Sanremo: auto gli taglia la strada e finisce a terra, 53enne trasportato all'ospedale (Foto)

Un’auto gli taglia la strada in corso Imperatrice scendendo da via Roccasterone e poi si dilegua, lasciando a terra sull’asfalto.

E’ accaduto questa mattina, poco dopo le 9 sulla trafficata via della città dei fiori. Secondo il racconto di alcuni testimoni il centauro, un 53enne, stava viaggiando a bordo della sua moto quando, all’altezza della piccola via che si interseca, si sarebbe trovato improvvisamente l’auto che gli ha tagliato la strada.

Per evitarlo ha frenato bruscamente ed è caduto. Sul posto è intervenuto il personale medico del 118 e un’ambulanza di Matuzia Emergenza. Fortunatamente l’uomo non ha riportato gravi ferite, ma è stato portato in ospedale in codice giallo di media gravità.

L’incidente è stato rilevato dalla Polizia Municipale che ora svolgerà le indagini del caso per risalire all’auto, anche con l’ausilio delle telecamere. Non è escluso che l’automobilista non si sia accorto dell’accaduto.