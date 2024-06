Tutti gli appuntamenti e manifestazioni da venerdì 28 a domenica 30 giugno in Riviera e Côte d'Azur

VENERDI’ 28 GIUGNO

SANREMO

9.00. ‘ITF Masters MT700 2024’: torneo internazionale di tennis per categorie senior da 35 a 85 anni con la partecipazione di 318 iscritti tra singolare e doppio, tra cui 95 provenienti da 29 paesi diversi, e più di 500 partite in programma. Tennis Sanremo, Corso Matuzia 28, ingresso libero, fino al 30 giugno



10.00-24.00. ‘Nemo hub in Fiera’: Mercatino dell’Artigianato in piazza Colombo, fino al 30 giugno

10.00. Alfred Nobel ritorna a Sanremo: visita della villa e del parco, accompagnati dal sosia del famoso scienziato (10 euro). Ritrovo all’ingresso Villa Nobel, in Corso Cavallotti 116, info 338 1375423 (più info)



10.00, 11.15 & 16.00. ‘Ariston Tour’: percorso guidato nei camerini, nei corridoi e nelle sale da cui sono passati i più importanti artisti del mondo alla scoperta dei segreti e delle curiosità di questo luogo magico (durata 60 minuti). Apertura cassa mezz’ora prima del tour (9 euro). Ingresso dalla hall del Teatro Ariston (più info)

10.00-21.30. Mostra dal titolo ‘La scatola del cinema’ con film girati a Sanremo, produzioni realizzate all’Ariston, attrezzature dell’epoca, memorabilia e locandine. Sala Incontri del teatro Ariston, fino al 30 giugno (h 10/12-17/21.30, tutti i giorni eccetto la domenica mattina), ingresso libero

10.00-18.00. Swing Corner of the Fortress: mostra Carta Canta a cura del Centro Studi musicali Stan Kenton con esposizione di spartiti d’epoca, esempio di grafica e illustrazione del Novecento. Forte Santa Tecla (h 10/13-15/18 da giovedì alla domenica), fino al 30 giugno (più info)



16.30. Presentazione volume edito dalla Famija Sanremasca contenente i racconti del concorso ‘Testimoni del Tempo’ 2023, e le poesie del concorso Gino Guglielmi. Federazione Operaia, via Corradi 47, ingresso libero

16.30. Inaugurazione mostra ‘Rebirth – Resurrection’ di Italo Corrado con alcuni pezzi in esposizione di altri contemporanei: Marika Laganà, Menchaca, Diego Papagna, Elena Rede. Miramare the Palace



17.00. Inaugurazione mostra fotografica di Bart Herreman con protagonisti i fiori di Sanremo, fotografati recentemente durante una sua vacanza in riviera, e alcune delle fotografie più famose dell'autore. Museo di Villa Luca in Coldirodi, fino al 14 luglio (venerdì h 9/12, sabato h 9/12-15/18, domenica h 15/18), info 338 8498397

18.30. ‘Sanremo Street Photo Festival’ (inaugurazione della 2ª edizione): eccezionale selezione di mostre, attività interattive e occasioni per incontrare alcuni dei più talentuosi fotografi di strada del mondo. Evento a cura dell’Associazione culturale ‘Spazi Visivi’. Casinò Municipale, fino al 30 giugno (il programma a questo link)

IMPERIA



10.00-20.00. ‘Spazi e Astrazioni’: le opere dell’arista imperiese Serenalla Sossi ospitate dallo studio 360Homedesign, via Felice Cascione 16 (h 10/13-15/20), anche domani



21.00. Concerto di inaugurazione della XIV Stagione delle ‘Serate Organistiche Leonardiane’ con esibizione dell’organista italiano Paolo Bougeat con musica italiana a quella tedesca e francese. Basilica di San Giovanni ad Oneglia, ingresso gratuito



VENTIMIGLIA



18.30-22.00. Mostra ‘SeaArt&Craft’ dell’artista Giancarlo Mazzoni. Cala del Forte, fino al 7 luglio (giovedì, venerdì, sabato e domenica)



21.30. Per ‘Cinema sotto le stelle’, proiezione film ‘Aladdin’. Piazzale San Secondo, ingresso gratuito (pop corn, bibite e tanto altro)

VALLECROSIA

15.00-19.00. ‘Scivolone’ acquatico alto quindici metri e lungo cinquanta, e diversi giochi gonfiabili per bambini (feriali h 15/19, festivi e prefestivi h 11/13-15/19). Vallecrosia Beach, fino al 1 settembre

