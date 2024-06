Tutti gli appuntamenti e manifestazioni da lunedì 24 a domenica 30 giugno in Riviera e Côte d'Azur

LUNEDI’ 24 GIUGNO



SANREMO

9.00. ‘ITF Masters MT700 2024’: torneo internazionale di tennis per categorie senior da 35 a 85 anni con la partecipazione di 318 iscritti tra singolare e doppio, tra cui 95 provenienti da 29 paesi diversi, e più di 500 partite in programma. Tennis Sanremo, Corso Matuzia 28, ingresso libero, fino al 30 giugno

10.00-21.30. Mostra dal titolo ‘La scatola del cinema’ con film girati a Sanremo, produzioni realizzate all’Ariston, attrezzature dell’epoca, memorabilia e locandine. Sala Incontri del teatro Ariston, fino al 30 giugno (h 10/12-17/21.30, tutti i giorni eccetto la domenica mattina), ingresso libero

21.00. Proiezione laser in 4K su grande schermo della partita degli Europei di calcio Croazia-Italia. Teatro Ariston (intero 9 euro, ridotto 7 euro)

IMPERIA



9.00-21.00. Per il Festival al Femminile 2024 organizzato da ‘Le Muse ed Amnesty International’, mostra ‘Com'eri vestita’ accompagnata da incontri con scrittrici e attrici. Galleria degli Orti, fino al 25 giugno

18.15-23.00. Per la 44ª edizione della Festa di San Giovanni - 16° MercantIneja: in occasione dei festeggiamenti patronali di San Giovanni grande esposizione di prodotti, dai prodotti gastronomici all’artigianato + stand gastronomici + attività varie + musica e spettacoli. Alle 23 spettacolo pirotecnico. Banchina Aicardi, radice Molo Corto, fino al 25 giugno (il programma a questo link)

VALLECROSIA

15.00-19.00. ‘Scivolone’ acquatico alto quindici metri e lungo cinquanta, e diversi giochi gonfiabili per bambini (feriali h 15/19, festivi e prefestivi h 11/13-15/19). Vallecrosia Beach, fino al 1 settembre

20.40-24.00. Giochi gonfiabili per i più piccoli a Vallecrosia Beach



BORDIGHERA



18.00-22.00. ‘Sulle tracce del reale’: esposizione collettiva d’arte all’aperto organizzata dall’Accademia Balbo nei Giardini Monet con la partecipazione di 36 artisti tra locali, nazionali e internazionali (fino al 6 luglio)

20.45-24.00. ‘Bordilandia Park’: parco giochi per il divertimento dei bambini con gonfiabili, tiro a segno e tante altre attrazioni e iniziative. Piazzale Mediterraneo (ex area dei Pennoni) sul Lungomare Argentina, fino al 7 settembre



OSPEDALETTI



9.00. ‘ITF Masters MT700 2024’: torneo internazionale di tennis per categorie senior da 35 a 85 anni con la partecipazione di 318 iscritti tra singolare e doppio, tra cui 95 provenienti da 29 paesi diversi, e più di 500 partite in programma. Tennis Ospedaletti, Corso Regina Margherita 174, ingresso libero, fino al 30 giugno



TAGGIA

9.00-19.00. 1° Torneo Open di Tennis in occasione del 60° anniversario dell'associazione sportiva. Circolo Amatori Tennis ad Arma, fino al 5 luglio

SAN BARTOLOMEO AL MARE



9.00-11.00. ‘Sulla spiaggia con le tartarughe’: laboratorio gratuito per bambini 6-11 anni. Spiaggia libera della Torre Saracena (consigliato abbigliamento comodo e costume, cappellino, crema solare già applicata e acqua), info 353 4687707



ENTROTERRA

TRIORA

15.30-18.00. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (aperto tutti i giorni h 15.30/18, sabato e domenica , domenica e festivi anche h 10.30 alle 12). Museo Etnografico, corso Italia 1, info 0184.94477 (più info)



FRANCIA

MONACO

10.00-18.00. ‘Pasolini in chiaroscuro’: mostra dedicata all'ultimo intellettuale europeo di fama mondiale con estratti da ‘Accattone’ , ‘Théorème’ , ‘Salò’, ecc., affiancati a dipinti di Pontormo, Pieter Claesz, Giorgio Morandi, Fernand Léger e Francis Bacon. Nuovo Museo Nazionale di Monaco a Villa Sauber, avenue Princesse Grace, tutti i giorni fino al 29 settembre (più info)



19.30. Festa di San Giovanni: accensione del falò in place des Moulins la notte del 24 giugno con musica folk dal vivo di gruppi tra cui La Palladienne de Monaco e il gruppo corale ‘U Cantin d'A Roca’. Prima dell'accensione dei ‘batafoegus’, si svolgeranno le funzioni religiose presso la Cappella del Palazzo Principesco e la Chiesa di San Carlo. Luoghi vari (più info)

Per conoscere tutti gli eventi di oggi in Costa Azzurra cliccare su www.montecarlonews.it



WORK IN PROGRESS...





