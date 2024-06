Elezioni Sanremo: il commento di Berrino dopo il ballottaggio "Abbiamo perso contro il trasformismo" (Video)

Cinquecento voti sono stati alla fine la differenza tra Alessandro Mager e Gianni Rolando, che hanno permesso al candidato civico di insediarsi sulla poltrona.

La differenza è poca, ma una sconfitta resta una sconfitta, come dice anche il senatore di Fratelli d'Italia Gianni Berrino: "La nostra sconfitta è stata di 460 voti, una differenza davvero esigua in una città di 50000 abitanti, che conta per le statistiche, ma la verità è che abbiamo perso al ballottaggio. Abbiamo perso contro il trasformismo, infatti alla fine è stata scelta a rappresentare Sanremo un'amministrazione civica con cui il Pd ha fatto l'accordo, vedremo inche termini, ma dobbiamo accettare la decisione degli elettori. Spiace perché la campagna elettorale è stata impegnativa e Fratelli d'Italia ha fatto bene, ma quando secondo e terzo fanno delle alleanze il rischio di perdere c'è".

Il senatore si dice comunque soddisfatto del percorso fatto in campagna elettorale, ribadendo le dichiarazioni di Rolando per quanto riguarda la coerenza dimostrata in campagna: "Non abbiamo cercato accordi post primo turno, siamo sempre rimasti noi stessi. Pensavamo che questo bastasse, ma probabilmente dieci anni di amministrazione Biancheri hanno creato un solco per il centro sinistra più profondo di quanto sembrasse e su cui dovremo lavorare, a partire da questi cinque anni di opposizione, per correggere quello che serve in vista delle prossime elezioni".

Sulla decisione di Rolando di non entrare in Consiglio: "Questa è una sua decisione, non voglio commentarla. So che Fratelli d'Italia ha fatto la sua parte fino in fondo e sono sicuro che Luca Lombardi e Antonino Consiglio faranno il loro dovere in consiglio comunale come opposizione, soprattutto alla luce dell'accordo tra Mager e il centrosinistra".