Sanremo: domani l'insediamento di Mager, giovedì prime consultazioni per la formazione dell'Amministrazione

L’insediamento del nuovo sindaco di Sanremo, Alessandro Mager, è previsto per domani pomeriggio, poche ore dopo la proclamazione ufficiale che arriverà dalla Prefettura.

Per il nuovo primo cittadino, quella di oggi sarà una giornata di riposo e di riflessione, dopo la festa di ieri che ha travolto lui, la sua famiglia e tutta la coalizione, che ha battuto il candidato di centrodestra Gianni Rolando. Una giornata, quella odierna, che non prevede ancora incontri sul futuro della Giunta matuziana ma che, ne siamo certi, dovrà far pensare molto Mager che dovrà costruire la ‘squadra’ che governerà Sanremo insieme a lui.

Domani pomeriggio, nell’ufficio del sindaco a palazzo Bellevue, ci sarà il classico passaggio di consegne con Alberto Biancheri, che lascerà definitivamente il comune in qualità di primo cittadino dopo 10 anni intensi di governo. Secondo i ben informati le prime consultazioni con tutte le parti che hanno contribuito alla vittoria di ieri inizieranno da giovedì.

Per Mager una sfida non facile, anche in funzione dell’accordo fatto con Generazione Sanremo e Partito Democratico, espressione di Fulvio Fellegara. Un accordo che, numeri alla mano, ha portato Mager alla vittoria e senza il quale, oggi il sindaco di Sanremo sarebbe Gianni Rolando.

Più volte, negli ultimi giorni, abbiamo analizzato le due possibilità di Consiglio comunale e chi sarebbe entrato nell’Amministrazione, a seconda di chi avrebbe vinto le elezioni. Oggi, con la vittoria di Mager, cerchiamo di capire come potrà evolversi la situazione.

Dovranno essere sette gli assessori scelti e, di questi, tre dovranno essere donne, per il rispetto della parità di genere. Sembra assodato il posto da vice Sindaco (e probabilmente l’assessorato ai servizi sociali) per Fulvio Fellegara. Il secondo assessore ‘fornito’ dalla sua coalizione potrebbe andare al Pd e le voci di corridoio portano a Maurizio Caridi, esponente del partito che potrebbe essere preso come ‘esterno’. Ma c’è anche la possibilità di un ritorno di Lucia Artusi, seconda degli eletti o Anna Russo, quarta.

Praticamente certo l’Assessorato di Alessandro Sindoni, primo assoluto nelle preferenze, che dovrebbe tornare ad occuparsi di turismo. Sempre nelle fila di ‘Anima’ un posto in Giunta dovrebbe andare ad Enza ‘Chicca’ Dedali’, che potrebbe occuparsi della cultura. Tra gli altri nomi che vengono messi sul tavolo c’è Massimo Donzella, che potrebbe tornare ai lavori pubblici e spunta quello di Giuseppe Di Meco, anche lui con un possibile incarico ‘tecnico’. Da non escludere anche l’inserimento di esponenti della passata Amministrazione come Giuseppe Faraldi o Mauro Menozzi o del ritorno di Giuseppe Sbezzo Malfei.

La formazione del Consiglio Comunale è legata al numero di seggi, ma sarà sicuramente modificata dalla scelta degli assessori.

Per ‘Anima’ entrano nell’assise: Alessandro Sindoni, Ester Moscato, Enza Dedali, Giovanni Mascelli, Luca Marvaldi, Mauro Menozzi e Antonio Cavallero; per ‘Sanremo al Centro’: Alessandro Il Grande, Adriana Cutellè e Silvana Ormea; per ‘Idea’: Davide Giovanni Bestagno, Massimo Donzella ed Alessandra Pavone; per ‘Forum’: Giuseppe Sbezzo Malfei e Luigi Marino. Con loro trovano posto (dopo l'accordo elettorale dei giorni scorsi) anche Fulvio Fellegara e Vittorio Toesca Caldora (Generazione Sanremo).

Come detto ci saranno molti inserimenti dei primi ‘non eletti’, che andrebbero a subentrare agli scelti per la Giunta. Tra questi, se Sindoni e Dedali entreranno nell’esecutivo, per ‘Anima’ saranno Luca Marvaldi ed Antonio Cavallero. Per ‘Idea’, con un eventuale assessorato a Donzella, entrerebbe Umberto ‘Titti’ Bellini. Con l’eventuale assessorato a Fellegara, in Consiglio guadagnerebbe un posto il PD, con Marco Cassini.

All'opposizione invece, dopo l'annuncio di Gianni Rolando che ha detto ieri di non voler entrare in opposizione, entrerebbe in assise Monica Rodà di ‘Sanremo Domani’ mentre gli altri sono: Marco Damiano (Sanremo Domani), Massimo Rossano (Andiamo!), Daniele Ventimiglia (Lega), Patrizia Badino (Forza Italia), Luca Lombardi e Antonino Consiglio (Fratelli d'Italia).