlo: ultimo giorno dell’8ª edizione del salone dell'arte e del design contemporaneo al Grimaldi Forum Monaco, anche domani (più info)



17.30. ‘Jumping Internazionale di Monte-Carlo’ (ultimo giorno): evento che riunisce i migliori cavalieri del mondo, ai piedi del Palazzo dei Principi. Port Hercule (più info)



20.00. Concerto ‘Stars 80 - Fight Aids Monaco Night’. Salle des Etoiles (più info)



NICE



21.00. Concerto del rapper statunitense Travis Scott. Stadio Allianz Riviera, Boulevard des jardiniers (info e acquisto biglietti)







DOMENICA 7 LUGLIO



SANREMO





6.30. Escursione al Monte Archas a cura della sezione di Sanremo del CAI. Ritrovo presso l’ex stazione FS di Sanremo, piazza Cesare Battisti, info 335.5492233 (più info)

15.00-18.00. Mostra fotografica di Bart Herreman con protagonisti i fiori di Sanremo, fotografati recentemente durante una sua vacanza in riviera, e alcune delle fotografie più famose dell'autore. Museo di Villa Luca in Coldirodi, fino al 14 luglio (venerdì h 9/12, sabato h 9/12-15/18, domenica h 15/18), info 338 8498397



16.00. ‘Ariston Tour’: percorso guidato nei camerini, nei corridoi e nelle sale da cui sono passati i più importanti artisti del mondo alla scoperta dei segreti e delle curiosità di questo luogo magico (durata 60 minuti). Apertura cassa mezz’ora prima del tour (9 euro). Ingresso dalla hall del Teatro Ariston (più info)



17.00-23.30. ‘I giganti delle onde – viaggi e viaggiatori, una storia italiana’: esposizione di manifesti, da collezione privata di Bernardo Berio con la curatela di Enzo Ferrari, che racconta attraverso la grafica e le fotografie di Fondazione Ansaldo un capitolo molto importante della storia navale e di costume tutta italiana. Magazzino di Levante del Forte di Santa Tecla, fino all’8 settembre (più info)



17.30-23.30. Mostra ‘Luce e colori di Sanremo. L'opera pittorica di Giuseppe 'Pipin' Ferrari’ a cura di Anna Maria Ferrari. Quartiere dei Soldati del Forte di Santa Tecla, fino al 4 agosto (più info)



18.30-20.30. Per ‘Folies Royal 2024’, ‘Kids Show’: intrattenimento per i più piccolo ‘Art Painting’ con ‘Ops Teatro’. Ristorante Corallina del Royal Hotel, Corso Imperatrice 80, info 0184 5391



19.00. ‘Torneo Lions Club Sanremo Matutia’ (4ª edizione) a favore dei cani guida Lions: torneo sociale giallo ad estrazione maschile e femminile riservato a tutti i tennisti di tutte le categorie di età. Campi gioco Tennis Sanremo e tennis Ospedaletti, fino al 13 luglio, info 388 136932



19.45. Per ‘Folies Royal 2024’, ‘Music Time’ con Angela Vicidomini e Alessio Briano (duo voce e tastiere). Ristorante Corallina del Royal Hotel, Corso Imperatrice 80, info 0184 5391



21.00. Per i festeggiamenti parrocchiali di San Siro, Concelebrazione Eucaristica nella Chiesa di San Siro, presieduta dal vescovo diocesano Monsignor Antonio Suetta. Al termine premiazioni, mescie della Famija Sanremasca, accensione del ’fughetu de San Sci’ e preghiera intorno al fuoco

23.00. Beach party ispirato alle feste in spiaggia di Ibiza al Monkey's sul Lungomare Italo Calvino, info 377 331 5738 (più info)



IMPERIA

8.15. ‘Monte Grande e Alpe di Baudo’: escursione accompagnati dalla guida GAE Marina Caramellino. Ritrovo al parcheggio Pump Track Imperia, info 337 106 6940 (più info)

21.00. ‘All that Musical’: spettacolo medley di Musical. Piazza Duomo

VENTIMIGLIA

10.00. Viaggio nel Paleolitico: visita guidata a cura della cooperativa Omnia al Museo Preistorico dei Balzi Rossi. Ritrovo all’ingresso del museo (10 euro, escluso biglietto Museo)

10.00. Mostra Collettiva d’arte e artigianato a cura Comitato San Secondo. Chiostro Sant’Agostino



10.00. Mostra degli artisti Maggia-Orsini. Centro Culturale San Francesco, fino al 19 luglio

18.30-22.00. Ultimo giorno della mostra ‘SeaArt&Craft’ dell’artista Giancarlo Mazzoni. Cala del Forte



