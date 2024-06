Al Bridge Club di Bordighera aperta la stagione estiva con un torneo di Bridge a coppie libere

Ieri sera, presso il Bridge Club di Bordighera, si è svolto il Grande Evento di Apertura della Stagione Estiva, un torneo di Bridge a coppie libere che ha visto la partecipazione di 58 coppie provenienti da diverse località.



"L'evento, non volendo essere un memorial - si spiega nel comunicato -, è stato invece un'affettuosa occasione di incontro in ricordo di alcuni vecchi amici: Franco Costa, Cesare Granelli, Guido Ferraro e tanti altri le cui care figure rimangono vive nella memoria di tutti i presenti.



La direzione di gara, affidata all'esperto Giovanni Italiano, ha garantito il regolare svolgimento del torneo, che ha visto trionfare la coppia Rosso-Vignale. Il secondo posto è stato conquistato dalla coppia Ciocca-De Bonis, mentre il terzo gradino del podio è stato occupato dalla coppia Novo-Nardullo. Il presidente del Bridge Club di Bordighera, Claudio Torchio, insieme al consiglio direttivo, ha organizzato al termine dell’evento un ricco rinfresco nella splendida terrazza del circolo, offrendo a tutti i partecipanti un’occasione di convivialità e celebrazione.



L'evento ha rappresentato non solo un'occasione di gioco e competizione, ma anche un momento di condivisione e ricordo, rinforzando i legami di amicizia e comunità tra i soci del club e gli appassionati di bridge. Un ringraziamento particolare va a tutti coloro che hanno contribuito all'organizzazione e alla riuscita della serata, rendendola un appuntamento indimenticabile per tutti i presenti.



Il Bridge Club di Bordighera si prepara ora ad una stagione estiva ricca di eventi e tornei, con l'obiettivo di promuovere il bridge e favorire la socializzazione tra i suoi appassionati. Per ulteriori informazioni sugli eventi in programma, è possibile visitare il sito ufficiale del Bridge Club di Bordighera o contattare la segreteria del club".