20.40-24.00. Giochi gonfiabili per i più piccoli a Vallecrosia Beach

21.00. Serata danzante a cura dell'Associazione ‘5 Torri’. Piazza Erio Tripodi, ingresso libero

BORDIGHERA



17.00. Visita guidata in Villa Pompeo Mariani (ingresso 5 euro a persona). Villa Mariani, via Fontana Vecchia 5, informazioni e prenotazioni al 347 2364922



17.00-19.00. ‘Mes petits bonheurs - Acquerelli in viaggio’: mostra della pittrice Graziella Biga. sede dell'UCD-ANPI, via Al Mercato 8, fino al 7 luglio



18.00-22.00. ‘Sulle tracce del reale’: esposizione collettiva d’arte all’aperto organizzata dall’Accademia Balbo nei Giardini Monet con la partecipazione di 36 artisti tra locali, nazionali e internazionali (fino al 6 luglio)

19.00. ‘Inside Monet VR Experience’: mostra ‘en plein air’ dedicata a Claude Monet per vivere un’esperienza immersiva di Realtà Virtuale nell’arte del Maestro dell’impressionismo con passeggiata all’aria aperta nelle vie cittadine indossando visori che consentiranno di immergersi in sei famosissimi capolavori di Monet (ogni venerdì e sabato sino al 27 ottobre - 15 euro, ridotto 10 euro). Ritrovo presso lo IAT in Via Vittorio Emanuele II 172 (info e prenotazioni a questo link)



19.00-24.00. ‘Un Paese di Sapori’: evento enogastronomico con i piatti tipici della cucina ligure e altre specialità valorizzate dai ristoratori del territorio a prezzi promozionali, il tutto accompagnato da musica e Dj set. Centro storico della città alta

20.45-24.00. ‘Bordilandia Park’: parco giochi per il divertimento dei bambini con gonfiabili, tiro a segno e tante altre attrazioni e iniziative. Piazzale Mediterraneo (ex area dei Pennoni) sul Lungomare Argentina, fino al 7 settembre

OSPEDALETTI



9.00. ‘ITF Masters MT700 2024’: torneo internazionale di tennis per categorie senior da 35 a 85 anni con la partecipazione di 318 iscritti tra singolare e doppio, tra cui 95 provenienti da 29 paesi diversi, e più di 500 partite in programma. Tennis Ospedaletti, Corso Regina Margherita 174, ingresso libero, fino al 30 giugno

TAGGIA

9.00-19.00. 1° Torneo Open di Tennis in occasione del 60° anniversario dell'associazione sportiva. Circolo Amatori Tennis ad Arma, fino al 5 luglio

SAN LORENZO AL MARE

21.00. Per il ciclo ‘Scorribande d’estate’, ‘La magia del numero 3 e altri racconti - Leggende e storie nate intorno al Rio San Lorenzo’: incontro a cura del filosofo e appassionato storico Francesco Bianchi. Ritrovo al Belvedere vicino al Circolo Nautico, partecipazione libera e gratuita

DIANO MARINA



18.00 & 20.30. Saggio di danza classica, moderna e contemporanea di fine anno accademico 2023/2024 a cura dell'Asd Centro Studi Danza Mov'Art: alle ore 18.00 spettacolo dedicato ai bimbi a tema ‘Super Mario’ mentre alle ore 20.30 spettacolo dedicati ai "grandi" intitolato ‘Coppelia a modo nostro!’. Villa Scarsella



SAN BARTOLOMEO AL MARE



21.00. ‘Cartoon Theatre’: spettacolo di animazione per bambini all'anfiteatro



ENTROTERRA



BADALUCCO

21.30. Un racconto con sabbia, ombre e proiezioni su grande schermo tratto da 'Il Piccolo Principe' con Marbella e Ops! Teatro. Giardin du Prevostu

CAMPOROSSO



21.00. Spettacolo di burattini di Mangiafuoco della Compagnia teatrale Degan. Piazza D'Armi

COSIO D’ARROSCIA

21.00. Per la Festa Patronale di San Pietro, concerto del ‘Coro Loderò’ in collaborazione con l'Associazione Culturale Vallinmusica (Chiesa Parrocchiale di San Pietro) + accensione del tradizionale falò