MARTEDI’ 25 GIUGNO



SANREMO



9.00. Visita guidata alla Sanremo di Italo Calvino lungo la Strada di San Giovanni. A cura di Liguria da Scoprire (10 euro). Ritrovo davanti al ‘pino’ di Piazza Colombo, info 327 0824866 (più info)

9.00. ‘ITF Masters MT700 2024’: torneo internazionale di tennis per categorie senior da 35 a 85 anni con la partecipazione di 318 iscritti tra singolare e doppio, tra cui 95 provenienti da 29 paesi diversi, e più di 500 partite in programma. Tennis Sanremo, Corso Matuzia 28, ingresso libero, fino al 30 giugno

10.00-21.30. Mostra dal titolo ‘La scatola del cinema’ con film girati a Sanremo, produzioni realizzate all’Ariston, attrezzature dell’epoca, memorabilia e locandine. Sala Incontri del teatro Ariston, fino al 30 giugno (h 10/12-17/21.30, tutti i giorni eccetto la domenica mattina), ingresso libero

IMPERIA



9.00-21.00. Per il Festival al Femminile 2024 organizzato da ‘Le Muse ed Amnesty International’, ultimo giorno della mostra ‘Com'eri vestita’ accompagnata da incontri con scrittrici e attrici. Galleria degli Orti

19.00-23.30. Per la 44ª edizione della Festa di San Giovanni - 16° MercantIneja (ultimo giorno): in occasione dei festeggiamenti patronali di San Giovanni grande esposizione di prodotti, dai prodotti gastronomici all’artigianato + stand gastronomici + attività varie + musica e spettacoli. Banchina Aicardi, radice Molo Corto (il programma a questo link)

20.00. ‘Movin’On Rock Festival’: kermesse di musica alternativa ed indipendente all'interno della Festa di San Giovanni con esibizioni degli Animaux Formidables’, Ponente Folk Legacy, GroovyBoyz, Flying Disk + ‘After Show’ con il set elettronico dei Loner Tennis Club. Banchina Aicardi di Calata Cuneo

VALLECROSIA

15.00-19.00. ‘Scivolone’ acquatico alto quindici metri e lungo cinquanta, e diversi giochi gonfiabili per bambini (feriali h 15/19, festivi e prefestivi h 11/13-15/19). Vallecrosia Beach, fino al 1 settembre

20.40-24.00. Giochi gonfiabili per i più piccoli a Vallecrosia Beach



21.00. Spettacoli di arte varia d’intrattenimento per bambini presso la Pista di Pattinaggio o i Giardini Falcone e Borsellino



BORDIGHERA



18.00-22.00. ‘Sulle tracce del reale’: esposizione collettiva d’arte all’aperto organizzata dall’Accademia Balbo nei Giardini Monet con la partecipazione di 36 artisti tra locali, nazionali e internazionali (fino al 6 luglio)

20.45-24.00. ‘Bordilandia Park’: parco giochi per il divertimento dei bambini con gonfiabili, tiro a segno e tante altre attrazioni e iniziative. Inaugurazione ufficiale con Fortunello e Marbella. Piazzale Mediterraneo (ex area dei Pennoni) sul Lungomare Argentina, fino al 7 settembre



OSPEDALETTI



9.00. ‘ITF Masters MT700 2024’: torneo internazionale di tennis per categorie senior da 35 a 85 anni con la partecipazione di 318 iscritti tra singolare e doppio, tra cui 95 provenienti da 29 paesi diversi, e più di 500 partite in programma. Tennis Ospedaletti, Corso Regina Margherita 174, ingresso libero, fino al 30 giugno

TAGGIA

9.00-19.00. 1° Torneo Open di Tennis in occasione del 60° anniversario dell'associazione sportiva. Circolo Amatori Tennis ad Arma, fino al 5 luglio

DIANO MARINA

21.30. Le più belle colonne sonore dei film: concerto a cura della Banda Musicale Città di Diano Marina. Villa Scarsella



SAN BARTOLOMEO AL MARE

21.00. Per la rassegna letteraria dedicata ai piùpiccini ‘Fiabe da colorare', appuntamento con l'autore Massimo Baraldi e il suo libro 'Il giro del mondo in 80 bambini'. Conduce la giornalista Viviana Spada. Anfiteatro sul Lungomare delle Nazioni, accanto al Parco Giochi



ENTROTERRA

TRIORA



15.00-18.30. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (aperto tutti i giorni h 15/18.30, sabato e domenica , domenica e festivi anche h 10.30/12). Museo Etnografico, corso Italia 1, info 0184.94477 (più info)



FRANCIA

MONACO

10.00-18.00. ‘Pasolini in chiaroscuro’: mostra dedicata all'ultimo intellettuale europeo di fama mondiale con estratti da ‘Accattone’ , ‘Théorème’ , ‘Salò’, ecc., affiancati a dipinti di Pontormo, Pieter Claesz, Giorgio Morandi, Fernand Léger e Francis Bacon. Nuovo Museo Nazionale di Monaco a Villa Sauber, avenue Princesse Grace, tutti i giorni fino al 29 settembre (più info)





MERCOLEDI’ 26 GIUGNO



SANREMO



9.00. ‘ITF Masters MT700 2024’: torneo internazionale di tennis per categorie senior da 35 a 85 anni con la partecipazione di 318 iscritti tra singolare e doppio, tra cui 95 provenienti da 29 paesi diversi, e più di 500 partite in programma. Tennis Sanremo, Corso Matuzia 28, ingresso libero, fino al 30 giugno



10.00-21.30. Mostra dal titolo ‘La scatola del cinema’ con film girati a Sanremo, produzioni realizzate all’Ariston, attrezzature dell’epoca, memorabilia e locandine. Sala Incontri del teatro Ariston, fino al 30 giugno (h 10/12-17/21.30, tutti i giorni eccetto la domenica mattina), ingresso libero

17.15. La Sezione di Sanremo dell’Istituto Internazionale di Studi Liguri presenta ‘Le meraviglie di Clarence Bicknell’, film documentario prodotto da Marcus Bicknell per la regia Remy Masseglia, ed interpretato da Renchi Bicknell. Introduce Daniela Gandolfi, dirigente archeologa dell’Istituto Internazionale di Studi Liguri, responsabile del museo Bicknell di Bordighera. Museo Civico di Palazzo Nota, ingresso libero

19.00. Per i ‘Concerti a Villa Nobel’, recital pianistico ‘Passioni’ di Maria Gloria Ferrari con musiche di Chopin, Wagner - Liszt, Skrjabin (10 euro). Villa Nobel (più info)

