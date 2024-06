Tir e bilici sulla SS28 del Colle di Nava: lettera aperta al sindaco di Pornassio "Ci risiamo?"

Un nostro lettore, Massimo Alberti, è tornato sul problema dei Tir sulla Statale 28 del Colle di Nava, importantissima arteria per raggiungere il Piemonte dalla nostra provincia, anche in relazione alla chiusura da quasi quattro anni della SS 20 del Tenda. Lo fa con una lettera ‘aperta’ al sindaco di Pornassio Vittorio Adolfo:

“Ho apprezzato il suo gesto coraggioso di vietare il transito ai camion nell'attraversamento del suo comune, impedendo di fatto la circolazione sul tratto Nava, Pieve di Teco. Troppi incidenti, troppi rischi, troppo inquinamento anche acustico. Stamattina però percorrendo la statale da Imperia fino ad Ormea ho contato (si fidi) qualcosa come 17 tra autoarticolati e bilici oltra almeno una ventina di camion motrici. Risultato? Blocchi nelle curve di Acquetico e poi dopo Case Rosse. Code di auto e sorpassi rischiosi. Insomma, ci risiamo? possibile che tutti avevano i permessi? O semplicemente risparmiano sul pedaggio? Lei, signor sindaco ha avuto coraggio ed ha fatto la scelta migliore che in molti hanno apprezzato, spero solo che come per tutte le cose in Italia, fatta la legge no si sia trovato l'inganno”.