PERINALDO



18.00. Per la Rassegna Letteraria ‘Seconda Stella a destra…’, Roberto Negro presenta ‘Ho sognato di volare’ + espone Papillon + intrattenimento musicale di Fabano Pinto al Clarinetto e Filippo Odobashi al pianoforte. Biblioteca Comunale, ingresso libero



ROCCHETTA NERVINA

21.00. Per la rassegna ‘Jazz Valley’, concerto del ‘The Sonny Side 4et’ composto da Franck Taschini al sassofono, Giuliano Raimondo al contrabbasso, Enzo Cioffi alla batteria e Riccardo Anfosso alla chitarra + esibizione di Amarangolo 'Waterloo', composto da Antonio Marangolo al sassofono, Andrea Paganetto alla tromba, Claudio Bellato alla chitarra elettrica, Rodolfo Cervetto alla batteria e alle percussioni. Giardini Comunali, ingresso libero

TRIORA



14.30-18.00. Apertura al pubblico della Chiesa di San Bernardino, piccolo grande gioiello della Valle Argentina che custodisce un patrimonio artistico notevole e suggestivo (da venerdì a domenica fino al 30 settembre), info allo 0184 94676

15.00-18.30. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (aperto tutti i giorni h 15/18.30, sabato e domenica , domenica e festivi anche h 10.30/12). Museo Etnografico, corso Italia 1, info 0184.94477 (più info)



FRANCIA

MONACO

10.00-20.00. ‘Arte in movimento’: mostra di caschi da ciclismo che fa di un normale oggetto di equipaggiamento di sicurezza in una vera opera d'arte comprendente una varietà di generi, dall'illustrazione all'arte astratta, e i pezzi unici sono esposti insieme ai dipinti degli artisti partecipanti provenienti dalla Svizzera e dalla Costa Azzurra. Espace 22, fino al 10 luglio (più info)

10.00-18.00. ‘Pasolini in chiaroscuro’: mostra dedicata all'ultimo intellettuale europeo di fama mondiale con estratti da ‘Accattone’ , ‘Théorème’ , ‘Salò’, ecc., affiancati a dipinti di Pontormo, Pieter Claesz, Giorgio Morandi, Fernand Léger e Francis Bacon. Nuovo Museo Nazionale di Monaco a Villa Sauber, avenue Princesse Grace, tutti i giorni fino al 29 settembre (più info)



SABATO 29 GIUGNO



SANREMO

8.30-20.00. ‘Sanremo Street Photo Festival’ (inaugurazione della 2ª edizione): eccezionale selezione di mostre, attività interattive e occasioni per incontrare alcuni dei più talentuosi fotografi di strada del mondo. Evento a cura dell’Associazione culturale ‘Spazi Visivi’. Casinò Municipale, fino al 30 giugno (il programma a questo link)

9.00. ‘ITF Masters MT700 2024’: torneo internazionale di tennis per categorie senior da 35 a 85 anni con la partecipazione di 318 iscritti tra singolare e doppio, tra cui 95 provenienti da 29 paesi diversi, e più di 500 partite in programma. Tennis Sanremo, Corso Matuzia 28, ingresso libero, fino al 30 giugno



9.00-18.00. Mostra fotografica di Bart Herreman con protagonisti i fiori di Sanremo, fotografati recentemente durante una sua vacanza in riviera, e alcune delle fotografie più famose dell'autore. Museo di Villa Luca in Coldirodi, fino al 14 luglio (venerdì h 9/12, sabato h 9/12-15/18, domenica h 15/18), info 338 8498397



10.00-24.00. ‘Nemo hub in Fiera’: Mercatino dell’Artigianato in piazza Colombo, fino al 30 giugno

10.00, 11.15 & 16.00. ‘Ariston Tour’: percorso guidato nei camerini, nei corridoi e nelle sale da cui sono passati i più importanti artisti del mondo alla scoperta dei segreti e delle curiosità di questo luogo magico (durata 60 minuti). Apertura cassa mezz’ora prima del tour (9 euro). Ingresso dalla hall del Teatro Ariston (più info)

10.00-21.30. Mostra dal titolo ‘La scatola del cinema’ con film girati a Sanremo, produzioni realizzate all’Ariston, attrezzature dell’epoca, memorabilia e locandine. Sala Incontri del teatro Ariston, fino al 30 giugno (h 10/12-17/21.30, tutti i giorni eccetto la domenica mattina), ingresso libero

