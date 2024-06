Sviluppo economico, apre oggi il terzo bando competenze professionali: fino a 40 mila euro a fondo perduto per le imprese che investono in percorsi formativi

"Apre oggi, e rimarrà attivo fino al 26 luglio prossimo, il nuovo bando regionale da 1,5 milioni di euro dedicato alle imprese che investono in competenze aziendali interne in favore della transizione industriale, attraverso l'introduzione di nuove professionalità, la formazione altamente tecnologica e i percorsi di aggiornamento del personale". A ricordarlo è l'assessore regionale allo Sviluppo economico Alessio Piana.



Una misura che rientra tra le azioni del PR FESR 2021-2027 e che consente a tutte le micro, piccole e medie imprese, spin off dalla ricerca, start up e nuove imprese a richiedere fino a 40 mila euro a fondo perduto per progetti afferenti ai tre macro ambiti della Smart Specialisation Strategy (Tecnologie del mare, Sicurezza e Qualità della vita nel territorio e Salute e Scienze della vita). "Si tratta della terza edizione di un bando che, complessivamente, ha già visto la partecipazione di 72 imprese - aggiunge l'assessore Alessio Piana -. Con questa nuova opportunità concediamo un'ulteriore occasione, per chi non avesse fatto domanda nelle precedenti edizioni, per accrescere le competenze interne e competere sui propri mercati di riferimento".



Sono finanziabili progetti non inferiori ai 10 mila euro circa l'introduzione di processi di innovazione, trasformazione tecnologica e digitale delle imprese attraverso l’applicazione di una o più delle tecnologie abilitanti previste dal nuovo Piano Nazionale Transizione 4.0 (big data, robotica, cyber-security, intelligenza artificiale, realtà aumentata, internet delle cose e internet industriale...) e di processi di trasformazione “green” delle imprese con particolare focus sull’adozione di modelli di economia circolare e di sostenibilità ambientale. Le domande possono essere presentate accedendo al sistema "Bandi On Line" di Filse.