Circuito Coppa Piemonte, Granfondo di Biella: tutto pronto per il gran finale

Con la sesta gara della stagione 2024 giunge al termine il Circuito Coppa Piemonte Drali, che ha accompagnato scalatori e velocisti fra le imprese più affascinanti del panorama granfondistico italiano. Domenica 14 luglio la granfondo di Biella rappresenterà l'opportunità non solo di gareggiare nel circuito granfondo più longevo d'Italia, ma di ripercorrere una delle tappe storiche del miglior ciclismo italiano. È nel Biellese, infatti, che si intrecciano i percorsi di alcuni fra i più grandi atleti al mondo, durante la tappa del Giro d'Italia; una competizione che saprà emozionare per il rilievo delle vie e quello dei panorami.

I percorsi

Due i percorsi proposti: Granfondo e Mediofondo per valorizzare i punti iconici del territorio biellese, tra cui la città di Biella, il Santuario di Graglia, il Tracciolino, il Santuario di Oropa, Rosazza, la Valle Cervo e Bielmonte. Entrambi i percorsi termineranno al Santuario di Oropa, con la mitica salita di Pantani.

Percorso lungo 100,5 km 2382 m ADSL+

SALITA PETTINENGO - Inizio salita km 4 - Fine salita km 12

SALITA BIELMONTE - Inizio salita km 22 - Fine salita km 40

RISTORO

SALITA GRAGLIA / SANTUARIO - Dal km 70 al km 86

RISTORO IDRICO

SALITA OROPA / SANTUARIO - Inizio salita km 90 - Fine salita km 100,8

Percorso medio 72,6 km 1767 mt ADSL+

SALITA PETTINENGO - Inizio salita km 4 - Fine salita km 12

SALITA CALLABIANA - Inizio salita km 18 - Fine salita km 28

SALITA GRAGLIA / SANTUARIO - Dal km 43 al km 57

SECONDO RISTORO

SALITA OROPA / SANTUARIO - Inizio salita km 62 - Fine salita km 70

Logistica

Anche la location è all'altezza delle aspettative: l'evento si svolgerà fra il palazzetto dello sport “Palaforum” e il centro commerciale “Gli orsi” di Biella.

Nel primo si troverà il Race Office, base operativa per ritiro pacchi gara, spogliatoi, docce, banchi di iscrizione e regolarizzazione Evodata.

Nel secondo, un ampio parcheggio accoglierà tutti gli atleti in gara e si terranno un ricco Pasta Party e premiazioni finali, con prodotti alimentari e materiale tecnico.

Un'esperienza all'insegna dei grandi nomi e luoghi rinomati, per immergersi in un weekend di sport, natura e paesaggi che sembrano nati per accogliere i pedali e le due ruote.

Per ulteriori informazioni: https://www.circuitocoppapiemonte.it/