10.00-18.00. Swing Corner of the Fortress: mostra Carta Canta a cura del Centro Studi musicali Stan Kenton con esposizione di spartiti d’epoca, esempio di grafica e illustrazione del Novecento. Forte Santa Tecla (h 10/13-15/18 da giovedì alla domenica), fino al 30 giugno (più info)

15.30. Saggio di fine anno scolastico degli allievi della Scuola di Musica ‘O. Respighi’. Teatro dell'Opera del Casinò



18.00-1.00. ‘Love Gineration’, 1ª edizione del festival dedicato ai produttori di gin e distillati italiani con la partecipazione di 15 produttori provenienti da tutta Italia e con oltre 70 etichette proposte + possibile di cenare + proposta musicale a cura di Master DBJ. Villa Nobel (fino all'apertura dell'evento 10 euro o direttamente in cassa a 15 euro)



20.00. Per i festeggiamenti di Sant’Anna, Festa del Pan Pumata con il duo Pan & Pumata in piazza San Luigi a Coldirodi

IMPERIA

9.00-19.00. Estate antiquaria ad Oneglia



9.45. Convegno dal titolo ‘L’acqua è vita. Crisi idrica e le possibili soluzioni’ con relatori Andrea Mandarino, Raffaello Anfossi, Corrado Oddi. Biblioteca civica Leonardo Lagorio in piazza Dante (locandina con il programma)



10.00-20.00. ‘Spazi e Astrazioni’: le opere dell’arista imperiese Serenalla Sossi ospitate dallo studio 360Homedesign, via Felice Cascione 16 (h 10/13-15/20), anche domani



10.30. Cerimonia di inaugurazione del monumento dedicato ai caduti nelle missioni internazionali per la pace, opera realizzata dall'artista Giuliano Ottaviani. Calata Anselmi



17.00. Per la 22esima edizione dei ‘Pomeriggi Universitari’, presentazione tesi ‘Recipienti di bronzo ‘a calotta’ dall’agro picentino nella seconda metà dell’VIII secolo A.C. tipologie e funzione’ di Agostina Botti dell’Università degli Studi di Salerno. Palazzo Guarnieri, Piazza Pagliari 4



19.00. Notte Bianca di Costa d’Oneglia 2024 e 37ª Festa della Bandiera Argentina: serata di musica, tango, iniziative culturali, ludiche, tradizionali e gastronomiche. A cura del Circolo Culturale Manuel Belgrano. Frazione Costa d’Oneglia, navetta gratuita dalle h 19 da largo Nannollo Piana (Fermata Bus dietro Piazza Dante e fermata bivio per Costa d'Oneglia (rotonda di Castelvecchio) (per leggere il programma nel dettaglio cliccare questo link)

VENTIMIGLIA

18.30-22.00. Mostra ‘SeaArt&Craft’ dell’artista Giancarlo Mazzoni. Cala del Forte, fino al 7 luglio (giovedì, venerdì, sabato e domenica)

19.00. ‘Notte Bianca’ con musica, street food, giochi, animazioni e balli per tutti i gusti, mercatino e maxi schermo per gli Europei di Calcio 2024. Evento a cura dell’Associazione Ventimiglia Viva. Centro città

VALLECROSIA

11.00-19.00. ‘Scivolone’ acquatico alto quindici metri e lungo cinquanta, e diversi giochi gonfiabili per bambini (feriali h 15/19, festivi e prefestivi h 11/13-15/19). Vallecrosia Beach, fino al 1 settembre

20.40-24.00. Giochi gonfiabili per i più piccoli a Vallecrosia Beach

BORDIGHERA



9.30. Escursione a piedi da Bordighera a Sasso, tra Africa ed Amazzonia, accompagnati dalla guida Marco Macchi (10 euro). Ritrovo davanti alla chiesa di Sant’Ampelio, info 327 0824866



17.00-19.00. ‘Mes petits bonheurs - Acquerelli in viaggio’: mostra della pittrice Graziella Biga. sede dell'UCD-ANPI, via Al Mercato 8, fino al 7 luglio



17.00 & 20.00. Festa patronale SS. Pietro e Paolo: Processione dei Santi Patroni (h 17) + Serata gastronomica e danzante (h 20). Frazione Sasso