21.00. Visita guidata della ‘Pigna’: si visiterà la Piazza della Cattedrale di San Siro, per poi salire nella città Medioevale, tra piazzette e carruggi per arrivare al belvedere dei Giardini Regina Elena e più su fino al Santuario della Madonna della Costa. Discesa poi attraverso le porte di Santa Maria, Piazza Capitolo, Piazza Santa Brigida e Piazza dei Dolori (più info)

21.30. Proiezione del filmato realizzato dai soci del CAI Sanremo che nel febbraio 2024 hanno partecipato a un viaggio sci alpinistico in Kirghizistan. I partecipanti presenteranno la propria esperienza raccontando le discese nella polvere delle montagne kirghize. Sede CAI, piazza Cassini 13, info 0184 505983 (più info)

IMPERIA

21.00. Per la Rassegna ‘Un libro aperto - storie, parole, pagine’, Mario Natangelo presenta il libro ‘Cenere’. A cura dell’Associazione Settecinque. Piazza Antica dell'Ospizio



VALLECROSIA

15.00-19.00. ‘Scivolone’ acquatico alto quindici metri e lungo cinquanta, e diversi giochi gonfiabili per bambini (feriali h 15/19, festivi e prefestivi h 11/13-15/19). Vallecrosia Beach, fino al 1 settembre

20.40-24.00. Giochi gonfiabili per i più piccoli a Vallecrosia Beach

BORDIGHERA



18.00-22.00. ‘Sulle tracce del reale’: esposizione d’arte all’aperto organizzata dall’Accademia Balbo nei Giardini Monet con la partecipazione di 36 artisti tra locali, nazionali e internazionali (fino al 6 luglio)



18.30. Inaugurazione della parte di lungomare appena ultimata, relativa al primo lotto del progetto predisposto dall’architetto Andrea Folli. Appuntamento nei pressi del bar ‘Eden’

20.45-24.00. ‘Bordilandia Park’: parco giochi per il divertimento dei bambini con gonfiabili, tiro a segno e tante altre attrazioni e iniziative. Piazzale Mediterraneo (ex area dei Pennoni) sul Lungomare Argentina, fino al 7 settembre



OSPEDALETTI



9.00. ‘ITF Masters MT700 2024’: torneo internazionale di tennis per categorie senior da 35 a 85 anni con la partecipazione di 318 iscritti tra singolare e doppio, tra cui 95 provenienti da 29 paesi diversi, e più di 500 partite in programma. Tennis Ospedaletti, Corso Regina Margherita 174, ingresso libero, fino al 30 giugno



TAGGIA



9.00-19.00. 1° Torneo Open di Tennis in occasione del 60° anniversario dell'associazione sportiva. Circolo Amatori Tennis ad Arma, fino al 5 luglio



ENTROTERRA

TRIORA



15.00-18.30. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (aperto tutti i giorni h 15/18.30, sabato e domenica , domenica e festivi anche h 10.30/12). Museo Etnografico, corso Italia 1, info 0184.94477 (più info)



FRANCIA

MONACO

10.00-20.00. ‘Arte in movimento’: mostra di caschi da ciclismo che fa di un normale oggetto di equipaggiamento di sicurezza in una vera opera d'arte comprendente una varietà di generi, dall'illustrazione all'arte astratta, e i pezzi unici sono esposti insieme ai dipinti degli artisti partecipanti provenienti dalla Svizzera e dalla Costa Azzurra. Espace 22, fino al 10 luglio (più info)

10.00-18.00. ‘Pasolini in chiaroscuro’: mostra dedicata all'ultimo intellettuale europeo di fama mondiale con estratti da ‘Accattone’ , ‘Théorème’ , ‘Salò’, ecc., affiancati a dipinti di Pontormo, Pieter Claesz, Giorgio Morandi, Fernand Léger e Francis Bacon. Nuovo Museo Nazionale di Monaco a Villa Sauber, avenue Princesse Grace, tutti i giorni fino al 29 settembre (più info)





GIOVEDI’ 27 GIUGNO



SANREMO

9.00. ‘ITF Masters MT700 2024’: torneo internazionale di tennis per categorie senior da 35 a 85 anni con la partecipazione di 318 iscritti tra singolare e doppio, tra cui 95 provenienti da 29 paesi diversi, e più di 500 partite in programma. Tennis Sanremo, Corso Matuzia 28, ingresso libero, fino al 30 giugno

10.00-21.30. Mostra dal titolo ‘La scatola del cinema’ con film girati a Sanremo, produzioni realizzate all’Ariston, attrezzature dell’epoca, memorabilia e locandine. Sala Incontri del teatro Ariston, fino al 30 giugno (h 10/12-17/21.30, tutti i giorni eccetto la domenica mattina), ingresso libero

10.00 & 11.15. ‘Ariston Tour’: percorso guidato nei camerini, nei corridoi e nelle sale da cui sono passati i più importanti artisti del mondo alla scoperta dei segreti e delle curiosità di questo luogo magico (durata 60 minuti). Apertura cassa mezz’ora prima del tour (9 euro). Ingresso dalla hall del Teatro Ariston (più info)

10.00-18.00. Swing Corner of the Fortress: mostra Carta Canta a cura del Centro Studi musicali Stan Kenton con esposizione di spartiti d’epoca, esempio di grafica e illustrazione del Novecento. Forte Santa Tecla (h 10/13-15/18 da giovedì alla domenica), fino al 30 giugno (più info)



VENTIMIGLIA



18.30-22.00. Mostra ‘SeaArt&Craft’ dell’artista Giancarlo Mazzoni. Cala del Forte, fino al 7 luglio (giovedì, venerdì, sabato e domenica)

19.15-20.45. Lezione di Yoga gratuita a cura Scuola Yoga Pramiti (tutti i giovedì di Giugno, Luglio e Agosto. Forte dell’Annunziata



