Calcio dilettantistico. Ecco gli organici dei vari campionati e le date di inizio delle competizioni. I principali tornei al via a fine settembre

CAMPIONATI REGIONALI E PROVINCIALI STAGIONE SPORTIVA 2024/2025

In relazione ai Campionati della Stagione Sportiva 2024/2025 il Consiglio Direttivo del C.R.Liguria, ha confermato che, ad eccezione dei Campionati di Eccellenza maschile e femminile e di quello di Promozione, calendarizzati nella giornata della domenica, e dei Campionati Regionali Under 19 maschile (gironi di “Eccellenza”) e femminile, calendarizzati nella giornata di sabato, per i restanti campionati organizzati dal Comitato Regionale Liguria e dalle Delegazioni Provinciali e Distrettuale varrà la seguente disposizione: le Società disputeranno le proprie gare interne nella giornata in cui hanno la disponibilità dell’impianto di giuoco.

Tale disposizione è da intendersi valida anche per le fasi successive al Campionato, fatte salve le eventuali esigenze di contemporaneità in relazione alle quali la decisione riguardante la calendarizzazione delle gare sarà di esclusiva competenza del Comitato Regionale Liguria o della Delegazione Provinciale/Distrettuale competente. Il Consiglio Direttivo del C.R.Liguria ha determinato quanto segue in merito ai campionati della stagione sportiva 2025/2026

: • Eccellenza organico definito in n. 16 squadre;

• Promozione organico definito in n. 32 squadre;

• 1° Categoria organico definito in n. 64 squadre;

• 2° Categoria il Campionato verrà definito in un numero di gironi, almeno uno per Delegazione, da determinarsi sulla base delle iscrizioni al Campionato; per i gironi di Genova e Chiavari, eventuali ammissioni oltre alle vincenti il Campionato di Terza Categoria ed alle retrocesse dal Campionato di Prima Categoria saranno determinate sulla base di una ipotesi di organico pari a 14 squadre ciascuno;

• 3° Categoria – ipotizzabile l’organizzazione nelle Delegazioni di Genova e Chiavari, verrà riservata una valutazione in merito per le altre Delegazioni al momento della chiusura delle iscrizioni.

DATE DI INIZIO CAMPIONATI STAGIONE SPORTIVA 2024/2025

Il Consiglio Direttivo del C.R.Liguria ha determinato quanto segue in relazione all’inizio delle competizioni organizzate dal Comitato Regionale Liguria per la stagione sportiva 2024/2025:

• Campionato di Eccellenza maschile: inizio domenica 29 settembre 2024;

• Campionato di Promozione maschile: inizio domenica 22 settembre 2024;

• Campionato di Prima Categoria: inizio fine settimana del 28/29 settembre 2024;

• Campionato Regionale Under 19 maschile: inizio sabato 15 settembre 2024;

• Campionati di Seconda e Terza Categoria: inizio fine settimana del 05/06 ottobre 2024;

• Coppa Italia di Eccellenza – turni di andata e ritorno, Finale gara unica: o Ottavi: domenica 08 settembre 2024 e domenica 15 settembre 2024; o Quarti – Semifinali – Finale: date da definire in funzione dei turni infrasettimanali del Campionato legati alla disputa della UEFA Region’s Cup.

• Coppa Italia di Promozione: o Primo Turno – quadrangolari di sola andata: domenica 01 settembre 2024, domenica 08 settembre 2024 e domenica 15 settembre 2024; o Quarti e Semifinali turni di andata e ritorno, Finale gara unica: date da definire.

• Coppa Liguria di Prima Categoria: Primo turno, fine settimana del 07/08 settembre 2024 – 14/15 settembre 2024 – 21/22 settembre 2024;

• Coppa Liguria di Seconda Categoria – Coppa Liguria di Terza Categoria: Primo Turno, fine settimana del 28/29 settembre 2024 e due turni infrasettimanali. Verranno comunicate in un momento successivo le date di inizio delle rimanenti attività.