18.00-22.00. ‘Sulle tracce del reale’: esposizione d’arte all’aperto organizzata dall’Accademia Balbo nei Giardini Monet con la partecipazione di 36 artisti tra locali, nazionali e internazionali (fino al 6 luglio) + Musica Folk alle 21 a cura del Gruppo Riciclette

19.00. ‘Inside Monet VR Experience’: mostra ‘en plein air’ dedicata a Claude Monet per vivere un’esperienza immersiva di Realtà Virtuale nell’arte del Maestro dell’impressionismo con passeggiata all’aria aperta nelle vie cittadine e, in specifiche tappe del percorso, indossando visori che consentiranno di immergersi in sei famosissimi capolavori di Monet (ogni venerdì e sabato sino al 27 ottobre - 15 euro, ridotto 10 euro). Ritrovo presso lo IAT in Via Vittorio Emanuele II 172 (info e prenotazioni a questo link)



20.45-24.00. ‘Bordilandia Park’: parco giochi per il divertimento dei bambini con gonfiabili, tiro a segno e tante altre attrazioni e iniziative. Piazzale Mediterraneo (ex area dei Pennoni) sul Lungomare Argentina, fino al 7 settembre



21.00. Per ‘Summer in Winter 2024, concerto dal titolo ‘Berlin Cabaret’ (13 euro). Giardini Winter, località Arziglia (locandina)

OSPEDALETTI



9.00. ‘ITF Masters MT700 2024’: torneo internazionale di tennis per categorie senior da 35 a 85 anni con la partecipazione di 318 iscritti tra singolare e doppio, tra cui 95 provenienti da 29 paesi diversi, e più di 500 partite in programma. Tennis Ospedaletti, Corso Regina Margherita 174, ingresso libero, fino al 30 giugno

TAGGIA



9.00-19.00. 1° Torneo Open di Tennis in occasione del 60° anniversario dell'associazione sportiva. Circolo Amatori Tennis ad Arma, fino al 5 luglio



SANTO STEFANO AL MARE

20.00. Serata gastronomica e danzante con rostelle. Campo sportivo comunale di località Colombera



SAN BARTOLOMEO AL MARE

21.30. Intrattenimento musicale con la Karibe Band Show in Piazza Torre Santa Maria

ENTROTERRA

CARPASIO

10.00-13.00. Apertura del museo della lavanda (tutti i fine settimana giugno h 10/13, luglio h 10/13-15/18, agosto tutti i giorni h 10/13-15/18)

14.30-19.00. Passeggiata botanica con riconoscimento erbe spontanee commestibili con intermezzo musicale a cura della corale di Nizza ‘La voce d'Aqui D'Aia’ (più info)

15.30. Concerto del coro ‘La Voce D'Aqui D'Aia’. Chiesa parrocchiale di Sant'Antonino

COSIO D’ARROSCIA

10.00. ‘Sulle Vie della Valle Arroscia tra tradizione, artigianato e prodotti locali’: mercatino di San Pietro in occasione della Festa Patronale del paese con numerosi stand di artigianato e prodotti locali. Piazza San Sebastiano



17.00. Festa Patronale di San Pietro: Vespri e Processione con la partecipazione delle Venerabili Confraternite e del ‘Corpo Bandistico Alta Val Tanaro’

21.00. Per la Festa Patronale del paese serata danzante con l’Orchestra ‘Claudio Fiumara’. Piazza San Sebastiano



DIANO CASTELLO

18.00-24.00. ‘Gin nel Borgo’: seconda edizione dell’evento dedicato ai distillati di ginepro della Liguria con stand dei produttori, cocktail speciali, cena itinerante in cinque location e sei proposte musicali (più info)

PIEVE DI TECO

9.30-18.30. Apertura Mostra con affreschi medievali, pale barocche di autori che hanno reso celebre l’arte ligure nei secoli tra cui una maestosa statua lignea di Anton Maria Maragliano e la grande ultima Cena di Domenico Piola. Museo Diocesano (tutti i sabati e le domeniche, da aprile ad ottobre, h 9.30/13-14.30/18.30)



21.00. ‘Ciò che vide il maggiordomo’: commedia inglese di Joe Orton messa in scena dalla Compagnia Amici del Teatro del Golfo dianese (15 euro). Teatro Salvini (locandina)



TRIORA



10.30-18.30. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (aperto tutti i giorni h 15/18.30, sabato e domenica , domenica e festivi anche h 10.30/12). Museo Etnografico, corso Italia 1, info 0184.94477 (più info)