21.15. ‘Dell’Amor perduto’: saggio dei partecipanti al ventesimo corso di recitazione di Liber Theatrum. Giardini Botanici Hanbury, La Mortola Inferiore, info 338 6273449

VALLECROSIA

15.00-19.00. ‘Scivolone’ acquatico alto quindici metri e lungo cinquanta, e diversi giochi gonfiabili per bambini (feriali h 15/19, festivi e prefestivi h 11/13-15/19). Vallecrosia Beach, fino al 1 settembre

20.40-24.00. Giochi gonfiabili per i più piccoli a Vallecrosia Beach

BORDIGHERA



16.00. Incontro con Aurora Cagnana, funzionaria archeologa della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio di Genova e La Spezia, con presentazione del suo ultimo libro ‘Le torri di Genova. Un’indagine tra fonti scritte e archeologia’ scritto a quattro mani con la storica Maddalena Giordano. L’autrice dialogherà con Stefano Giuseppe Pirero. Giardino del Museo Bicknell, ingresso libero

19.00-24.00. ‘Un Paese di Sapori’: evento enogastronomico con i piatti tipici della cucina ligure e altre specialità valorizzate dai ristoratori del territorio a prezzi promozionali, il tutto accompagnato da musica e Dj set. Centro storico della città alta, anche domani



18.00-22.00. ‘Sulle tracce del reale’: esposizione d’arte all’aperto organizzata dall’Accademia Balbo nei Giardini Monet con la partecipazione di 36 artisti tra locali, nazionali e internazionali (fino al 6 luglio) + dimostrazione Cottura RAKU alle 20 a cura del ceramista Carol Invernici

20.45-24.00. ‘Bordilandia Park’: parco giochi per il divertimento dei bambini con gonfiabili, tiro a segno e tante altre attrazioni e iniziative. Piazzale Mediterraneo (ex area dei Pennoni) sul Lungomare Argentina, fino al 7 settembre



OSPEDALETTI



9.00. ‘ITF Masters MT700 2024’: torneo internazionale di tennis per categorie senior da 35 a 85 anni con la partecipazione di 318 iscritti tra singolare e doppio, tra cui 95 provenienti da 29 paesi diversi, e più di 500 partite in programma. Tennis Ospedaletti, Corso Regina Margherita 174, ingresso libero, fino al 30 giugno

TAGGIA

9.00-19.00. 1° Torneo Open di Tennis in occasione del 60° anniversario dell'associazione sportiva. Circolo Amatori Tennis ad Arma, fino al 5 luglio

DIANO MARINA

21.15. Per ‘Un mare di pagine’ - Federico Palmaroli, in arte Osho, presenta il suo libro ‘Er pugno se fa co a destra o co a sinistra’, edizioni Rizzoli. Molo delle Tartarughe



ENTROTERRA

COSTARAINERA

18.30. Libri d’Estate con LeMusE, Daniela Mencarelli Hofmann e Gabriella Benedetti presentano Isabella Nicora con il romanzo ‘Qualcosa di me’. Piazza Vittorio Emanuele

TRIORA



15.00-18.30. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (aperto tutti i giorni h 15/18.30, sabato e domenica , domenica e festivi anche h 10.30/12). Museo Etnografico, corso Italia 1, info 0184.94477 (più info)



FRANCIA

MONACO

10.00-20.00. ‘Arte in movimento’: mostra di caschi da ciclismo che fa di un normale oggetto di equipaggiamento di sicurezza in una vera opera d'arte comprendente una varietà di generi, dall'illustrazione all'arte astratta, e i pezzi unici sono esposti insieme ai dipinti degli artisti partecipanti provenienti dalla Svizzera e dalla Costa Azzurra. Espace 22, fino al 10 luglio (più info)

10.00-18.00. ‘Pasolini in chiaroscuro’: mostra dedicata all'ultimo intellettuale europeo di fama mondiale con estratti da ‘Accattone’ , ‘Théorème’ , ‘Salò’, ecc., affiancati a dipinti di Pontormo, Pieter Claesz, Giorgio Morandi, Fernand Léger e Francis Bacon. Nuovo Museo Nazionale di Monaco a Villa Sauber, avenue Princesse Grace, tutti i giorni fino al 29 settembre (più info)



20.00. Recital di Khatia Buniatishvili con musiche di Bach, Beethoven, Mozart, Schubert e Liszt. Grimaldi Forum Monaco (più info)





VENERDI’ 28 GIUGNO

SANREMO

9.00. ‘ITF Masters MT700 2024’: torneo internazionale di tennis per categorie senior da 35 a 85 anni con la partecipazione di 318 iscritti tra singolare e doppio, tra cui 95 provenienti da 29 paesi diversi, e più di 500 partite in programma. Tennis Sanremo, Corso Matuzia 28, ingresso libero, fino al 30 giugno

10.00. Alfred Nobel ritorna a Sanremo: visita della villa e del parco, accompagnati dal sosia del famoso scienziato (10 euro). Ritrovo all’ingresso Villa Nobel, in Corso Cavallotti 116, info 338 1375423 (più info)



10.00, 11.15 & 16.00. ‘Ariston Tour’: percorso guidato nei camerini, nei corridoi e nelle sale da cui sono passati i più importanti artisti del mondo alla scoperta dei segreti e delle curiosità di questo luogo magico (durata 60 minuti). Apertura cassa mezz’ora prima del tour (9 euro). Ingresso dalla hall del Teatro Ariston (più info)

10.00-21.30. Mostra dal titolo ‘La scatola del cinema’ con film girati a Sanremo, produzioni realizzate all’Ariston, attrezzature dell’epoca, memorabilia e locandine. Sala Incontri del teatro Ariston, fino al 30 giugno (h 10/12-17/21.30, tutti i giorni eccetto la domenica mattina), ingresso libero