21.00. Concerto di beneficenza del ‘Casa del Caos’ a favore del restauro dell’Oratorio di San Giovanni (disponibile servizio di buffet a partire dalle 19). Piazza delle Erba, info e prenotazioni 324 6656389

21.15. ‘Al brillar di Stelle’: visite guidate a lume di candela al Museo Civico Archeologico ‘Girolamo Rossi’, Via Verdi 41, info 0184 351181 (tutte le domeniche di luglio e agosto)

VALLECROSIA

11.00-19.00. ‘Scivolone’ acquatico alto quindici metri e lungo cinquanta, e diversi giochi gonfiabili per bambini (feriali h 15/19, festivi e prefestivi h 11/13-15/19). Vallecrosia Beach, fino al 1 settembre

20.40-24.00. Giochi gonfiabili per i più piccoli a Vallecrosia Beach

BORDIGHERA

8.00-18.00. ‘Bordighera Città d'Arte’: mercato antiquario della prima domenica del mese con un vasto assortimento di merci da collezione e di antiquariato. Corso Italia, Piazza Mazzini e Piazza Garibaldi

9.00 & 18.30. ‘Bordighera Sun&Fun’: attività gratuite di tutti i tipi sulla Rotonda S. Ampelio e sul Lungomare Argentina (consultare il programma a questo link), fino al 1 settembre

17.00-19.00. ‘Mes petits bonheurs - Acquerelli in viaggio’: ultimo giorno della mostra della pittrice Graziella Biga. sede dell'UCD-ANPI, via Al Mercato 8



20.45-24.00. ‘Bordilandia Park’: parco giochi per il divertimento dei bambini con gonfiabili, tiro a segno e tante altre attrazioni e iniziative. Piazzale Mediterraneo (ex area dei Pennoni) sul Lungomare Argentina, fino al 7 settembre



OSPEDALETTI



10.00. Attrazione per bambini con gonfiabili in Piazza Europa e sulla Pista ciclabile presso la Piccola (fino al 25 agosto)

18.00. ‘AperiAcciuga con Musica’: aperitivo con cartoccio di acciughe e bicchiere di vino a cura dell'Ass. U Descu Spiaretè. Consumazione a pagamento. Animazione musicale a cura di ‘I Demueluin’ con canzoni inedite e tradizionali in lingua ligure e italiana. Spiaggia antistante il Comune

TAGGIA

9.00-19.00. ‘Arma Summer Shopping – Negozi, Botteghe & Affari’; manifestazione che in occasione dell’inizio dei saldi coinvolge commercianti, artigiani, produttori e ambulanti residenti. Intrattenimento musicale a cura del Duo Acustico Pan e Pumata. Via Boselli e via Cornice ad Arma



21.00. Made in Taggia e Dintorni a cura dell'Associazione 'La luna e i suoi raggi’. Piazza Cavour e Via Soleri a Taggia



21.15. ‘La Piazza si fa Cinema’: proiezione commedia ‘La primavera della mia vita’. Via Lido ad Arma



22.00. ‘Silent Disco’: evento in collaborazione con Regione Liguria. Zona Darsena, Piazzale Manifestazioni (info e prenotazioni a questo link)



RIVA LIGURE



21.30. Per la rassegna ‘Antiqua’ dell’Accademia del Ricercare, ‘Alessandro Scarlatti: cantate e sonate nella Napoli barocca: concerto con Laura Lanfranchi, soprano - Luisa Busca, flauto - Yayoi Masud e Efix Puleo violini - Elena Saccomandi viola - Alberto Pisani violoncello - Gualtiero Marangoni violone- Claudia Ferrero clavicembalo. Piazza Matteotti, ingresso a offerta libera, info 331 1095412

SANTO STEFANO AL MARE



10.00-23.00. Street Food e intrattenimento nel Lungomare Colombo a ovest

DIANO MARINA

8.00. Diano Colleziona: mostra mercato di collezionismo e piccolo antiquariato. Centro cittadino

9.00. Marabilia: le attività sanitarie incontrano le attività ricreative. Sala consigliare Comune (locandina)



ENTROTERRA

BAJARDO

9.00. Mercatino degli scambi nelle vie del paese con musica popolare di La Rueldo

CARPASIO



10.00-13.00. Apertura del museo della lavanda (tutti i fine settimana luglio h 10/13-15/18, agosto tutti i giorni h 10/13-15/18)