14.30-18.00. Apertura al pubblico della Chiesa di San Bernardino, piccolo grande gioiello della Valle Argentina che custodisce un patrimonio artistico notevole e suggestivo (da venerdì a domenica fino al 30 settembre), info allo 0184 94676



FRANCIA

MONACO

10.00-20.00. ‘Arte in movimento’: mostra di caschi da ciclismo che fa di un normale oggetto di equipaggiamento di sicurezza in una vera opera d'arte comprendente una varietà di generi, dall'illustrazione all'arte astratta, e i pezzi unici sono esposti insieme ai dipinti degli artisti partecipanti provenienti dalla Svizzera e dalla Costa Azzurra. Espace 22, fino al 10 luglio (più info)

10.00-18.00. ‘Pasolini in chiaroscuro’: mostra dedicata all'ultimo intellettuale europeo di fama mondiale con estratti da ‘Accattone’ , ‘Théorème’ , ‘Salò’, ecc., affiancati a dipinti di Pontormo, Pieter Claesz, Giorgio Morandi, Fernand Léger e Francis Bacon. Nuovo Museo Nazionale di Monaco a Villa Sauber, avenue Princesse Grace, tutti i giorni fino al 29 settembre (più info)





DOMENICA 30 GIUGNO



SANREMO

9.00. ‘ITF Masters MT700 2024’: ultimo giorno del torneo internazionale di tennis per categorie senior da 35 a 85 anni con la partecipazione di 318 iscritti tra singolare e doppio, tra cui 95 provenienti da 29 paesi diversi, e più di 500 partite in programma. Tennis Sanremo, Corso Matuzia 28, ingresso libero



10.00-24.00. ‘Nemo hub in Fiera’: Mercatino dell’Artigianato in piazza Colombo

10.00-18.00. Swing Corner of the Fortress: ultimo giorno della mostra Carta Canta a cura del Centro Studi musicali Stan Kenton con esposizione di spartiti d’epoca, esempio di grafica e illustrazione del Novecento. Forte Santa Tecla (h 10/13-15/18) (più info)



10.30-12.00. ‘Sanremo Street Photo Festival’ (ultimo giorno della 2ª edizione): eccezionale selezione di mostre, attività interattive e occasioni per incontrare alcuni dei più talentuosi fotografi di strada del mondo. Evento a cura dell’Associazione culturale ‘Spazi Visivi’. Casinò Municipale (il programma a questo link)



15.00-18.00. Mostra fotografica di Bart Herreman con protagonisti i fiori di Sanremo, fotografati recentemente durante una sua vacanza in riviera, e alcune delle fotografie più famose dell'autore. Museo di Villa Luca in Coldirodi, fino al 14 luglio (venerdì h 9/12, sabato h 9/12-15/18, domenica h 15/18), info 338 8498397

16.00. ‘Ariston Tour’: percorso guidato nei camerini, nei corridoi e nelle sale da cui sono passati i più importanti artisti del mondo alla scoperta dei segreti e delle curiosità di questo luogo magico (durata 60 minuti). Apertura cassa mezz’ora prima del tour (9 euro). Ingresso dalla hall del Teatro Ariston (più info)



17.00-21.30. Ultimo giorno della Mostra dal titolo ‘La scatola del cinema’ con film girati a Sanremo, produzioni realizzate all’Ariston, attrezzature dell’epoca, memorabilia e locandine. Sala Incontri del teatro Ariston, ingresso libero



20.30. Festeggiamenti di San Siro’: ‘Vita umana: qualità o dignità?’: testimonianza dei genitori di Indy Gregory. Piazza San Siro

20.30. Serata finale del Cantaestate 24 aperto a tutti gli aspiranti o già affermati cantanti diviso in 2 categorie: Under e Over. Presentano Alex Penna e Angelo Fiume. Ristorante Oasi chez Gabry del tennis club Solaro in Strada Solaro 111

IMPERIA

17.00. Speciale attività con proiezioni sui meteoriti in occasione del ‘Asteroid Day. Il 30 giugno 1908 un asteroide, o più probabilmente una cometa, esplose in atmosfera sopra la foresta di Tunguska, nel cuore della Siberia. Per questo motivo ogni anno il 30 giugno viene celebrato L’International Asteroid Day. Museo Navale e Planetario in Calata Anselmi, info museiimperia@solidarietaelavoro.it

