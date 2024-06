Taggia, bloccati i lavori di abbattimento degli alberi lungo il torrente: cantiere fermo fino a fine agosto (Foto e video)

Uno a uno e palla al centro. Per i cittadini e gli ambientalisti di Arma di Taggia inizia una nuova partita: i lavori di abbattimento degli alberi lungo il torrente Argentina sono stati sospesi fino alla fine del mese di agosto. La conferma arriva dai carabinieri forestali di Badalucco, che già nella giornata di ieri avevano bloccato le operazioni. La mobilitazione da parte di alcuni cittadini privati, che da diversi giorni presidiavano il cantiere, è quindi servita.

La sospensione dei lavori è la chiara conseguenza della legge nazionale 157/92, la quale prevede che tutte le specie di uccelli vengano protette in qualsiasi ambiente, aree urbane incluse: pertanto l'abbattimento degli alberi e la degradazione degli spazi verdi è vietato. Per i cittadini taggiaschi si tratta di una prima vittoria, anche se l'obiettivo finale è un altro: "Noi vogliamo che questi alberi non vengano proprio tagliati - fanno sapere - Sono alberi che sono sempre esistiti: questo è sicuramente un primo passo, ma il nostro obiettivo è quello di evitare il taglio degli alberi".

I manifestanti proseguono: "Il torrente deve riprendere i suoi spazi. Per noi la questione è seria: da oltre un anno abbiamo continui colloqui con ambientalisti e geologici. Questa è una zona faunistica, non si possono eliminare gli alberi così. Se faremo degli esposti? Assolutamente sì".