CERIANA



9.00-17.00. Mercatino solidale dell’artigianato locale e degli hobbisti in Piazza Marconi (ogni prima domenica del mese)

DOLCEACQUA

15.00. Passeggiata nel paese incantato di Dolceacqua dedicata ai luoghi di Monet e alle sue opere. Si potranno visitare anche Palazzo Luigina Garoscio e la Pinacoteca Morscio. Al termine della visita guidata degustazione di Rossese e prodotti tipici presso dell’Enoteca Regionale di Dolceacqua (12 euro comprensivo di visita guidata e degustazione). Ritrovo presso lo Iat, info 337 1004228



19.45-23.15. ‘Ebbri di Stelle’: visita cantina Altavia + picnic sul prato con prodotti a Km zero + degustazione vini Altavia e osservazione guidata del cielo ad occhio nudo e ai telescopi. Altavia, Località Arcagna, info e prenotazioni al 380 4703395 (english speaking)



PIEVE DI TECO

9.30-18.30. Apertura Mostra con affreschi medievali, pale barocche di autori che hanno reso celebre l’arte ligure nei secoli tra cui una maestosa statua lignea di Anton Maria Maragliano e la grande ultima Cena di Domenico Piola. Museo Diocesano (tutti i sabati e le domeniche, da aprile ad ottobre, h 9.30/13-14.30/18.30)



PORNASSIO

14.00-18.00. ‘Selvatica - Istanti rubati alla Fauna delle Alpi Liguri’: mostra fotografica a cura dell’Associazione Nova Kronos e Comune di Pornassio con una serie di panelli rappresentanti alcuni degli animali selvatici presenti sul territorio. Forte Centrale al Colle di Nava (sabato e domenica fino al 1 settembre), info 331 8369495

TRIORA



10.00. Festa della Madonna della Misericordia: Santa Messa, processione. Nel pomeriggio allegria con la banda musicale Pasquale Anfossi di Taggia

10.30-18.30. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (aperto tutti i giorni h 14.30/18.30). Museo Etnografico, corso Italia 1 (più info)



14.30-18.00. Apertura al pubblico della Chiesa di San Bernardino, piccolo grande gioiello della Valle Argentina che custodisce un patrimonio artistico notevole e suggestivo (da venerdì a domenica fino al 30 settembre), info allo 0184 94676



FRANCIA

CAGNES-SUR-MER



11.00-18.00. Art en fête: percorso artistico che mette in luce tutti gli artisti del borgo medievale con laboratori di iniziazione artistica per tutta la famiglia, mostre, visite guidate, musica. Città Alta, prima domenica di ogni mese (più info)



CANNES

16.00-23.00. ‘Le Bal des Fous’ (il Ballo dei Folli): atmosfera musicale eclettica a tema ‘Ballo degli Angeli e dei Demoni’ con divertimento assicurato sui ritmi dei dj residenti e ospiti e travestimenti vari. Terrasse du Palais des Festivals (più info)



MONACO

10.00-20.00. ‘Arte in movimento’: mostra di caschi da ciclismo che fa di un normale oggetto di equipaggiamento di sicurezza in una vera opera d'arte comprendente una varietà di generi, dall'illustrazione all'arte astratta, e i pezzi unici sono esposti insieme ai dipinti degli artisti partecipanti provenienti dalla Svizzera e dalla Costa Azzurra. Espace 22, fino al 10 luglio (più info)

10.00-18.00. ‘Pasolini in chiaroscuro’: mostra dedicata all'ultimo intellettuale europeo di fama mondiale con estratti da ‘Accattone’ , ‘Théorème’ , ‘Salò’, ecc., affiancati a dipinti di Pontormo, Pieter Claesz, Giorgio Morandi, Fernand Léger e Francis Bacon. Nuovo Museo Nazionale di Monaco a Villa Sauber, avenue Princesse Grace, tutti i giorni fino al 29 settembre (più info)



14.00-20.00. Artmonte-Carlo: ultimo giorno dell’8ª edizione del salone dell'arte e del design contemporaneo al Grimaldi Forum Monaco (più info)

14.00-20.00. 6ª Monaco Art Week: la Monaco Art Week propone un nuovo percorso artistico nel Principato, dando modo di scoprire le varie mostre allestite dalle gallerie e dalle case d'asta partecipanti. Principato di Monaco, fino al 7 luglio (il programma)





Sanremo News e La Voce di Imperia non si assumono responsabilità alcuna per ogni eventuale cambiamento degli eventi e delle date riportate