21.30. ‘Musica sotto le gru’: spettacolo della ‘Fresh ‘n Clean school’, scuola di danza hip hop, con protagonisti gli allievi della scuola, bambini e ragazzi dai 7 ai 18 anni. Alla fine esibizione dei ‘Fresh ‘n Clean’, reduci da un anno ricco di successi. Banchina Aicardi (Spianata Borgo Peri), ingresso gratuito

VENTIMIGLIA

18.30-22.00. Mostra ‘SeaArt&Craft’ dell’artista Giancarlo Mazzoni. Cala del Forte, fino al 7 luglio (giovedì, venerdì, sabato e domenica)



VALLECROSIA

11.00-19.00. ‘Scivolone’ acquatico alto quindici metri e lungo cinquanta, e diversi giochi gonfiabili per bambini (feriali h 15/19, festivi e prefestivi h 11/13-15/19). Vallecrosia Beach, fino al 1 settembre

20.40-24.00. Giochi gonfiabili per i più piccoli a Vallecrosia Beach

21.30. ‘Le maschere della verità’: spettacolo teatrale a cura di Silvia Villa in collaborazione con la Compagnia stabile ‘Teatro della Luna’. Centro Storico

BORDIGHERA



17.00-19.00. ‘Mes petits bonheurs - Acquerelli in viaggio’: mostra della pittrice Graziella Biga. sede dell'UCD-ANPI, via Al Mercato 8, fino al 7 luglio

18.00-22.00. ‘Sulle tracce del reale’: esposizione d’arte all’aperto organizzata dall’Accademia Balbo nei Giardini Monet con la partecipazione di 36 artisti tra locali, nazionali e internazionali (fino al 6 luglio) + Concerto d’arpa alle 21 a cura di Lighea Rosselli



20.45-24.00. ‘Bordilandia Park’: parco giochi per il divertimento dei bambini con gonfiabili, tiro a segno e tante altre attrazioni e iniziative. Piazzale Mediterraneo (ex area dei Pennoni) sul Lungomare Argentina, fino al 7 settembre



OSPEDALETTI



9.00. ‘ITF Masters MT700 2024’: ultimo giorno del torneo internazionale di tennis per categorie senior da 35 a 85 anni con la partecipazione di 318 iscritti tra singolare e doppio, tra cui 95 provenienti da 29 paesi diversi, e più di 500 partite in programma. Tennis Ospedaletti, Corso Regina Margherita 174, ingresso libero

21.30. Per la Rassegna letteraria ‘È tempo di Libri’ il giornalista Sigfrido Ranucci presenta ‘La scelta’ (Bompiani). In collaborazione con Libreria Ubik di Sanremo. Auditorium Comunale

TAGGIA



8.00. Escursione da Realdo al Monte Saccarello con la guida escursionistica Marco Macchi (10 eu). Ritrovo a Realdo nella piazza all’ingresso del paese alle 9.15 oppure alle 8 a Taggia davanti alla nuova Stazione FS, info 327 0824866 (più info)

9.00-19.00. 1° Torneo Open di Tennis in occasione del 60° anniversario dell'associazione sportiva. Circolo Amatori Tennis ad Arma, fino al 5 luglio



21.15. ‘La Piazza si fa Cinema’: proiezione film ‘Tutti per Uma’ (Commedia del 2021). Via Lido ad Arma



SAN LORENZO AL MARE



17.00. Cipressa - Monte Selletta: le camminate nei colori della sera con la guida GAE Marina Caramellino. Partenza da San Lorenzo, info 337 106 6940 (più info)



ENTROTERRA

BAJARDO

15.00. Celebrazioni Rubiniane, nel 60°della dipartita del celebre compaesano Antonio Rubino: possibilità di ammirare alcuni quadri originali del noto illustratore nonché conoscere la vasta raccolta delle sue opere (Biblioteca Civica ‘Il Tiglio’ h 15/17) + Conferenza–Concerto di Freddy Colt ‘Antonio Rubino e la musica’ con interventi musicali di Carlo Ormea e letture e testimonianze di Emanuele Trotti, Marco Bottini e Mauro Laura (Chiesina di San Rocco h 17)

CARPASIO

10.00-13.00. Apertura del museo della lavanda (tutti i fine settimana giugno h 10/13, luglio h 10/13-15/18, agosto tutti i giorni h 10/13-15/18)

