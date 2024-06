Arma di Taggia, fine della telenovela: nessun nido sugli alberi, i lavori riprendono subito (Foto e video)

Fine della telenovela. Ad Arma di Taggia i lavori di abbattimento degli alberi sono ripresi e proseguiranno fino al loro termine come da cronoprogramma. Dopo due giorni di tira e molla, dove si era assistito prima al consiglio da parte dei carabinieri forestali di Badalucco (e non divieto come inizialmente detto anche dal comando di Imperia, ndr) di fermarsi fino al 31 agosto e poi al taglio, nonostante le parole e le proteste, di altri quattro pioppi, è arrivata la parola fine: i lavori si faranno.

Dopo l’ennesimo intervento dei carabinieri, accorsi lungo il torrente Argentina di Arma di Taggia a causa della ripresa delle attività da parte della ditta appaltatrice in mattinata, sono stati effettuati altri controlli per verificare la presenza di nidi o eventuali uova sugli alberi. Una volta certificata l’assenza di questi due elementi, dalle forze dell’ordine è arrivato l’ok definitivo per la ripresa (e conclusione) dei lavori.

Inizialmente si era sparsa la voce che l’ordine di ripresa dei lavori, nonostante il consiglio dei carabinieri di fermarsi, fosse arrivato dal Comune di Taggia. Voce subito smentita dal vicesindaco Espedito Longobardi e che, in ogni caso, non trovava fondamento, in quanto il cantiere è regionale e non comunale.

Inutile sottolineare la delusione dei cittadini presenti, quasi in lacrime una volta arrivato l'okay da parte dei carabinieri sulla ripresa dei lavori. L’assenza di nidi e uova sul lato destro del torrente permette quindi agli operai di concludere i lavori di abbattimento e di non aspettare, come scritto nelle scorse ore, la fine dell’estate.