10.00-18.00. Swing Corner of the Fortress: mostra Carta Canta a cura del Centro Studi musicali Stan Kenton con esposizione di spartiti d’epoca, esempio di grafica e illustrazione del Novecento. Forte Santa Tecla (h 10/13-15/18 da giovedì alla domenica), fino al 30 giugno (più info)



16.30. Inaugurazione mostra ‘Rebirth – Resurrection’ di Italo Corrado con alcuni pezzi in esposizione di altri contemporanei: Marika Laganà, Menchaca, Diego Papagna, Elena Rede. Miramare the Palace

18.30. ‘Sanremo Street Photo Festival’ (inaugurazione della 2ª edizione): eccezionale selezione di mostre, attività interattive e occasioni per incontrare alcuni dei più talentuosi fotografi di strada del mondo. Evento a cura dell’Associazione culturale ‘Spazi Visivi’. Casinò Municipale, fino al 30 giugno (il programma a questo link)



IMPERIA



21.00. Festival internazionale Serate Organistiche Leonardiane per la direzione artistica di Giorgio Revelli. Basilica S. Giovanni



VENTIMIGLIA



18.30-22.00. Mostra ‘SeaArt&Craft’ dell’artista Giancarlo Mazzoni. Cala del Forte, fino al 7 luglio (giovedì, venerdì, sabato e domenica)

VALLECROSIA

15.00-19.00. ‘Scivolone’ acquatico alto quindici metri e lungo cinquanta, e diversi giochi gonfiabili per bambini (feriali h 15/19, festivi e prefestivi h 11/13-15/19). Vallecrosia Beach, fino al 1 settembre

20.40-24.00. Giochi gonfiabili per i più piccoli a Vallecrosia Beach

21.00. Serata danzante a cura dell'Associazione ‘5 Torri’. Piazza Erio Tripodi, ingresso libero

BORDIGHERA



18.00-22.00. ‘Sulle tracce del reale’: esposizione collettiva d’arte all’aperto organizzata dall’Accademia Balbo nei Giardini Monet con la partecipazione di 36 artisti tra locali, nazionali e internazionali (fino al 6 luglio)

19.00. ‘Inside Monet VR Experience’: mostra ‘en plein air’ dedicata a Claude Monet per vivere un’esperienza immersiva di Realtà Virtuale nell’arte del Maestro dell’impressionismo con passeggiata all’aria aperta nelle vie cittadine e, in specifiche tappe del percorso, indossando visori che consentiranno di immergersi in sei famosissimi capolavori di Monet (ogni venerdì e sabato sino al 27 ottobre - 15 euro, ridotto 10 euro). Ritrovo presso lo IAT in Via Vittorio Emanuele II 172 (info e prenotazioni a questo link)



19.00-24.00. ‘Un Paese di Sapori’: evento enogastronomico con i piatti tipici della cucina ligure e altre specialità valorizzate dai ristoratori del territorio a prezzi promozionali, il tutto accompagnato da musica e Dj set. Centro storico della città alta

20.45-24.00. ‘Bordilandia Park’: parco giochi per il divertimento dei bambini con gonfiabili, tiro a segno e tante altre attrazioni e iniziative. Piazzale Mediterraneo (ex area dei Pennoni) sul Lungomare Argentina, fino al 7 settembre

OSPEDALETTI



9.00. ‘ITF Masters MT700 2024’: torneo internazionale di tennis per categorie senior da 35 a 85 anni con la partecipazione di 318 iscritti tra singolare e doppio, tra cui 95 provenienti da 29 paesi diversi, e più di 500 partite in programma. Tennis Ospedaletti, Corso Regina Margherita 174, ingresso libero, fino al 30 giugno

TAGGIA

9.00-19.00. 1° Torneo Open di Tennis in occasione del 60° anniversario dell'associazione sportiva. Circolo Amatori Tennis ad Arma, fino al 5 luglio



DIANO MARINA



18.00 & 20.30. Saggio di danza classica, moderna e contemporanea di fine anno accademico 2023/2024 a cura dell'Asd Centro Studi Danza Mov'Art: alle ore 18.00 spettacolo dedicato ai bimbi a tema ‘Super Mario’ mentre alle ore 20.30 spettacolo dedicati ai "grandi" intitolato ‘Coppelia a modo nostro!’. Villa Scarsella



ENTROTERRA

CAMPOROSSO



21.00. Spettacolo di burattini di Mangiafuoco della Compagnia teatrale Degan. Piazza D'Armi



PERINALDO



18.00. Per la Rassegna Letteraria ‘Seconda Stella a destra…’, Roberto Negro presenta ‘Ho sognato di volare’ + espone Papillon + intrattenimento musicale di Fabano Pinto al Clarinetto e Filippo Odobashi al pianoforte. Biblioteca Comunale, ingresso libero

TRIORA



14.30-18.00. Apertura al pubblico della Chiesa di San Bernardino, piccolo grande gioiello della Valle Argentina che custodisce un patrimonio artistico notevole e suggestivo (da venerdì a domenica fino al 30 settembre), info allo 0184 94676

15.00-18.30. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (aperto tutti i giorni h 15/18.30, sabato e domenica , domenica e festivi anche h 10.30/12). Museo Etnografico, corso Italia 1, info 0184.94477 (più info)



FRANCIA

MONACO

10.00-20.00. ‘Arte in movimento’: mostra di caschi da ciclismo che fa di un normale oggetto di equipaggiamento di sicurezza in una vera opera d'arte comprendente una varietà di generi, dall'illustrazione all'arte astratta, e i pezzi unici sono esposti insieme ai dipinti degli artisti partecipanti provenienti dalla Svizzera e dalla Costa Azzurra. Espace 22, fino al 10 luglio (più info)

