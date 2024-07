Triora: incidente per un motociclista alla galleria del Garezzo, trasportato in elicottero a Pietra Ligure

Un uomo di 66 anni a bordo della sua motocicletta è caduto, probabilmente per colpa delle condizioni della strada, lungo la via che collega Mendatica a Triora, all’altezza della Galleria del Garezzo. Il centauro, di cui le generalità non sono state divulgate, è stato soccorso dalla Croce verde di Arma e dai Vigili del fuoco di Sanremo. Dopo aver prestato le prime cure, si è deciso di far intervenire l’elicottero drago, per trasportare l’uomo, in codice giallo, all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure.