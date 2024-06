Con due concerti imperdibili torna il grande Blues a Taggia.

Il 6 luglio l’Associazione Note Stonate, con il patrocinio del comune di Taggia organizza la terza edizione del Travelling Blues Festival, che si terrà sotto il mercato coperto all’ingresso di Taggia.

Anche quest’anno protagonisti saranno due nomi del panorama Blues e Rock and Roll italiano, alle 20,30 aprirà la manifestazione Little Til & The Gangbuster che sarà seguito dalla Gnola Blues Band del grande Maurizio Glielmo.

Maurizio “Gnola” Glielmo

Maurizio “Gnola” Glielmo, artista dai lunghi e prestigiosi trascorsi nella scena del blues italiano.

Per anni a fianco del leggendario Fabio Treves calca i palchi dei più importanti festival italiani e internazionali.

Maurizio Glielmo da così vita alla sua Gnola Blues Band che nasce ufficialmente nel 1989 con l’obbiettivo iniziale di percorrere inizialmente gli intinerari più classici del blues sino a fondere gli elementi della tradizione in interessanti composizioni originali

L’attività live diventa ben presto frenetica e la credibilità musicale si concretizza grazie alle partecipazioni ai vari festival anche con artisti internazionali e alla prima produzione discografica “First Step” del 1991 che raccoglie lusinghiere recensioni dalla critica specializzata (Il Blues, Buscadero, Fare Musica, Mucchio Selvaggio, ecc.) fino ad arrivare al secondo album in studio

“Walkin’ Through the Shadows Of the Blues”che si aggiudica il premio come migliore disco jazz&blues dell’anno 2000 e viene consegnato da Ernesto De Pascale (Rai 2) al festival blues di Bordighera.

Nell’estate del 2003 l’incontro con la cantante di Atlanta, Sandra Hall, dove nasce un’intensa collaborazione che prosegue ad oggi con una serie di concerti nei maggiori festival in Italia (tra cui

Pistoia Blues 07) ed in Europa e con la registrazione del cd “Red Bone Woman” (2007), undici brani di cui nove firmati da Glielmo e la stessa Sandra Hall.

Nel 2006 esce l’album “Gnola Blues Band live at Spazio Musica” registrato in due serate presso lo “storico locale” di Pavia, ed anche per questo lavoro ci sono le ottime critiche delle maggiori riviste specializzate.

Nell’estate 2009 accompagna il cantante chitarrista Roy Roberts con una serie di concerti nei più importanti festival del blues in Italia ed in Europa.

Dal 2010 fino al 2017 vi è la collaborazione con il cantautore Davide Van De Sfroos con cui condivide i teatri e festival più importanti dove ha partecipato agli eventi/concerti più importanti nazionali (Festival di Sanremo, Forum di Assago, Campo Volo) fino al concerto di San Siro del giugno 2017

È del marzo 2010 il lavoro per celebrare i vent’anni della band, “20 Years on the Road ” (sempre per la GOOD COMPANY) appare come una compilation con alcuni brani estratti dai cd precedenti e l’aggiunta di 5 brani inediti.

Down the line è del 2015 sotto l’etichetta Appaloosa/IRD prodotto da Cesare Nolli e Paolo Legramandi, dove sono inclusi 11 brani originali e una sola “cover”, Ventilator Blues, con la partecipazione straordinaria del pianista Chuck Leavell.

Nel mese di aprile 2019 gli è stato consegnato l’Italian Blues Award alla carriera.

Ultimo lavoro è “Beggars and Liars” prodotto da Cesare Nolli è uscito a gennaio 2022

Line up:

Maurizio Gnola Glielmo: Guitar, vocals

Giulio Taddei : Guitar, vocals

Fabio Mellerio : Bass, vocals

Mario Gallus : Drums, vocals

Little Til

Little Til (al secolo Attilio Malambri), classe 2001, è un giovane e talentuoso pianista e cantante di Milano. La sua musica è una miscela di Rhythm and Blues, Boogie Woogie, Swing e Rock’n’Roll. Fine conoscitore della musica Anni ’50, il suo repertorio, nonostante lasci il giusto spazio ai classici del pianoforte Rock’n’Roll, comprende molti brani quasi mai riproposti dal vivo da altri artisti, spaziando anche tra ballate pop, doo wop e country.

Cresciuto a pane e musica sin da piccolo, a 14 anni vede il famoso biopic Great Balls of Fire e rimane folgorato dalla figura istrionica di Jerry Lee Lewis.

Dopo anni passati a suonare e studiare da solo tutta la musica che lo interessava, all’età di 16 anni suona per la prima volta davanti a un pubblico, ospitato dal cantante e chitarrista Carmelo Genovese, amico personale di Chuck Berry, che lo introduce nell’ambiente del rock and roll milanese dove conosce il noto contrabbassista Tex Murky.

Durante questo periodo continua a studiare i vari stili che ora costituiscono il suo sound, quali: gospel, blues, boogie woogie, rock’n’roll, doo-wop, swing, stride e dixieland. Successivamente Tex Murky lo presenta come giovane talento all’etichetta Retro Recording Services di Giulio Farinelli, il quale decide fin da subito di inserirlo nella propria scuderia di artisti. Nello stesso periodo conosce per puro caso un sassofonista di stampo jazz, Ludovico Cicchitelli, durante una jam.