Percorsi di tutoraggio per l’orientamento agli studi e alle carriere STEM al Comprensivo di Riva Ligure e San Lorenzo al Mare

L’Istituto Comprensivo di Riva Ligure e San Lorenzo al Mare ha attivato nell'ambito del Progetto ‘Competenze STEM e multilinguistiche nelle scuole statali - Istruzione e Ricerca’, l’attività ‘Percorsi di tutoraggio per l’orientamento agli studi e alle carriere STEM, anche con il coinvolgimento delle famiglie’.

Gli incontri, che si svolgono nei mesi di giugno e luglio presso la sede della Scuola Secondaria di Riva Ligure, sono destinati alle alunne e agli alunni che hanno concluso la classe seconda della Scuola Secondaria di Primo Grado. L’esperto, dott. Matteo Casale, laureato in Matematica e con specifica preparazione nel settore della didattica, guida gli studenti attraverso una serie di attività mirate a far conoscere le diverse opportunità offerte dalle carriere STEM (Science, Technology, Engineering e Mathematics) che esercitano un ruolo cruciale nella società odierna, favorendo nei ragazzi una ‘meta – riflessione’ sulle proprie inclinazioni così che possano intraprendere scelte maggiormente consapevoli riguardo al proprio futuro scolastico e, anche, lavorativo.

Il dott. Casale presenta i diversi ambiti professionali, illustrando le possibili strade da intraprendere nel mondo delle STEM. Vengono trattate discipline come la Matematica, l’Informatica e le varie branche delle Scienze (Scienze della vita, Scienze della Terra, …), spiegando quali prospettive lavorative possono offrire. Inoltre, vengono fornite informazioni sui percorsi di studio specifici, sulle scuole superiori, sulle università che offrono programmi in questi ambiti e sulle opportunità di carriera.

L’approccio è interattivo e volto ad incoraggiare la partecipazione attiva degli studenti anche attraverso tecniche come brainstorming e quiz. Stimoli visivi e casi di studio rendono l’apprendimento coinvolgente. Le lezioni si adattano comunque alle esigenze degli studenti, promuovendo un’esplorazione attiva degli argomenti. L'obiettivo è quello di indirizzare gli alunni verso una scelta consapevole e informata per il proprio futuro, aiutandoli a scoprire e sviluppare le proprie passioni e talenti nelle discipline STEM. Il percorso di orientamento include anche il coinvolgimento delle famiglie, per supportare i ragazzi nel loro percorso di crescita educativa e professionale.