10.00-18.00. ‘Pasolini in chiaroscuro’: mostra dedicata all'ultimo intellettuale europeo di fama mondiale con estratti da ‘Accattone’ , ‘Théorème’ , ‘Salò’, ecc., affiancati a dipinti di Pontormo, Pieter Claesz, Giorgio Morandi, Fernand Léger e Francis Bacon. Nuovo Museo Nazionale di Monaco a Villa Sauber, avenue Princesse Grace, tutti i giorni fino al 29 settembre (più info)





SABATO 29 GIUGNO



SANREMO

8.30-20.00. ‘Sanremo Street Photo Festival’ (inaugurazione della 2ª edizione): eccezionale selezione di mostre, attività interattive e occasioni per incontrare alcuni dei più talentuosi fotografi di strada del mondo. Evento a cura dell’Associazione culturale ‘Spazi Visivi’. Casinò Municipale, fino al 30 giugno (il programma a questo link)



9.00. ‘ITF Masters MT700 2024’: torneo internazionale di tennis per categorie senior da 35 a 85 anni con la partecipazione di 318 iscritti tra singolare e doppio, tra cui 95 provenienti da 29 paesi diversi, e più di 500 partite in programma. Tennis Sanremo, Corso Matuzia 28, ingresso libero, fino al 30 giugno

10.00, 11.15 & 16.00. ‘Ariston Tour’: percorso guidato nei camerini, nei corridoi e nelle sale da cui sono passati i più importanti artisti del mondo alla scoperta dei segreti e delle curiosità di questo luogo magico (durata 60 minuti). Apertura cassa mezz’ora prima del tour (9 euro). Ingresso dalla hall del Teatro Ariston (più info)

10.00-21.30. Mostra dal titolo ‘La scatola del cinema’ con film girati a Sanremo, produzioni realizzate all’Ariston, attrezzature dell’epoca, memorabilia e locandine. Sala Incontri del teatro Ariston, fino al 30 giugno (h 10/12-17/21.30, tutti i giorni eccetto la domenica mattina), ingresso libero

10.00-18.00. Swing Corner of the Fortress: mostra Carta Canta a cura del Centro Studi musicali Stan Kenton con esposizione di spartiti d’epoca, esempio di grafica e illustrazione del Novecento. Forte Santa Tecla (h 10/13-15/18 da giovedì alla domenica), fino al 30 giugno (più info)

15.30. Saggio di fine anno scolastico degli allievi della Scuola di Musica ‘O. Respighi’. Teatro dell'Opera del Casinò

IMPERIA

9.00-19.00. Estate antiquaria ad Oneglia



17.00. Per la 22esima edizione dei ‘Pomeriggi Universitari’, presentazione tesi ‘Recipienti di bronzo ‘a calotta’ dall’agro picentino nella seconda metà dell’VIII secolo A.C. tipologie e funzione’ di Agostina Botti dell’Università degli Studi di Salerno. Palazzo Guarnieri, Piazza Pagliari 4



19.00. Notte Bianca di Costa d’Oneglia 2024 e 37ª Festa della Bandiera Argentina: serata di musica, tango, iniziative culturali, ludiche, tradizionali e gastronomiche. A cura del Circolo Culturale Manuel Belgrano. Frazione Costa d’Oneglia, navetta gratuita dalle h 19 da largo Nannollo Piana (Fermata Bus dietro Piazza Dante e fermata bivio per Costa d'Oneglia (rotonda di Castelvecchio) (per leggere il programma nel dettaglio cliccare questo link)

VENTIMIGLIA

18.30-22.00. Mostra ‘SeaArt&Craft’ dell’artista Giancarlo Mazzoni. Cala del Forte, fino al 7 luglio (giovedì, venerdì, sabato e domenica)

19.00. ‘Notte Bianca’ a cura dell’Associazione Ventimiglia Viva. Centro città

VALLECROSIA

11.00-19.00. ‘Scivolone’ acquatico alto quindici metri e lungo cinquanta, e diversi giochi gonfiabili per bambini (feriali h 15/19, festivi e prefestivi h 11/13-15/19). Vallecrosia Beach, fino al 1 settembre

20.40-24.00. Giochi gonfiabili per i più piccoli a Vallecrosia Beach

BORDIGHERA



18.00-22.00. ‘Sulle tracce del reale’: esposizione d’arte all’aperto organizzata dall’Accademia Balbo nei Giardini Monet con la partecipazione di 36 artisti tra locali, nazionali e internazionali (fino al 6 luglio) + Musica Folk alle 21 a cura del Gruppo Riciclette

19.00. ‘Inside Monet VR Experience’: mostra ‘en plein air’ dedicata a Claude Monet per vivere un’esperienza immersiva di Realtà Virtuale nell’arte del Maestro dell’impressionismo con passeggiata all’aria aperta nelle vie cittadine e, in specifiche tappe del percorso, indossando visori che consentiranno di immergersi in sei famosissimi capolavori di Monet (ogni venerdì e sabato sino al 27 ottobre - 15 euro, ridotto 10 euro). Ritrovo presso lo IAT in Via Vittorio Emanuele II 172 (info e prenotazioni a questo link)



20.45-24.00. ‘Bordilandia Park’: parco giochi per il divertimento dei bambini con gonfiabili, tiro a segno e tante altre attrazioni e iniziative. Piazzale Mediterraneo (ex area dei Pennoni) sul Lungomare Argentina, fino al 7 settembre



21.00. Per ‘Summer in Winter 2024, concerto dal titolo ‘Berlin Cabaret’ (13 euro). Giardini Winter, località Arziglia (locandina)

OSPEDALETTI



9.00. ‘ITF Masters MT700 2024’: torneo internazionale di tennis per categorie senior da 35 a 85 anni con la partecipazione di 318 iscritti tra singolare e doppio, tra cui 95 provenienti da 29 paesi diversi, e più di 500 partite in programma. Tennis Ospedaletti, Corso Regina Margherita 174, ingresso libero, fino al 30 giugno

