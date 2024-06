Taggia, al via i lavori di messa in sicurezza del torrente Argentina

Sono iniziati venerdì 21 giugno i lavori di messa in sicurezza del tratto del torrente Argentina compreso tra il ponte della pista ciclabile e il ponte dell’Aurelia. Per motivi di sicurezza, sono stati introdotti alcuni limiti e modifiche alla viabilità ciclabile e pedonale.

Il traffico veicolare non ha subito e non subirà modifiche. Diverso, invece, il discorso per la ciclabile fluviale, che rimarrà chiusa alle biciclette per chi proviene da nord, per intenderci all’altezza dell'innesto della pista sul ponte che attraversa il torrente Argentina, in corrispondenza di Regione Prati e Pescine. I pedoni provenienti da Taggia lungo la ciclabile potranno percorrere la pista fino all’intersezione con via Nuvolone.