Bordighera: l'Ufficio Iat amplia gli orari di apertura durante la stagione estiva, includendo anche la domenica

A luglio e agosto l’Ufficio IAT di Bordighera (Ufficio informazioni turistiche), in via Vittorio Emanuele 172, conferma l’apertura domenicale e amplia ulteriormente il suo orario per rispondere alle esigenze di cittadini e turisti.

A partire dal 1 luglio e fino al 31 agosto, quindi, lo IAT sarà aperto tutti i giorni:​

la mattina dalle ore 10.00 alle ore 13.00

il pomeriggio dalle ore 16.00 alle ore 19.00

Il giovedì mattina l’apertura verrà anticipata alle ore 9.00, in funzione del mercato settimanale.