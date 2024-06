Solaro Sporting Club: la tua estate di sport e relax a Sanremo!

Il Solaro Sporting Club, immerso nel verde delle colline sanremesi, a due passi dal centro città e dal mare, è un'oasi di pace, una piacevole fuga dallo stress della vita quotidiana.

La speciale offerta di questa estate è riservata a chi, dopo aver giocato a tennis, padel, calcetto o dopo un allenamento in palestra, vuole trascorrere qualche ora di relax rinfrescandosi nella grande piscina azzurra, immersa nel verde e nella quiete del giardino, dove è possibile anche partecipare a corsi di acquagym o nuoto.

Si gioca a padel su due campi superpanoramici di ultimissima generazione, che consentono di godere di un panorama mozzafiato con il mare all’orizzonte.

Completa l’offerta oltre al bar bordo piscina il Ristorante Oasi, che propone piatti della cucina mediterranea.

Lo Sporting Club è il luogo ideale anche per chi vuole partecipare od organizzare stage sportivi di tennis o padel su campi che hanno ospitato eventi di levatura internazionale, come la Coppa Davis ed i Campionati Europei ed è attrezzato anche per ospitare gli amanti delle Bike con locale ricovero protetto, area lavaggio ed ampio parcheggio.

Il Resort offre inoltre ospitalità per chi desidera soggiornare, con l’affascinante Locanda Azzurra e le sue camere colorate in stile mediterraneo con vista sul mare del golfo di Sanremo e circondate dall’abbraccio di uno splendido giardino che offre l’energia del Mediterraneo e la sua privacy più appagante.

Il Solaro Sporting Club punta quindi sull’accoppiata sport e relax e per tutta l’estate lo Speciale Ingresso per chi fa attività sportive consentirà di accedere alla sua grande piscina per fare una nuotata e rilassarsi.

Questa estate lasciati travolgere dall’esperienza unica di una giornata in piscina anche dopo una partita a padel o tennis, o una sessione di esercizi in palestra. Ora è possibile prenotare le tue partite di padel in completa autonomia grazie all'App "padel SOLARO". Scarica l'App dal QR CODE nei files e poi iscriviti (QUI).

Al Solaro Sporting Club si effettuano corsi di tennis e padel per tutte le età, in una splendida cornice di verde e con vista sul mare.

Il resort sportivo è aperto a tutti!

Per maggiori informazioni sulle attività sportive puoi visitare il Sito, Facebook ed Istagram solaro_sporting

Per info ospitalità: https://www.solarosporting.it/ - La Locanda Azzurra nel resort Solaro Sporting - info@lalocandaazzurra.it – 0184 665155