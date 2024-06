Taggia: messa in sicurezza, sospesi i lavori di rimozione dei pioppi lungo il torrente Argentina

Sono stati sospesi i lavori di abbattimento dei pioppi lungo il torrente Argentina, a Taggia. Dopo le numerose segnalazioni di questi giorni da parte dei cittadini, visto il periodo di nidificazione ancora in essere, nella giornata di ieri è arrivato il momentaneo stop da parte della direzione dei lavori.

Come infatti prevede la legge nazionale 157/92, tutte le specie di uccelli sono protette in qualsiasi ambiente, aree urbane incluse: pertanto l'abbattimento degli alberi e la degradazione degli spazi verdi è vietato. Ed è per questo motivo che nelle prossime ore verranno fatte le dovute verifiche, per evitare che negli alberi già abbattuti e in quelli ancora da abbattere ci siano dei nidi nascosti.

"Non entriamo nel merito del discorso tecnico dei lavori, ma in quello della tempistica: questo è il periodo di nidificazione per diverse specie di uccelli. Inoltre la zona dove sono iniziati i lavori è un'area naturale. I lavori devono stopparsi definitivamente e proseguire dopo l'estate", fanno sapere dal comitato Pat, che in questi giorni si è attivato per la salvaguardia degli alberi.

La conferma della sospensione momentanea dei lavori arriva direttamente dal sindaco di Taggia, Mario Conio. "Mercoledì mattina è arrivata in Comune una segnalazione da parte dei cittadini, i quali ci invitavano a verificare l'eventuale presenza di nidi sugli alberi da tagliare. Sul posto si è recata immediatamente una delegazione dell'ufficio ambientale, che però non ha potuto fare altro che apprendere la decisione della direzione dei lavori di sospendere, in via precauzionale, tutte le attività dopo il sollecito arrivato dai carabinieri forestali. Nelle prossime ore verranno fatte tutte le verifiche del caso e capiremo anche noi, visto che il cantiere è ad opera della Regione Liguria, quale saranno le prossime mosse".

I lavori di abbattimento dei pioppi rientrano nel progetto della messa in sicurezza dei due argini del torrente Argentina, ad opera della Regione Liguria. Lavori che, come detto, prevedono l’abbattimento dei pioppi a ridosso del torrente e subito dopo l’innalzamento degli argini sino a 1 metro di altezza. Le barriere di contenimento saranno realizzate in 500 giorni, come prevede il cronoprogramma.

Al posto dei pioppi, saranno piantumati 32 alberi nuovi, come conferma Mario Conio: "La rimozione è la conseguenza di una norma nazionale che vieta in maniera tassativa la presenza di alberi di alto fusto posti a meno di 4 metri dalla linea di argine. Ricordo che Arpal, in sede di conferenza di servizi, ha imposto l’obbligo di piantare due alberi per ogni esemplare abbattuto. Personalmente ho chiesto che il filare di alberi venga ripiantato lungo la linea della nuova pista ciclabile che verrà realizzata lungo la sponda destra del torrente".