10.00-13.00. Passeggiata botanica con riconoscimento erbe spontanee commestibili + nel pomeriggio visita al Museo della Lavanda e creazione del proprio sacchetto profumato (più info)

CERIANA

21.15. Concerto di San Pietro e Paolo della Banda Musicale di Ceriana diretta dal Maestro Angelo con un programma musicale che spazia dalla musica classica al tributo a Fabrizio De Andrè. Piazza Marconi

DOLCEACQUA

8.00-19.00. Mercatino del Biologico, dell’Artigianato e dell’Antiquariato in Piazza Mauro e in piazza Garibaldi



PIGNA

9.30. 'Pigna e le sue chiese': escursione gratuita a cura della parrocchia di San Michele Arcangelo, Italia Nostra sezione Ponente Ligure, 'Us Pignese e Odv La bambina che danza con le api. Ritrovo al parcheggio dietro la pasticceria del paese, info 342 5624640



PIEVE DI TECO

8.00-19.00. Mercatino dell’Antiquariato e usato sotto i portici medievali, nelle piazze del paese e via Garibaldi (ogni ultima domenica del mese)

9.30-18.30. Apertura Mostra con affreschi medievali, pale barocche di autori che hanno reso celebre l’arte ligure nei secoli tra cui una maestosa statua lignea di Anton Maria Maragliano e la grande ultima Cena di Domenico Piola. Museo Diocesano (tutti i sabati e le domeniche, da aprile ad ottobre, h 9.30/13-14.30/18.30)



PORNASSIO



17. 00. ‘Selvatica - Istanti rubati alla Fauna delle Alpi Liguri’: inaugurazione mostra fotografica a cura dell’Associazione Nova Kronos e Comune di Pornassio con una serie di panelli rappresentanti alcuni degli animali selvatici presenti sul territorio. Forte Centrale al Colle di Nava, dal venerdì alla domenica fino al 1 settembre), info 331 8369495



TRIORA



9.15. Escursione da Realdo al Monte Saccarello con la guida escursionistica Marco Macchi (10 eu). Ritrovo a Realdo nella piazza all’ingresso del paese alle 9.15 oppure alle 8 a Taggia davanti alla nuova Stazione FS, info 327 0824866 (più info)

10.30-18.30. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (aperto tutti i giorni h 15/18.30, sabato e domenica , domenica e festivi anche h 10.30/12). Museo Etnografico, corso Italia 1, info 0184.94477 (più info)

14.30-18.00. Apertura al pubblico della Chiesa di San Bernardino, piccolo grande gioiello della Valle Argentina che custodisce un patrimonio artistico notevole e suggestivo (da venerdì a domenica fino al 30 settembre), info allo 0184 94676



15.00. ‘Triora in fiamme: 4-5 luglio 1944’:visita al borgo accompagnati dalla guida Raffaella Asdente per scoprire e ricordare una evento e una data importante con ricordi e testimonianze del triste evento di ottant’anni fa. Percorso da Porta Peirana al Rizzetto. Partenza dal museo etnografico dopo il saluto del sindaco di Triora

VALLEBONA

16.30. ‘Verità, bugie e fiori d’arancio’ (7ª edizione) nella piazzetta detta ‘U Fogu’ le donne del borgo preparano le classiche bugie, aromatizzate ai fiori d’arancio e cotte nella pittoresca padella posta al centro della piazza + degustazione dell’acqua di fiori d’arancio amaro, presidio Slow Food del Comune di Vallebona (più info)

FRANCIA

MONACO

10.00-20.00. ‘Arte in movimento’: mostra di caschi da ciclismo che fa di un normale oggetto di equipaggiamento di sicurezza in una vera opera d'arte comprendente una varietà di generi, dall'illustrazione all'arte astratta, e i pezzi unici sono esposti insieme ai dipinti degli artisti partecipanti provenienti dalla Svizzera e dalla Costa Azzurra. Espace 22, fino al 10 luglio (più info)

10.00-18.00. ‘Pasolini in chiaroscuro’: mostra dedicata all'ultimo intellettuale europeo di fama mondiale con estratti da ‘Accattone’ , ‘Théorème’ , ‘Salò’, ecc., affiancati a dipinti di Pontormo, Pieter Claesz, Giorgio Morandi, Fernand Léger e Francis Bacon. Nuovo Museo Nazionale di Monaco a Villa Sauber, avenue Princesse Grace, tutti i giorni fino al 29 settembre (più info)