TAGGIA



9.00-19.00. 1° Torneo Open di Tennis in occasione del 60° anniversario dell'associazione sportiva. Circolo Amatori Tennis ad Arma, fino al 5 luglio



SANTO STEFANO AL MARE

20.00. Serata gastronomica e danzante con rostelle. Campo sportivo comunale di località Colombera



ENTROTERRA

10.00-13.00. Apertura del museo della lavanda (tutti i fine settimana giugno h 10/13, luglio h 10/13-15/18, agosto tutti i giorni h 10/13-15/18)

PIEVE DI TECO

9.30-18.30. Apertura Mostra con affreschi medievali, pale barocche di autori che hanno reso celebre l’arte ligure nei secoli tra cui una maestosa statua lignea di Anton Maria Maragliano e la grande ultima Cena di Domenico Piola. Museo Diocesano (tutti i sabati e le domeniche, da aprile ad ottobre, h 9.30/13-14.30/18.30)



TRIORA



10.30-18.30. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (aperto tutti i giorni h 15/18.30, sabato e domenica , domenica e festivi anche h 10.30/12). Museo Etnografico, corso Italia 1, info 0184.94477 (più info)

14.30-18.00. Apertura al pubblico della Chiesa di San Bernardino, piccolo grande gioiello della Valle Argentina che custodisce un patrimonio artistico notevole e suggestivo (da venerdì a domenica fino al 30 settembre), info allo 0184 94676



FRANCIA

MONACO

10.00-20.00. ‘Arte in movimento’: mostra di caschi da ciclismo che fa di un normale oggetto di equipaggiamento di sicurezza in una vera opera d'arte comprendente una varietà di generi, dall'illustrazione all'arte astratta, e i pezzi unici sono esposti insieme ai dipinti degli artisti partecipanti provenienti dalla Svizzera e dalla Costa Azzurra. Espace 22, fino al 10 luglio (più info)

10.00-18.00. ‘Pasolini in chiaroscuro’: mostra dedicata all'ultimo intellettuale europeo di fama mondiale con estratti da ‘Accattone’ , ‘Théorème’ , ‘Salò’, ecc., affiancati a dipinti di Pontormo, Pieter Claesz, Giorgio Morandi, Fernand Léger e Francis Bacon. Nuovo Museo Nazionale di Monaco a Villa Sauber, avenue Princesse Grace, tutti i giorni fino al 29 settembre (più info)





DOMENICA 30 GIUGNO



SANREMO

9.00. ‘ITF Masters MT700 2024’: ultimo giorno del torneo internazionale di tennis per categorie senior da 35 a 85 anni con la partecipazione di 318 iscritti tra singolare e doppio, tra cui 95 provenienti da 29 paesi diversi, e più di 500 partite in programma. Tennis Sanremo, Corso Matuzia 28, ingresso libero

10.00-18.00. Swing Corner of the Fortress: ultimo giorno della mostra Carta Canta a cura del Centro Studi musicali Stan Kenton con esposizione di spartiti d’epoca, esempio di grafica e illustrazione del Novecento. Forte Santa Tecla (h 10/13-15/18) (più info)



10.30-12.00. ‘Sanremo Street Photo Festival’ (ultimo giorno della 2ª edizione): eccezionale selezione di mostre, attività interattive e occasioni per incontrare alcuni dei più talentuosi fotografi di strada del mondo. Evento a cura dell’Associazione culturale ‘Spazi Visivi’. Casinò Municipale (il programma a questo link)

16.00. ‘Ariston Tour’: percorso guidato nei camerini, nei corridoi e nelle sale da cui sono passati i più importanti artisti del mondo alla scoperta dei segreti e delle curiosità di questo luogo magico (durata 60 minuti). Apertura cassa mezz’ora prima del tour (9 euro). Ingresso dalla hall del Teatro Ariston (più info)



17.00-21.30. Ultimo giorno della Mostra dal titolo ‘La scatola del cinema’ con film girati a Sanremo, produzioni realizzate all’Ariston, attrezzature dell’epoca, memorabilia e locandine. Sala Incontri del teatro Ariston, ingresso libero



20.30. Festeggiamenti di San Siro’: ‘Vita umana: qualità o dignità?’: testimonianza dei genitori di Indy Gregory. Piazza San Siro

20.30. Serata finale del Cantaestate 24 aperto a tutti gli aspiranti o già affermati cantanti diviso in 2 categorie: Under e Over. Presentano Alex Penna e Angelo Fiume. Ristorante Oasi chez Gabry del tennis club Solaro in Strada Solaro 111

IMPERIA

17.00. Speciale attività con proiezioni sui meteoriti in occasione del ‘Asteroid Day. Il 30 giugno 1908 un asteroide, o più probabilmente una cometa, esplose in atmosfera sopra la foresta di Tunguska, nel cuore della Siberia. Per questo motivo ogni anno il 30 giugno viene celebrato L’International Asteroid Day. Museo Navale e Planetario in Calata Anselmi, info museiimperia@solidarietaelavoro.it

21.30. ‘Musica sotto le gru’: spettacolo della ‘Fresh ‘n Clean school’, scuola di danza hip hop, con protagonisti gli allievi della scuola, bambini e ragazzi dai 7 ai 18 anni. Alla fine esibizione dei ‘Fresh ‘n Clean’, reduci da un anno ricco di successi. Banchina Aicardi (Spianata Borgo Peri), ingresso gratuito

VENTIMIGLIA

18.30-22.00. Mostra ‘SeaArt&Craft’ dell’artista Giancarlo Mazzoni. Cala del Forte, fino al 7 luglio (giovedì, venerdì, sabato e domenica)



VALLECROSIA

11.00-19.00. ‘Scivolone’ acquatico alto quindici metri e lungo cinquanta, e diversi giochi gonfiabili per bambini (feriali h 15/19, festivi e prefestivi h 11/13-15/19). Vallecrosia Beach, fino al 1 settembre

