Calcio. L’Ospedaletti conferma un centrocampista e un attaccante per la stagione 24/25

L’Ospedaletti ufficializza altre due conferme in vista della stagione 2024/2025.

La società orange ha formalizzato nelle ultime ore il rinnovo con il centrocampista Gianluca Russo e con l’attaccante Alessio Campagnani.

Russo, classe ’99, si appresta a disputare la sua terza stagione con l’Ospedaletti, mentre in precedenza ha vestito le maglie di Atletico Argentina, Taggia e San Stevese.

Campagnani, classe ’90, è pronto per la sua seconda annata in maglia Ospedaletti dopo le esperienze con Sanremo 2000 e Carlin’s Boys.