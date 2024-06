Imperia si trasforma in Città universitaria con l’innovativo corso di Ingegneria Informatica (video)

Imperia è pronta a fare un grande passo avanti nel mondo accademico, diventando una meta ambita per studenti universitari grazie all'attivazione di un nuovo corso di laurea triennale in Ingegneria Informatica in lingua inglese. Questo corso, che si inserisce nel filone della "Digital Engineering", sarà ospitato presso il campus universitario di Imperia, offrendo opportunità uniche per le giovani matricole e tranquillità per i loro genitori. Il corso di laurea (triennale) in Ingegneria Informatica, che da quasi 30 anni è incardinato presso la Scuola Politecnica dell’Università degli Studi di Genova, infatti, accresce le proprie potenzialità di internazionalizzazione, permettendo agli studenti di seguire percorsi formativi sia in italiano sia in inglese, e apre una nuova sede presso il Campus di Imperia. L'INTERVISTA Il percorso triennale fornisce una solida base nell'ingegneria dell'informazione, aprendo le porte a numerose opportunità accademiche e professionali. Gli studenti potranno proseguire con corsi di laurea magistrale in diverse discipline presso l'Università di Genova, tra cui Computer Engineering, Informatica, Robotica, Bioingegneria, Ingegneria Gestionale e Ingegneria Elettronica. In alternativa, potranno optare per gli altrettanto prestigiosi politecnici di Torino e Milano. Inoltre, chi sceglierà di ottenere un doppio diploma triennale con l'Università della Côte d'Azur, avrà la possibilità di continuare gli studi in Francia presso una scuola di ingegneria o un master.

"La sempre maggiore difficoltà di reperimento di figure professionali nel settore ICT (Information and Communication Technology) -spiegano il coordinatore del corso, il professor Davide Anguita e il docente Roberto Sacile- è ormai strutturale, considerando le rivoluzioni digitali in atto quali, ad esempio, i nuovi sistemi informatici basati sull’Intelligenza Artificiale o la sempre maggiore necessità di sicurezza informatica (Cybersecurity) imposta dal complesso panorama internazionale degli ultimi anni.

"L’istituzione di un percorso di laurea con forte attrattività internazionale si è quindi manifestata come la migliore opportunità per formare nuove coorti di studenti che possano intraprendere carriere lavorative e colmare l’ampio gap tra domanda e offerta nel mercato del lavoro ICT, ma anche che possano proseguire con successo gli studi in percorsi di livello più avanzato, quali le lauree magistrali e i percorsi di dottorato".

"Il Polo universitario di Imperia è da anni un centro per attività didattiche e di ricerca attraverso collaborazioni con istituti di ricerca nazionali e internazionali, aziende del territorio e organizzazioni non governative nel campo ICT. In particolare, le iniziative internazionali si sviluppano, ad esempio, attraverso i programmi finanziati dall’Unione Europea nell’ambito dei programmi di cooperazione transfrontaliera ALCOTRA (Alpi Latine Cooperazione TRAnsfrontaliera), con l’obiettivo di rafforzare la coesione tra le regioni transfrontaliere francesi e italiane. Poter offrire una formazione integrata di eccellenza sul territorio delle regioni Alcotra permette di contenere lo spopolamento dei giovani che richiedono tale formazione in un contesto di qualità elevata ed internazionale", sottolineano Anguita e Sacile.

La sinergia tra attività di ricerca e di formazione previste sul territorio del ponente ligure non riguarda solo gli aspetti internazionali ma traguarda anche una forte collaborazione con il territorio: è da ricordare infatti che, a breve, è prevista l’apertura del nuovo Polo tecnologico “Imperiaware” che diventerà una sede per le imprese tecnologiche che operano in provincia di Imperia, con l’intenzione di far crescere progetti high-tech e start-up innovative e che potranno creare una significativa collaborazione con il CdS.

"Il corso di laurea tiene inoltre conto delle peculiarità della sede di Imperia che vede da diversi anni la presenza, tra gli altri, del Corso di Studi in Giurisprudenza. Gli aspetti legati alla giurisprudenza stanno assumendo un ruolo sempre più cruciale nel settore delle tecnologie ICT, data l'accelerazione della digitalizzazione e l'espansione delle tecnologie emergenti quali l’Intelligenza Artificiale. Questo ambito richiede una profonda comprensione delle implicazioni legali connesse all'uso di software, al trattamento dei dati e alla sicurezza informatica e la presenza di competenze specifiche nel Campus di Imperia permette di innestare all’interno del CdL conoscenze fondamentali per i futuri ingegneri informatici che dovranno navigare in un panorama regolatorio in continua evoluzione. Questo nuovo corso rappresenta un'opportunità inestimabile per le famiglie della zona. Gli studenti potranno frequentare un’università di rilievo senza dover affrontare i costi elevati di trasferte e alloggi in altre città. Imperia diventa così un polo educativo di eccellenza, dove i giovani possono ricevere una formazione di qualità vicino a casa.