20.40-24.00. Giochi gonfiabili per i più piccoli a Vallecrosia Beach

21.30. ‘Le maschere della verità’: spettacolo teatrale a cura di Silvia Villa in collaborazione con la Compagnia stabile ‘Teatro della Luna’. Centro Storico

BORDIGHERA

18.00-22.00. ‘Sulle tracce del reale’: esposizione d’arte all’aperto organizzata dall’Accademia Balbo nei Giardini Monet con la partecipazione di 36 artisti tra locali, nazionali e internazionali (fino al 6 luglio) + Concerto d’arpa alle 21 a cura di Lighea Rosselli



20.45-24.00. ‘Bordilandia Park’: parco giochi per il divertimento dei bambini con gonfiabili, tiro a segno e tante altre attrazioni e iniziative. Piazzale Mediterraneo (ex area dei Pennoni) sul Lungomare Argentina, fino al 7 settembre



OSPEDALETTI



9.00. ‘ITF Masters MT700 2024’: ultimo giorno del torneo internazionale di tennis per categorie senior da 35 a 85 anni con la partecipazione di 318 iscritti tra singolare e doppio, tra cui 95 provenienti da 29 paesi diversi, e più di 500 partite in programma. Tennis Ospedaletti, Corso Regina Margherita 174, ingresso libero

21.30. Per la Rassegna letteraria ‘È tempo di Libri’ il giornalista Sigfrido Ranucci presenta ‘La scelta’ (Bompiani). In collaborazione con Libreria Ubik di Sanremo. Auditorium Comunale

TAGGIA

9.00-19.00. 1° Torneo Open di Tennis in occasione del 60° anniversario dell'associazione sportiva. Circolo Amatori Tennis ad Arma, fino al 5 luglio



21.15. ‘La Piazza si fa Cinema’: proiezione film ‘Tutti per Uma’ (Commedia del 2021). Via Lido ad Arma



SAN LORENZO AL MARE



17.00. Cipressa - Monte Selletta: le camminate nei colori della sera con la guida GAE Marina Caramellino. Partenza da San Lorenzo, info 337 106 6940 (più info)



ENTROTERRA

BAJARDO

15.00. Celebrazioni Rubiniane, nel 60°della dipartita del celebre compaesano Antonio Rubino: possibilità di ammirare alcuni quadri originali del noto illustratore nonché conoscere la vasta raccolta delle sue opere (Biblioteca Civica ‘Il Tiglio’ h 15/17) + Conferenza–Concerto di Freddy Colt ‘Antonio Rubino e la musica’ con interventi musicali di Carlo Ormea e letture e testimonianze di Emanuele Trotti, Marco Bottini e Mauro Laura (Chiesina di San Rocco h 17)

CARPASIO

10.00-13.00. Apertura del museo della lavanda (tutti i fine settimana giugno h 10/13, luglio h 10/13-15/18, agosto tutti i giorni h 10/13-15/18)

CERIANA

21.15. Concerto di San Pietro e Paolo della Banda Musicale di Ceriana diretta dal Maestro Angelo con un programma musicale che spazia dalla musica classica al tributo a Fabrizio De Andrè. Piazza Marconi

DOLCEACQUA

8.00-19.00. Mercatino del Biologico, dell’Artigianato e dell’Antiquariato in Piazza Mauro e in piazza Garibaldi



PIGNA

9.30. 'Pigna e le sue chiese': escursione gratuita a cura della parrocchia di San Michele Arcangelo, Italia Nostra sezione Ponente Ligure, 'Us Pignese e Odv La bambina che danza con le api. Ritrovo al parcheggio dietro la pasticceria del paese, info 342 5624640



PIEVE DI TECO

8.00-19.00. Mercatino dell’Antiquariato e usato sotto i portici medievali, nelle piazze del paese e via Garibaldi (ogni ultima domenica del mese)

9.30-18.30. Apertura Mostra con affreschi medievali, pale barocche di autori che hanno reso celebre l’arte ligure nei secoli tra cui una maestosa statua lignea di Anton Maria Maragliano e la grande ultima Cena di Domenico Piola. Museo Diocesano (tutti i sabati e le domeniche, da aprile ad ottobre, h 9.30/13-14.30/18.30)



TRIORA

10.30-18.30. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (aperto tutti i giorni h 15/18.30, sabato e domenica , domenica e festivi anche h 10.30/12). Museo Etnografico, corso Italia 1, info 0184.94477 (più info)

14.30-18.00. Apertura al pubblico della Chiesa di San Bernardino, piccolo grande gioiello della Valle Argentina che custodisce un patrimonio artistico notevole e suggestivo (da venerdì a domenica fino al 30 settembre), info allo 0184 94676



FRANCIA

MONACO

10.00-20.00. ‘Arte in movimento’: mostra di caschi da ciclismo che fa di un normale oggetto di equipaggiamento di sicurezza in una vera opera d'arte comprendente una varietà di generi, dall'illustrazione all'arte astratta, e i pezzi unici sono esposti insieme ai dipinti degli artisti partecipanti provenienti dalla Svizzera e dalla Costa Azzurra. Espace 22, fino al 10 luglio (più info)

10.00-18.00. ‘Pasolini in chiaroscuro’: mostra dedicata all'ultimo intellettuale europeo di fama mondiale con estratti da ‘Accattone’ , ‘Théorème’ , ‘Salò’, ecc., affiancati a dipinti di Pontormo, Pieter Claesz, Giorgio Morandi, Fernand Léger e Francis Bacon. Nuovo Museo Nazionale di Monaco a Villa Sauber, avenue Princesse Grace, tutti i giorni fino al 29 settembre (più info)





Sanremo News e Imperia News non si assumono responsabilità alcuna per ogni eventuale cambiamento degli eventi e delle date riportate